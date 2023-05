FC Bayern vs. Werder Bremen: Unfassbare Serie! Warum sich der BVB nur wenig Hoffnung auf einen Bayern-Patzer machen darf

FC Bayern gegen Werder Bremen - ein Duell, das seit jeher für Rivalität steht. Vor dem 112. Aufeinandertreffen in der Bundesliga blicken wir auf die legendärsten Duelle zwischen den beiden Teams.

Die Vorzeichen für die häufigste Paarung der Bundesliga-Geschichte sind seit langer Zeit mal wieder von großer Spannung geprägt: Im Fernduell um die Meisterschale mit dem BVB darf sich FC Bayern München keinen Ausrutscher leisten. Am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker) könnte der Tabellenführer seinen Vorsprung mit einem Sieg an der Weser auf vier Punkte ausbauen. Borussia Dortmund empfängt am Sonntag den VfL Wolfsburg (17.30 Uhr im Liveticker). Nicht nur die Tabellensituation spricht gegen die noch leicht abstiegsbedrohten Bremer (12), sondern auch die eindeutige Bilanz gegen den FCB. In den zuvor 111 Spielen im deutschen Oberhaus ging der deutsche Rekordmeister 59-mal als Sieger hervor, Werder gewann hingegen "lediglich" 26-mal. So oft teilten sich die beiden Mannschaften auch die Punkte. Im DFB-Pokal setzte sich Bremen in neun Partien sogar "nur" einmal durch - dieser Sieg war dafür ein ganz Besonderer, wie noch in dieser Auflistung zu sehen sein wird. SPOX hat sich die prestigeträchtigsten Duelle zwischen Bayern und Bremen angeschaut.

© getty Uli Hoeneß vs. Willi Lemke Ersten richtigen Zündstoff erhielten die Duelle in den 80er Jahren. Werder-Manager Willi Lemke und Bayern-Boss Uli Hoeneß lieferten sich außerhalb des Platzes eine Art Klassenkampf: Willi der Sozi gegen Uli den Kapitalisten. Nach dem knappen Gewinn der Meisterschaft des FCB vor Bremen 1986 bezeichnete Hoeneß ihn als "Volksverhetzer". Lemkes Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Entweder, er war betrunken, oder er will das Feuer gegen uns noch weiter entfachen!" Als Lemke vom Fußballgeschäft ins Bremer Rathaus wechselte und Bildungssenator wurde, folgte ein weiterer Höhepunkt. "Erstaunlich, dass ein Mann mit einem solchen Charakter Minister eines Bundeslandes werden kann", sagte Hoeneß. Ein schöner Abschiedsgruß. Auch in den weiteren Jahren blieb es um die beiden Streithähne nicht still.

© imago Klaus Augenthaler vs. Rudi Völler Den ersten Aufreger auf dem Platz gab es, als Klaus Augenthaler 1985 Rudi Völler brachial foulte. Der Bayern-Kapitän sah damals nur Gelb, Völler dagegen musste monatelang verletzt aussetzen. Bayern gewann durch einen Doppelpack von Dieter Hoeneß am Ende mit 3:1, den zwischenzeitlichen Ausgleich für Bremen hatte ein gewisser Thomas Schaaf erzielt. "Wir spielen ja nicht Schach", sagte FCB-Trainer Udo Lattek nach der Partie. Manager Uli Hoeneß hatte ein "normales Foul" gesehen. Völler selbst bezeichnete die Statements als "Armutszeugnis für den FC Bayern". Und weiter: "Wenn man so aggressiv und brutal spielen muss, wie die Bayern gegen uns, um deutscher Fußballmeister zu werden, dann verzichte ich lieber auf den Titel." Letztlich sicherten sich dann tatsächlich die Bayern die Meisterschale - aus einem guten Grund ...

© getty Michael Kutzops Fehlschuss "Ich verschoss den berühmtesten Elfmeter der Liga-Geschichte", sagte Michael Kutzop Jahre später über das Spiel gegen den FC Bayern anno 1986 nur wenige Monate nach dem 1:3. Im Titelduell am vorletzten Spieltag traf der eigentlich so sichere Strafstoßschütze nur den Pfosten. Es war sein einziger Fehlschuss vom Punkt. Die Partie endete 0:0, Werder wurde am letzten Spieltag noch von den Bayern überholt. Mit einem Sieg wäre Bremen, das zwei Punkte Vorsprung hatte, Meister geworden.

© imago FC Bayern vermiest Otto Rehhagel die Meisterschaft Im Jahr 1995 vermiesten die Bayern Bremen erneut die Meisterschaft. Die Münchner besiegten ihren zukünftigen Trainer Otto Rehhagel bei seinem letzten Spiel für Werder mit 3:1. Der BVB gewann zeitgleich beim HSV und krönte sich damit zum Meister. Für Rehhagel endete die Zeit in München bereits nach 30 Bundesliga-Spieltagen wieder.

© getty Werder Bremen gewinnt den DFB-Pokal vom Punkt Im DFB-Pokalfinale 1999 avancierte Torhüter Frank Rost zum Helden. Im Elfmeterschießen traf er erst selbst und hielt dann gegen Lothar Matthäus. In einem packenden Endspiel hatte es zunächst 1:1 geheißen. Mario Basler (FCB) war zwischenzeitlich vom Platz geflogen.

© getty FC Bayern gelingt Revanche In der Neuauflage des Finals ein Jahr später revanchierten sich die Bayern. Giovanne Elber, Paulo Sergio und Mehmet Scholl erzielten die Tore beim einseitigen 3:0-Sieg über die Grün-Weißen.

© getty Oliver Kahn patzt, Werder Bremen holt die Schale Ausgerechnet im Münchner Olympiastadion machten die Bremer am 8. Mai 2004 die Meisterschaft perfekt. Ivan Klasnic, Ailton und Johan Micoud traf beim 3:1-Auswärtssieg der Bremer - Oliver Kahn unterlief beim ersten Gegentor ein bitterer Patzer.

© getty Franck Ribéry stellt sich vor Beim 4:0-Sieg der Bayern in Bremen ließ der gerade verpflichtete Franck Ribery zum ersten Mal in der Bundesliga seine Extrakasse aufblitzen. Der Franzose narrte Werder mit einigen Kunststücken und erzielte zudem per Panenka-Strafstoß gegen Tim Wiese sein allererstes Bundesligator.

© getty Klinsmann Bayern werden demontiert Im September 2008 nahmen Mesut Özil und Co. die von Jürgen Klinsmann trainierten Bayern beim 5:2 in der Allianz Arena komplett auseinander. 5:0 hieß es nach 70 Minuten für die Grün-Weißen, ehe Kurz-Bayer Tim Borowski für die Gastgeber ein wenig Ergebniskosmetik betreiben konnte. Gleichzeitig war es der letzte Sieg von Bremen gegen den deutschen Rekordmeister.

© getty Das dritte Pokalfinale 2010 trafen beide zum dritten Mal im Rahmen eines DFB-Pokalfinals aufeinander. Die Bayern unter Louis van Gaal machten eine Woche vor dem CL-Endspiel gegen Inter mit Werder kurzen Prozess. Arjen Robben, Ivica Olic, Franck Ribéry und Bastian Schweinsteiger erzielten die Tore beim 4:0. Mit dem Triple wurde es am Ende jedoch nichts.

© getty Doppelpack von Philipp Lahm In den folgenden Jahren feierten die Münchner unter Jupp Heynckes und Pep Guardiola ein Schützenfest nach dem anderen gegen Werder. So auch beim 6:0 am 18. Oktober 2014, als Philipp Lahm den einzigen Doppelpack seiner Karriere schnürte.

© getty Arturo Vidals Schwalbe ebnet Bayern-Sieg 2016 hieß es im DFB-Pokal-Halbfinale auch Bayern gegen Werder. Nach einer Schwalbe von Arturo Vidal verwandelte Thomas Müller den fälligen Strafstoß. In Halbzeit zwei sorgte Müller mit seinem zweiten Treffer für den 2:0-Endstand. "Es war eine Fehlentscheidung. Es tut mir leid", gestand Schiedsrichter Tobias Stieler hinterher ein: "Die Szene hat das Spiel überschattet." Auch für Müller war es "eine Schwalbe. Aus dem Spiel heraus hat es wie ein Foul ausgesehen. Es war auch nah dran an einem Foul, aber es war sicherlich keins." Zudem äußerte er Verständnis für den Ärger auf Bremer Seite: "Wenn ein Elfmeter gegen uns so passiert, stehe ich hier und rede in einer anderen Tonart." Darüber hinaus entschuldigte sich Guardiola bei den Bremern. "Der Elfmeter war kein Elfmeter. Es tut mir leid", sagte er.