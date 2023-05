Die Bundesliga-Torschützenkönige mit den wenigsten Toren - die günstigsten Torjägerkanonen der Geschichte

Nach Jahren der Dominanz durch Robert Lewandowski im Rennen um die Torjägerkanone der Bundesliga gleicht jenes in der Saison 2022/23 eher einem Schneckenrennen. Der aktuell Führende der Rangliste, Niclas Füllkrug, steuert sogar auf einen historischen Minusrekord zu.

In der laufenden Saison führt Niclas Füllkrug von Werder Bremen die Torjägerliste der Bundesliga zwei Spieltage vor Schluss mit gerade mal 16 Treffern an. Bleibt es dabei, wäre dies ein neuer Minuesrekord in der Geschichte der Bundesliga seit 1963. Doch wo liegt die bisher schlechtesteste Ausbeute eines Torschützenkönigs der Bundesliga? SPOX gibt einen Überblick.

© getty Bundesliga - Die aktuelle Torjägerliste nach 32 Spieltag: Niclas Füllkrug an erster Stelle Spieler Verein Tore Niclas Füllkrug SV Werder Bremen 16 Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt 14 Vincenzo Grifo SC Freiburg 14 Marcus Thuram Borussia Mönchengladbach 13 Serge Gnabry FC Bayern München 13 Christopher Nkunku RB Leipzig 13 Marvin Ducksch SV Werder Bremen 12 Sheraldo Becker Union Berlin 11 Jamal Musiala FC Bayern München 11 Dodi Lukebakio Hertha BSC 11 Marius Bülter FC Schalke 04 11

© imago images 20 Tore - Ulf Kirsten (Leverkusen) und Anthony Yeboah (Frankfurt) - 1992/93 Für Torjäger Kirsten war es die erste Torjägerkanone, er sollte das Kunststück mit der Werkself 1997 und 1998 zwei weitere Male wiederholen, übrigens dann mit jeweils 22 Toren. Auch Yeboah holte sich die Kanone noch ein weiteres Mal, und zwar ein Jahr später zusammen mit Stefan Kuntz (je 18 Tore).

© getty 20 Tore - Mario Basler (Bremen) und Heiko Herrlich (Gladbach) - 1994/95 Basler ist einer von nur vier Spielern, die nicht als Stürmer Torschützenkönig wurden. Seine Werderaner landeten am Ende mit nur einem Punkt Rückstand auf Meister Dortmund auf dem zweiten Platz. Herrlich sorgte nach seiner starken Saison für einen Eklat, als er eine mündliche Zusage geltend machte und zum BVB wechseln wollte - die Angelegenheit ging sogar vor Gericht. Am Ende zahlte Dortmund mit rund elf Millionen Mark die bis dahin höchste innerdeutsche Ablöse.

© imago images 20 Tore - Theofanis Gekas (Bochum) - 2006/07 Bochum war die erste von vier Stationen für den Griechen in der Bundesliga. Am Saisonende wechselte er damals von Panathinaikos ausgeliehene Gekas erst für 700.000 Euro fest zum VfL und ging dann direkt für 4,7 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen. Später war er noch für Hertha BSC und Eintracht Frankfurt aktiv. Gekas erzielte damals über 40 Prozent der Tore des Ruhrklubs (20 von 49) und hatte damit riesigen Anteil daran, dass der VfL auf Rang 8 landete - ein Platz vor dem BVB!

© getty 20 Tore - Robert Lewandowski (Dortmund) - 2013/14 Man mag es kaum glauben, aber 2013/14 war Lewandowskis drittschlechteste Torausbeute in der Bundesliga. Nur in seiner ersten Saison beim BVB (10/11: 8 Tore) und seiner ersten beim FC Bayern (14/15: 17 Tore) traf der Pole seltener in Deutschlands höchster Spielklasse. Es war seine letzte Saison in Schwarz-Gelb, er half jedoch mit, wie schon im Jahr davor den zweiten Platz hinter seinem späteren Arbeitgeber einzufahren, allerdings mit 19 Punkten Rückstand.

© imago images 19 Tore - Jürgen Klinsmann (Stuttgart) - 1987/88 Der Blondschopf aus Göppingen hatte schon ein paar produktive Jahre beim VfB hinter sich, bevor ihm 87/88 endgültig der Durchbruch gelang: Torschützenkönig vor Kalle Riedle (Werder/18), im November erzielte er mit einem spektakulären Fallrückzieher gegen den FC Bayern zudem das Tor des Jahres. Wenig später debütierte er für die deutsche Nationalelf - und wurde 1988 zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt.

© imago images 19 Tore - Martin Max (1860 München) - 1999/00 1999/2000 war die beste Saison der Münchner Löwen seit 1967 (Platz 2) in der Bundesliga. Die Blauen landeten auf Rang 4 und spielten in der Folge CL-Quali, scheiterten jedoch an Leeds United. Dennoch war es eine herausragende Saison für 1860 mit zwei Siegen in den Lokalderbys gegen den späteren Doublesieger FC Bayern als Höhepunkt. Martin Max war in der Saison die treibende Kraft und hatte seine wohl beste Saison in der Bundesliga.

© getty 19 Tore - Alexander Meier (Frankfurt) - 2014/15 In einer insgesamt durchwachsenen Saison von Eintracht Frankfurt war Alexander Maier, ohnehin Publikumsliebling, der einzige Lichtblick. Die SGE landete nur auf Rang 9, stellte jedoch mit Meier den Torschützenkönig. Die 19 Treffer war seine Bestleistung in der Bundesliga und waren am Ende der Löwenanteil seines Teams (19 von 56).

© imago images 18 Tore - Jörn Andersen (Frankfurt) - 1989/90 Der Norweger Andersen krönte sich zum ersten ausländischen Torschützenkönig der Bundesliga-Geschichte, er verwies Stefan Kuntz (Lautern/15 Tore) auf den zweiten Rang. Die Eintracht landete am Ende auf dem dritten Tabellenplatz, im Sommer verließ Andersen allerdings den Verein und unterschrieb bei Fortuna Düsseldorf.

© getty / imago 18 Tore - Anthony Yeboah (Frankfurt) und Stefan Kuntz (Kaiserslautern) - 1993/94 In den 90ern kam es nicht selten vor, dass sich zwei Spieler die Torjägerkanone teilten. 1993/94 war auch so ein Jahr. Für Yeboah war es eine erfolgreiche Titelverteiidgung, nachdem er schon im Jahr zuvor die Kanone gewonnen hatte, dieses Mal mit zwei Toren weniger. Für die SGE langte es am Ende zum fünften Platz in der Liga, einen Punkt hinter dem BVB. Der Europameister von 1996, Stefan Kuntz, sicherte sich ebenfalls seine zweite Torjägerkanone in der Bundesliga. Zuvor gewann er sie in der Saison 1985/86 für Bochum. Mit seinen Treffern führte er den FCK damals sogar auf Rang 2, nur einen Punkt hinter Meister FC Bayern.

© getty 18 Tore - Martin Max (1860 München) und Marcio Amoroso (Dortmund) - 2001/02 Zwei Jahre nach seiner ersten Torjägerkanone schlug Max erneut zu. Dieses Mal allerdings reichte es für die Löwen nur zu einem neunten Platz. Marcio Amoroso wiederum kam damals als teuerster Spieler der Bundesliga-Geschichte zum BVB und führte den Klub direkt zur ersten Meisterschaft seit 1996. Amoroso, der für 25,5 Millionen Euro vom AC Parma kam, bildete ein gefürchtetes Sturmduo mit dem tschechischen Hünen Jan Koller. Allerdings hielt die Freude über den Brasilianer nicht allzu lang, er erzielte in seinen zwei folgenden Saison nur noch zehn Treffer insgesamt, ehe man seinen Vertrag im April 2004 vorzeitig auflöste. Zuvor gab es Querelen über einen Heimaturlaub nach einem Innenbandriss im Knie.

© imago images 17 Tore - Roland Wohlfahrt (Bayern München) und Thomas Allofs (Köln) - 1988/89 Allofs hatte die Kanone praktisch schon sicher, bis Wohlfahrt am 34. Spieltag gegen den VfL Bochum einen Viererpack verbuchte und so noch gleichzog. Wohlfahrt hatte ein paar Wochen zuvor mit zwei späten Toren das Spitzenspiel zwischen dem späteren Meister Bayern und dem Effzeh entschieden (3:1). Der Negativrekord von nur 17 Saisontoren sollte sieben Jahre später eingestellt werden.