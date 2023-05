Borussia Dortmund: Zwischen Hassobjekt und Wandervogel - das waren die BVB-Helden von 2012

Am Samstagnachmittag hat Borussia Dortmund die Möglichkeit, zum ersten Mal nach elf Jahren wieder die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Damals holte der BVB zusätzlich auch den DFB-Pokal. Doch wo sind die Doublesieger heute?

Mitchell Langerak war damals die Nummer zwei hinter Weidenfeller. Als Bürki 2015 kam, wechselte er zum VfB Stuttgart, wo er ebenfalls als Nummer zwei antrat. 2016/17 durfte er in der 2. Bundesliga sogar eine Saison Stamm spielen, wurde jedoch nach dem Aufstieg von Ron-Robert Zieler verdrängt. Es folgte 2017 ein halbes Jahr bei UD Levante, ehe er zu Nagoya Grampus nach Japan wechselte. Dort ist er ein Star und bricht Rekorde: Bereits 73-mal in 186 Liga-Spielen blieb er ohne Gegentor.

Der damalige Stammkeeper verlor seinen Platz zwischen den Pfosten 2015 an Roman Bürki. Im Sommer 2018 beendete Roman Weidenfeller dann nach 453 Pflichtspieleinsätzen im BVB-Trikot seine aktive Karriere. Nach seinem Schlussstrich war er noch längere Zeit als TV-Experte engagiert, beendete diese Tätigkeit 2021 aber ebenfalls. Heute fungiert er als Klubrepräsentant von Borussia Dortmund. Im Mai 2023 wurde er zum zweiten Mal Vater, ist also wohl zuhause gut beschäftigt.

Der brasilianische Innenverteidiger wagte es 2013, zum Ruhrpott-Rivalen Schalke zu wechseln. Von dort zog er zunächst per Leihe zu Piräus weiter, ehe es nach Russland und Brasilien ging. Nach einer Saison beim Clube Atlético Mineiro pausierte er 2018 für zwei Jahre, stieg dann bei Chapecoense nochmal in der zweiten Liga ein. Danach folgte erneut ein Jahr Pause, ehe er im Januar 2023 beim Clube Atlético Catarinense anheuerte, drei Spiele machte und schließlich im März seine Karriere beendete.

Hummels' Partner in der Innenverteidiger blieb noch ein halbes Jahr länger, wurde dann an den 1. FC Köln verliehen. Nach der Rückrunde in der Domstadt blieb er nochmal ein halbes Jahr in Dortmund, ehe er im Januar 2018 fest zur AS St. Étienne ging. Von dort wechselte er zum 1. FC Union Berlin, wo er 2019/20 mithalf, sich in der Bundesliga zu etablieren. Doch nach einem Jahr war Schluss, er ging in die Türkei, von dort nach Österreich und beendete im Sommer 2022 mit der Ankündigung seines Buches "Alles geben. Warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt" nach einem Jahr ohne Verein schließlich seine Karriere.

Auch er ging ein Jahr nach dem Doublesieg und schloss sich Kaiserslautern an. Ab 2016 spielte der Linksverteidiger bei Huddersfield Town. Nach dem Abstieg aus der Premier League ging es zu Dynamo Dresden. Nachdem er im Sommer 2022 einige Monate vereinslos war, schloss er sich dem Chemnitzer FC an.

Ein Jahr nach dem Double verließ er Dortmund, war kurzzeitig vereinslos und kickte dann noch ein halbes Jahr in der HSV-Reserve. Dann folgte 2014 das Karriereende und Jahre später die Rückkehr nach Dortmund. Beim BVB ist er als Klubrepräsentant und in der Marketingabteilung tätig.

Zusammen mit Hummels wurde er 2014 Weltmeister, machte dabei aber kein einziges Spiel. 2015 ging er dann zu Galatasaray und von dort zum VfB Stuttgart. Bei den Schwaben ging Kevin Großkreutz im Streit, schloss sich dann dem SV Darmstadt 98 an. Nach einem Jahr wechselte er zum KFC Uerdingen. Seit 2021 spielt er nun in der Oberliga bei der TuS Bövinghausen - im Sommer wird er noch eine Ligastufe niedriger gehen und sich dem SV Wacker Obercastrop in der Westfalenliga 2 (6. Ligastufe) anschließen.

Der Rechtsverteidiger war noch ganz lange Stammkraft bei Borussia Dortmund, wurde 2019/20 zum Innenverteidiger umgeschult und agierte in der Rückrunde lange als Kapitän. Doch in der Folgesaison war er nur noch Ergänzungsspieler und wechselte im Sommer 2021 in die polnische Heimat zu Goczalkowice-Zdroj, in dessen Nachbarstadt er geboren wurde. Beim Viertligisten lässt er in Ruhe seine Karriere ausklingen.

Damals war Sven Bender der Abräumer im Mittelfeld. 2017 wechselte er zu Bayer Leverkusen und spielte dort gemeinsam mit seinem Bruder Lars bis 2021, dann beendeten beide gemeinsam ihre aktive Profikarriere. Seitdem kicken sie gemeinsam in der Nähe der Heimat beim TSV Brannenburg in der Kreisklasse. Außerdem ist Sven Bender seit Sommer 2022 als Co-Trainer in Deutschlands U16-Nationalmannschaft tätig.

Ilkay Gündogan blieb nach dem Doublesieg noch vier Jahre beim BVB, ehe er sich 2016 Star-Trainer Pep Guardiola bei Manchester City anschloss. Mit den Skyblues gewann er nun zum fünften Mal in sechs Saisons den Premier-League-Titel und steht zum dritten Mal in seiner Karriere im Champions-League-Finale. 2013 verlor er mit dem BVB gegen Bayern, 2021 mit ManCity gegen Chelsea. Nun soll es am 10. Juni gegen Inter Mailand der erste Henkelpott werden.

Ein Jahr nach dem Double machte sich Mario Götze bei Borussia Dortmund zum Hassobjekt Nummer eins - er wechselte zum Rivalen nach München. Doch nach drei Jahren kehrte er wieder zum BVB zurück. Sportlich wurde er dort jedoch nicht mehr glücklich, ging 2020 in die Eredivisie zur PSV Eindhoven. Dort blühte er unter Roger Schmidt richtig auf, kämpfte sich zurück in Bestform und wechselte im Sommer 2022 zum amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, wo er eine feste Stütze im Kader ist und Champions League spielen konnte. Für den kommenden Transfersommer soll er eine Ausstiegsklausel besitzen.

2015 verließ er den BVB per Leihe zu Florenz, ehe er 2016 fix nach Wolfsburg wechselte. Im Februar 2019 kehrte er zu seinem finanziell angeschlagenen ersten Profiklub Wisla Krakau zurück - wo "Kuba" bis heute gratis spielt. Aufgrund eines Kreuzbandrisses war er jedoch die gesamte Saison 2022/23 außer Gefecht und gab erst am 20. Mai 2023, sein Comeback mit einer Sieben-Minuten-Einwechslung.

© getty

Mittelstürmer

Robert Lewandowksi (47 Pflichtspiele)

Genau wie Götze und Hummels zog es auch Robert Lewandowksi nach München. Dort schoss er Tore ohne Ende und knackte Gerd Müllers Saisonrekord von 40 Toren. Im Sommer 2022 wechselte er in einem dramatischen Transfer-Chaos zum FC Barcelona. Dort gewann er in seiner ersten Saison die spanische Meisterschaft und den Superpokal. In der Champions League schied Barça jedoch enttäuschend in der Gruppenphase aus; in der Europa League war in der Zwischenrunde gegen Manchester United sofort Schluss.

Lucas Barrios (25 Pflichtspiele)

Der paraguayische Stürmer verließ den BVB nach dem Double und wurde zum Wandervogel. Seitdem von ihm bespielte Länder: China, Russland, Frankreich, Brasilien, Argentinien und Chile. Im Januar 2023 kam mit Paraguay die nächste Station hinzu - bei keinem Team hielt sich der heute 38-Jährige länger als eineinhalb Jahre. Überhaupt sind seine drei Jahre beim BVB die längsten am Stück beim selben Verein.

Mohamed Zidan (3 Pflichtspiele)

Er durfte das Double nicht mitfeiern, weil er den BVB noch in der Winterpause zu seinem Ex-Klub Mainz verließ. Im folgenden Sommer ging es für Mohamed Zidan in die Vereinigten Arabischen Emirate, später in die ägyptische Heimat. 2016 beendete Zidan seine aktive Karriere. Seit 2020 ist er Klubpräsident beim ägyptischen Militärverein Zed FC.