BVB, News und Gerüchte: Kehl spricht über Sabitzer-Gerücht - Reyna bekennt sich zur Borussia

Sebastian Kehl wurde zum Gerücht um Bayerns Marcel Sabitzer befragt, während Gio Reyna seine Zukunft langfristig beim BVB sieht. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Der 43-Jährige gab jedoch zu Protokoll: "Wir werden uns Gedanken machen, wie wir uns noch weiter verbessern wollen und da sind wir seit geraumer Zeit in guten Gesprächen, haben verschiedene Optionen, das Transferfenster ist noch sehr, sehr lange offen. Also müssen Sie sich einfach noch ein bisschen gedulden."

"Wenn ich jetzt mal überlege, was in den letzten Tagen und Wochen alles geschrieben wurde, wie viele Spieler bei uns schon unterschrieben haben, dann würde ich Sie einfach bitten, dass ich das weder jetzt kommentiere, noch irgendeinen Stand abgebe zu irgendwelchen Gesprächen", sagte Kehl.

Seit ein paar Tagen kursiert das Gerücht, dass der BVB an einer Verpflichtung von Marcel Sabitzer vom FC Bayern interessiert sei. Am Rande des Testspiels des BVB bei Rot-Weiß Erfurt (2:1) äußerte sich Sportdirektor Sebastian Kehl dazu bei sky , wiegelte jedoch ab.

Reyna, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde und nun auch schon wieder mindestens die Vorbereitung mit einer "Beinverletzung" verpasst , fügte an, dass er zuletzt viel dadurch gelernt habe, als Einwechselspieler Impulse zu setzen, um der Mannschaft so zu helfen. Sein Ziel für diese Saison jedoch ist klar: "Ich werde alles dafür tun, in dieser Saison von Beginn an zu spielen."

"Ich kann mir keinen besseren Klub vorstellen. Ich habe das Glück, dass mein erster professioneller Verein auch einer ist, der die Chance hat, die Bundesliga, den Pokal und die Champions League zu gewinnen. Von Dortmund aus gibt es keinen weiteren Schritt nach oben. Es ist ein Top-Klub und daher bin ich so glücklich hier und könnte für immer hier spielen", sagte Reyna.

© getty

BVB, News: Emre Can spricht über die Kapitänsbinde

Emre Can hat am Samstag seinen Vertrag beim BVB bis 2026 verlängert. Nach dem Testspiel in Erfurt sprach er dann auch über das derzeit vakante Kapitänsamt bei der Borussia.

Can gab sich allerdings gegenüber Reportern bedeckt: "Für diese Frage bin ich ein schlechter Ansprechpartner. Dazu müsste man den Trainer befragen. Ich wäre nicht enttäuscht, wenn ich nicht Kapitän werden würde, und ich wäre glücklich, wenn ich es werde. Ich werde so oder so versuchen voranzugehen. Meine Aufgabe ist es, der Mannschaft zu helfen."

BVB: Die Testspiele von Borussia Dortmund in der Sommer-Vorbereitung