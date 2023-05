Weltmeister, Mbappé und Ronaldinho: Die Beinahe-Transfers des BVB

Bei jedem Klub gibt es sie, die sogenannten Beinahe-Transfers. Wie blicken auf Spieler, die einst fast zu Borussia Dortmund gewechselt sind - und danach andernorts für Furore gesorgt haben.

Süle "hat damals mit Marian Sarr in der U17-Nationalmannschaft gespielt. Wir haben uns schließlich für Sarr und gegen Süle entschieden". Sarr spielt heute in Luxemburg.

Nach 14 Jahren in Europa ging es schließlich von Atlético Madrid zurück in die Heimat. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte: "Wenn du hörst, dass ein Filipe Luis ablösefrei auf den Markt kommt, dann denkst du zumindest mal darüber nach."

2019 holte der BVB Nico Schulz, doch zuvor war man am Brasilianer interessiert. "Das war ein sehr gutes Angebot, aber es berührte mein Herz nicht. Ich hatte nicht die Leidenschaft, zu sagen: 'Ich will zur Borussia gehen'", sagte Luis.

Im Sommer 2013, nach Manés erster Saison in Salzburg, scheiterte eine Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp. Sein heutiger Trainer in Liverpool traf sich sogar schon mit dem Senegalesen.

"Wir kannten ihn vor der Partie gegen Basel nicht. Dann haben wir ihn gesehen und dachten: 'What the fuck!'", erinnerte sich Klopp. Allerdings: "Als ich sagte, lasst ihn uns holen, war er schon bei Chelsea."

Auch 2019 stand Schick kurz vor einem Wechsel, um neben Paco Alcacer zu stürmen. Italienische Medien schrieben, es seien nur noch letzte Details zu klären. Am Ende ging es per Leihe nach Leipzig.

Zwölf Jahre stand der Slowake, der aktuell bei Trabzonspor kickt, in Neapel unter Vertrag. 2016 wäre er fast bei der Borussia gelandet. Das gab Hamsik einst in der Sport Bild zu.

Der Spanier sollte im Winter 2016/17 nach Dortmund wechseln. Es kam zum Zerwürfnis zwischen Chefscout und Trainer. "Für mich war der Point of no Return erreicht", sagte Mislintat gegenüber der Zeit. Torres spielte damals für Atlético Madrid.

© imago images

Edwin van der Sar

Nach zwei Jahren bei Juventus suchte der Torwart 2001 einen neuen Klub. Beim BVB stand damals Jens Lehmann im Tor. ''Ich hatte zwei Möglichkeiten und hätte nach Liverpool oder Dortmund wechseln können'', sagte der Niederländer.

Doch weder in England, noch in Deutschland sei man in dieser Personalie besonders entscheidungsfreudig gewesen. Van der Sar: ''Beide Vereine haben etwas gezögert, also habe ich mich letzten Endes für Fulham entschieden.''