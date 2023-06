BVB-Gerüchte: Alles wartet auf Bellingham - kehrt der verlorene Sohn zurück?

Die Spielzeit 2022/23 ist Geschichte, der Transfersommer steht aber unmittelbar bevor. Bei Borussia Dortmund herrscht bei einigen Personalien schon Klarheit, hinter anderen stehen hingegen noch Fragezeichen. Wer könnte beim BVB kommen, wer könnte gehen?

So müssen sich die Schwarz-Gelben auf einen möglichen Abgang von Jude Bellingham einstellen, auch in der Außenverteidigung und in der Offensive könnte nachgelegt werden. SPOX wirft einen Blick auf die aktuellen Transfergerückte rund um den BVB.

© imago images BVB: Mögliche Abgänge Ehe wir uns mit den potenziellen Abgängen des BVB beschäftigen, werfen wir zunächst noch einen Blick auf die Spieler, die Dortmund sicher verlassen werden oder gar bereits verlassen haben. So werden die auslaufenden Verträge von Felix Passlack, Anthony Modeste und Luca Unbehaun von Vereinsseite aus nicht verlängert, bei Raphaël Guerreiro und Mahmoud Dahoud entschieden sich zudem die Spieler für ein Ende der Zusammenarbeit. Auch sie werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr für den BVB auflaufen. Vom Tisch sind dagegen die Abgänge der beiden Vereinslegenden Marco Reus und Mats Hummels. Beide Routiniers verlängerten ihre Verträge um jeweils ein weiteres Jahr.

© getty Gregor Kobel Der Keeper war einer der absoluten Leistungsträger in der abgelaufenen Saison und einer der Hauptgründe, warum die Dortmunder überhaupt so lang im Meisterschaftskampf mitreden konnten. Seine guten Performances haben jedoch den ein oder anderen Topklub auf den Plan gerufen, der sich eine Verpflichtung des Schweizer Schlussmannes vorstellen könnte. So soll verschiedenen Medienberichten zufolge Manchester United ein ernsthaftes Interesse an Kobel zeigen. Die Red Devils hätten gerne einen langfristigen Nachfolger für David de Gea, der einerseits nicht mehr der Allerjüngste ist und andererseits hier und da zu Patzern neigt. Auch um Chelsea und Tottenham gab es Gerüchte. Darüber hinaus soll im Winter auch der FC Bayern angeklopft haben. Mit einer Rückkehr von Manuel Neuer als Nummer eins in München ist ein Transfers Kobels aber nahezu ausgeschlossen. Dortmund würde den Schweizer selbstredend gerne halten und dessen Vertrag, welcher noch bis 2016 datiert ist, verlängern. Kobel soll dafür deutlich mehr Gehalt kassieren und in den Mannschaftsrat aufsteigen.

© getty Nico Schulz Nur allzu gerne würden die Dortmunder das Missverständnis beenden, welches vor vier Jahren seinen Lauf nahm. Der ehemalige Nationalspieler kam in dieser Zeit nie über die Rolle eines Ergänzungsspieler hinaus, in der ersten Elf konnte er sich nicht festspielen. Mit fünf Millionen Euro jährlich verdient Schulz außerdem gutes Geld, das sich Dortmund gerne sparen würde. Sport1 berichtete zuletzt, dass der BVB eine Vertragsauflösung mit dem Linksverteidiger anstrebe, da es keine ernsthaften Interessenten gebe. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2024 datiert.

© getty Thomas Meunier Eine ähnliche Situation wie bei Schulz liegt beim Franzosen vor. Nach einem Jochbeinbruch im Oktober vergangenen Jahres verlor der Belgier seinen Stammplatz, den er nach der Ankunft von Julian Ryerson nicht mehr zurückerobern sollte. Laut dem angesprochenen Sport1-Bericht soll Meunier mit seiner Rolle bei den Schwarz-Gelben "maximal unzufrieden" sein und eine Veränderung anstreben. Dortmund möchte ihm wohl keine Steine in den Weg legen und spekuliert auf eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Meunier steht beim Bundesliga-Zweiten noch bis 2024 unter Vertrag. In den vergangenen Wochen wurde er eben bei Barça und englischen Vereinen als Neuzugang gehandelt.

© getty Jude Bellingham Der Engländer ist der alles entscheidende Dominostein beim BVB. Sollte er seinen Vertrag erfüllen und dem BVB über den Sommer hinaus treu bleiben, steht ein vergleichsweise ruhiger Transfersommer für die Schwarz-Gelben bevor. Doch danach sieht es kaum aus, der Engländer steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Real Madrid. Ein Vollzug des Transfers soll unmittelbar bevorstehen. Laut mehrerer Medienberichte erzielte er bereits im April eine Einigung mit dem spanischen Rekordmeister, während die Bemühungen des BVB um eine vorzeitige Verlängerung des bis 2025 gültigen Vertrags nicht erfolgreich waren. Vor dem letzten Spieltag in der Bundesliga hieß es noch, der Transfer solle in der Woche nach dem Saisonende offiziell verkündet werden. Dem BVB winke eine Ablöse von 100 Millionen Euro plus Boni in Höhe von 25 Millionen Euro. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagte zur Causa Bellingham in der Bild, es werde "Bewegung" in die Sache kommen. In den Ruhr Nachrichten meinte er: "Zu meinen Aufgaben gehört es, auf alles vorbereitet zu sein. Das habe ich gewissenhaft getan und dementsprechend würden wir reagieren." Gleichzeitig schränkte er ein: "Aber im Moment ist noch nichts passiert."

© getty Karim Adeyemi Nach einem holprigen Saisonstart kam der Angreifer im Laufe des Jahres immer besser in Fahrt. Laut der spanischen Marca soll der Angreifer deshalb auch in den Gedankenspielen von Real Madrid eine Rolle spielen. Demnach wollen sich die Madrilenen im Sommer in der Offensive verstärken, Adeyemi ist dabei einer der möglichen Kandidaten. Fraglich ist allerdings, inwiefern die Königlichen nach einem Transfer von Bellingham noch das nötige Kleingeld für den Deutschen haben. Der BVB muss sich so oder so eher weniger Gedanken machen, schließlich läuft Adeyemis Vertrag noch bis einschließlich 2027.

© getty BVB: Mögliche Zugänge Arda Güler Immer wieder in den vergangenen Monaten wurde Dortmund ein Interesse am Megatalent von Fenerbahce nachgesagt. Schon im vergangenen Sommer soll der BVB einen Anlauf gewagt haben, nun könnte man es erneut versuchen. Einem Bericht von Sky zufolge wird es zu einem Transfer in diesem Sommer allerdings nicht kommen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wird wohl mindestens eine weitere Saison in der Türkei verbringen. Bei dem Klub aus Istanbul besitzt er noch einen Vertrag bis 2025.

© getty Marvin Ducksch Erst kürzlich postete der Berater des Stürmers, Ersin Akan, auf Instagram ein Bild vom Signal Iduna Park in seine Story und verlinkte das Dortmunder Stadion. Das heizte die Spekulationen um einen Transfer Duksch zum BVB an. Der Stürmer soll laut Bild eine Ausstiegsklausel bei Werder Bremen haben, welche bis zum 15. Juni gültig ist. Doch gleichzeitig berichtet die Bild auch: Die Verhandlungen zwischen dem BVB und Ducksch sollen nicht heiß sein. Drei andere Bundesligisten - Union Berlin, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach - sollen größeres Interesse haben.

Edson Álvarez Der Mexikaner von Ajax Amsterdam gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die Nachfolge von Jude Bellingham, falls dieser den BVB tatsächlich in Richtung Real Madrid verlassen sollte. Zwar gab es nach Informationen von Sky-Reporter Florian Plettenberg von Seiten des BVB noch keinerlei Vorstöße oder Bemühungen in Richtung eines Transfers, der Mittelfeldspieler soll sich einen Transfer nach Dortmund aber sehr gut vorstellen können. Trotz konkreter Angebote von zwei anderen Klubs spielt der Mexikaner dem Bericht zufolge auf Zeit, um eine Antwort des BVB abzuwarten.

© getty Ramy Bensebaini Seit Monaten kursieren Gerüchte, wonach ein Transfer des Linksverteidigers unmittelbar bevorstehe, eine offizielle Bestätigung lässt aber auf sich warten. Beim BVB soll Bensebaini die Rolle von Guerreiro einnehmen, der den Klub verlassen wird. Der Vertrag des 28-Jährigen bei Borussia Mönchengladbach ist ohnehin nur noch bis zum Ende des Monats gültig, danach kann er sich ablösefrei einem anderen Verein anschließen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano zuletzt aber berichtete, hat der Algerier alle nötigen Dokumente unterschrieben und auch den Medizincheck bereits absolviert. Die offizielle Bestätigung des Wechsels werde deshalb zeitnah folgen.

© getty Youri Tielemans Bei PL-Absteiger Leicester City war der Belgier noch einer der auffälligeren Akteure. Darüber hinaus läuft sein Vertrag am 30. Juni aus, weshalb Tielemans für andere Vereine ablösefrei zu haben ist. Dortmund müsste lediglich ein etwaiges Handgeld aufbringen. Mit seiner Passstärke, seiner Technik und seinen Qualitäten würde Tielemans auch gut in das Profil eines Bellingham-Nachfolgers passen. Darüber hinaus hat er sich bei Leicester in den vergangenen Jahren zu einem Führungsspieler entwickelt. Phasenweise führte er den PL-Klub in dieser Saison sogar bereits als Kapitän aufs Feld. In Tielemans hätte der BVB somit auch die emotionale Komponente, die mit einem Abgang Bellinghams verloren gehen würde.

© getty Iván Fresneda Der Verteidiger sollte schon im vergangenen Winter verpflichtet werden, ein Transfer kam aber nicht zustande. Bei seinem Verein Real Valladolid läuft sein Vertrag noch bis 2025, nach dem Abstieg des Klubs in die zweite spanische Liga wird Fresneda aber nicht mehr zu halten sein. Ohnehin berichtete das portugiesische Portal Mais Futebol, dass der BVB das Rennen um das Talent gewonnen hat. Bei den Dortmundern wäre Fresneda als perspektivischer Stammspieler für die rechte Defensivseite eingeplant. Ohnehin sind die Schwarz-Gelben auf den AV-Positionen dünn besetzt. Dort soll es mehr Tiefe im Kader geben.

© getty Brahim Díaz Von konkretem Interesse von Dortmunder Seite wurde zwar in Bezug auf Díaz nicht berichtet, dennoch wird der Mittelfeldspieler mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Vor allem liegt das an Real Madrid, das Díaz angeblich gerne als Tauschobjekt für Bellingham einsetzten würden, um die Ablöse für den jungen Engländer wenigstens etwas zu drücken. Andernfalls müssten die Königlichen wohl deutlich über 100 Millionen Euro zahlen. Es gibt allerdings Zweifel, ob der BVB tatsächlich Interesse an Díaz hat. Schließlich ist der Spanier für eine 1:1 Bellingham-Nachfolge deutlich zu offensiv eingestellt.

© getty Enzo Le Fée Dass Borussia Dortmund Interesse am 23 Jahre alten Mittelfeldspieler haben soll, wurde Ende März erstmals vermeldet. Im Mai machte dann die Meldung die Runde, dass die Konkurrenz durchaus namhaft ist: Mehrere Klubs aus der Ligue 1 sowie die SSC Neapel sollen Interesse haben. Laut Bild hat auch Brighton & Hove Albion ein Auge auf Le Fée geworfen. Auch Le Fée könnte im Mittelfeld die Position einnehmen, die Bellingham bei einem möglichen Abgang hinterließe. Er steht in Lorient noch bis 2024 unter Vertrag, als Ablöse wäre eine Summe von rund 20 Millionen Euro fällig.

© getty Lois Openda Zur Abwechslung mal jemand, der nicht als Bellingham-Nachfolger in Frage käme. Im Mai berichtete der belgische Sportjournalist Sacha Tavolieri, dass Dortmund Interesse am Stürmer vom französischen Erstligisten RC Lens habe. Demnach haben die Scouts des BVB den belgischen Nationalspieler bereits seit der Saison 2020/21 im Blick, als Openda vom FC Brügge an Vitesse Arnheim in die niederländische Eredivisie verliehen war. Zudem sei ein Wechsel des 23-Jährigen im kommenden Sommer möglich, so Tavolieri weiter. Openda war vergangenen Sommer für knapp zehn Millionen Euro Ablöse aus Brügge nach Lens gewechselt und steht bei den Franzosen noch bis 2027 unter Vertrag. Neben Dortmund ist laut Tavolieri vor allem auch die AC Milan an Openda interessiert.