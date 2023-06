Überläufer-Top-11! Diese Stars spielten für den FC Bayern und den BVB

Etliche große Stars haben sowohl für den FC Bayern München als auch für Borussia Dortmund gespielt. SPOX zeigt euch alle Überläufer zwischen FCB und BVB.

Dabei gab es eine Menge namhafte Wechsel - so könnte eine Top-Elf aus Überläufern aussehen...

Es ist schon wieder passiert: Ein Transfer zwischen den beiden Rivalen an der Tabellenspitze der Bundesliga. Nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund heuert Raphael Guerreiro beim FC Bayern München an. Das bestätigte Karl-Heinz Rummenigge .

Doch nur, um zwei Jahre später bei Dortmund als Torwarttrainer anzuheuern. Sein einziger Einsatz: In der Saison 1995/96 wurde er kurz vor Schluss für die letzten zwei Minuten eingewechselt und wurde so im Alter von 42 Jahren Meister mit dem BVB - bis heute war kein Spieler bei Titelgewinn älter. Bis 2019 war er Vizepräsident des 1. FC Köln.

Seine längste Zeit (538 Spiele) verbrachte er beim 1. FC Köln, wo er unter anderem Pokalsieger, Meister und zweimal Fußballer des Jahres wurde. Erst mit 37 Jahren wechselte er damals ablösefrei von Fenerbahce zum FCB, wo er aber nur acht Spiele absolvierte und der große Erfolg ausblieb. Also beendete er 1992 seine Karriere.

Die Interessenten standen beim ablösefreien Nationalspieler Schlange, u.a. dem FC Chelsea wurden bei England-Fan Süle gute Chancen eingeräumt. Doch es zog den 26-Jährigen nach Dortmund, wo er in Konkurrenz zu Mats Hummels und Nico Schlotterbeck trat. Zeitweise wurde er auch als Rechtsverteidiger eingesetzt.

Ein Jahr nach seinem Bundesligadebüt sicherte sich Borussia Dortmund die Fähigkeiten des aufstrebenden Verteidigertalents und feierte wenig später mit ihm den Pokalsieg. 1992 wechselte Helmer schließlich für die damalige Rekordsumme von 7,5 Millionen DM zum FC Bayern München und fing dort erst richtig mit dem Gewinnen an. Pokalsieger, dreifacher Meister, UEFA-Cup-Sieger und Europameister darf er sich nennen. Nur den CL-Triumph verpasste er 1999 denkbar knapp.

Die Titel-Garantie der Münchner nahm er mit, doch unter anderem die euphorischen Fans zogen ihn drei Jahre später wieder zurück zum BVB. "Ich hatte Bock auf diese Momente hier im Stadion", schwärmte er über die Dortmunder Südtribüne. Von diesen Momenten hatte er in der Saison 2022/23 eine Menge - der erneute Meistertitel in Schwarzgelb lässt jedoch auf sich warten. Zuletzt verlängerte er nochmal seinen Vertrag bis 2024.

LV: Raphael Guerreiro

Als Raphael Guerreiro 2016 zu Borussia Dortmund kam, wurde der frisch gebackene Europameister zunächst gar nicht als Linksverteidiger eingesetzt. Er spielte die ersten fünf Spiele im zentralen Mittelfeld, eher er verletzungsbedingt nach links hinten musste. Danach zog ihn Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel wieder ins zentrale Mittelfeld. Unter Lucien Favre spielte er sogar vermehrt als Linksaußen.

Mit dem BVB holte Guerreiro zwei Mal den DFB-Pokal und einmal den Superpokal. Nach dem in fast letzter Minute verpassten Meistertitel geht er nun zum FCB - und will dort die Meisterschale in die Luft strecken.