Die besten Bundesliga-Topscorer der Geschichte mit mindestens 50 Toren und 50 Assists

Stürmer werden im Profifußball immer an Toren gemessen. Bei Mittelfeldspielern denkt man zuerst an die Torvorlagen und kreierten Chance. Doch es gibt auch die Offensivspieler, die beides können. Hier kommen die Spieler, die in der Bundesliga sowohl 50 Tore als auch 50 Assists für denselben Verein erzielt haben.

Seit Erfassung der Tovorlagen im jahr 1988/89 haben laut kicker-Statistiken nur 13 Spieler die magische Marke von sowohl 50 Toren als auch 50 Vorlagen für denselben Verein in der Bundesliga erreicht. Ein weiterer steht ganz kurz davor - ihm fehlt nur nur noch eine Vorlage zur Marke von 50 Assists. SPOX zeigt dir die 13 Spieler, die Vereinstreue, Torriecher und das Auge für die Mitspieler vereinen.

© imago images Andrej Kramaric - TSG Hoffenheim (100 Tore, 49 Assists, 149 Punkte) Der Kroate könnte schon bald zur Garde der Spieler gehören, die mindestens 50 Tore und 50 Assists für einen einzigen Verein erzielt haben. Noch fehlt aber eine Torvorlage - die 100er Marke bei den Toren hat er aber vor kurzem geknackt!

© getty Krassimir Balakov - VfB Stuttgart (54 Tore, 61 Assists, 115 Punkte) Balakov hat über 300 Pflichtspiele absolviert, davon 298 für die Schwaben. In der Bundesliga traf er dabei 54 Mal. Dazu erzielte er 19 Treffer in verschiedenen Pokalwettebewerben. Heute trainiert er den bulgarischen Verein Septemvri Sofia.

© imago images Andreas Herzog - SV Werder Bremen (58 Tore, 73 Assists, 131 Punkte) Seine Spanne von zehn Jahren bei Bremen wurde von einer Saison beim FC Bayern München unterbrochen. Doch in seinen neun Saisons für Werder traf er satte 58 Mal, bereitete starke 73 Tore vor und schoss seine Bremer zu einer Deutschen Meisterschaft (92/93) und zwei DFB-Pokal-Siegen (93/94 und 98/99).

© imago images Andreas Möller - Borussia Dortmund (81 Tore, 73 Assists, 141 Punkte) Auch Namensvetter Möller sammelte in zwei Amtszeiten Tore für den BVB. Nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum BVB 1988 spielte er zweieinhalb Jahre für Dortmund, ab 1994 dann noch einmal sechs Jahre. Für die Eintracht spielte er sogar dreimal, erzielte dabei aber nur insgesamt 51 Scorerpunkte.

© getty Stephane Chapuisat - Borussia Dortmund (102 Tore, 51 Assists, 153 Punkte) Der Mittelstürmer spielte von 1991 bis 1999 für den BVB, verwertete auch einige der Assists von Andi Möller. In 218 Bundesliga-Partien für die Borussia traf er über 100-mal. Er war also trotz 51 Vorlagen eher selbst ein Knipser.

© getty Marco Bode - SV Werder Bremen (101 Tore, 53 Assists, 154 Punkte) Geknipst hat auch Marco Bode - für Bremen. Mit einem Treffer weniger, aber zwei Assists mehr steht er knapp vor Chapuisat. Bei Bode war es eine richtige Lovestory: Im Alter von 19 Jahren wechselte er zu Bremen und spielte nie für einen anderen Verein. 379 Bundesliga-Spiele nur für Werder.

© getty Arjen Robben - FC Bayern München (99 Tore, 65 Assists, 164 Punkte) Jeder wusste, was passiert. Doch keiner konnte Arjen Robben verteidigen, wenn er mit seinem starken linken Fuß von rechts zur Mitte zog. Er beendete seine Bundesliga-Karriere knapp vor den 100 Toren, doch 164 Scorer können sich mehr als nur sehen lassen.

© getty Mehmet Scholl - FC Bayern München (86 Tore, 78 Assists, 165 Punkte) Einen Punkt mehr sammelte Mehmet Scholl in seiner Zeit. Der Mittelfeldspieler lief aber deutlich häufiger für die Bayern auf (334-mal in der Bundesliga, Robben 201-mal). Ohnehin war Scholl ein viel ausgeglichenerer Spieler und bereitete nur acht Tore weniger vor, als er schoss.

© getty Pierre Littbarski - 1. FC Köln (116 Tore, 51 Assists, 167 Punkte) Littbarki stand insgesamt 14 Saisons für den Effzeh auf dem Platz, spielte dabei 406 Partien. Obwohl er Mittelfeldspieler war, war seine Aufgabe klar: knipsen! Nur ganz knapp erreichte er die 50 Vorlagen, traf aber 116-mal.

© getty Stefan Kießling - Bayer 04 Leverkusen (131 Tore, 56 Assists, 187 Punkte) Wenn man es ganz genau nimmt, traf Stefan Kießling nur 130-mal. Bei seinen 131 Treffern inkludiert ist auch das Phantomtor, als er 2013 gegen die TSG Hoffenheim ans Außennetz schoss; der Ball rutschte durch ein Loch ins Tor. Doch auch ohne den Phantomtreffer wäre Kießling in dieser Kategorie klar vertreten.

© getty Marco Reus - Borussia Dortmund (114 Tore, 86 Assists, 200 Punkte) Bei perfekten 200 Scorerpunkten liegt derzeit Marco Reus. Mit 114 Toren und 86 Assists geht die Tendenz auch in Richtung des Torschützen, aber vor allem zum Ende seiner Karriere spielt er immer zentraler und zurückgezogener, bereitet mehr Tore vor. Bezeichnend war die Saison 2021/22 mit 9 Toren, aber 16 Assists.

© getty Franck Ribéry - FC Bayern München (86 Tore, 121 Assists, 207 Punkte) Der kongeniale Partner von Robben auf der linken Seite - Franck Ribéry. Anders als der Holländer war Ribéry vor allem mit Flanken und Schnittstellenpässen gefährlich. Doch mit 86 Toren braucht er sich auch selbst absolut nicht zu verstecken.

© getty Robert Lewandowski - FC Bayern München (238 Tore, 55 Assists, 293 Punkte) Tore, Tore, Tore! Welchen Rekord für Treffer in der Bundesliga hat Robert Lewandowski eigentlich nicht eingestellt? Dass er 55 Tore für die Bayern vorbereitet hat, wirkt mehr wie Zufall. Bei Dortmund und Bayern zusammen traf der Pole sogar überragende 312-mal in der Bundesliga.