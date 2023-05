BVB, News und Gerüchte: Vier Spieler von Borussia Dortmund im "Team of the Season"

Keine andere Bundesliga-Mannschaft ist im Team der Saison so zahlreich vertreten wie der BVB. Es gibt Neuigkeiten zu Jude Bellingham und Real Madrid. Die Borussia hat einen Neuzugang zu verkünden, gleichzeitig tritt ein ehemaliger Dortmunder Profi ab. Und Emre Can spricht über den Wendepunkt der Saison. Aktuelle News und Gerüchte zum BVB.

© getty

BVB, News: Vier Spieler ins "Team of the Season" gewählt

Der BVB stellt mit gleich vier Spielern die meisten Akteure im "Team of the Season" der Saison 2022/23. Dieses wird von der DFL in Zusammenarbeit mit EA Sports vergeben und bezieht dabei Stimmen von Fans (40 Prozent), Vereinen und Experten (je 30 Prozent) in die finale Top-11 ein.

Ins Team geschafft haben es Torhüter Gregor Kobel, Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Mittelfeldspieler Jude Bellingham und Offensiv-Akteur Julian Brandt.

Ebenfalls ins Team geschafft haben es mit Matthijs de Ligt, Alphonso Davies und Jamal Musiala drei Akteure des FC Bayern München. Dazu kommen Moussa Diaby und Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen und die die Angreifer Randal Kolo Muani (Frankfurt) und Niclas Füllkrug (Werder Bremen).