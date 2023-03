Xabi Alonso gegen den FC Bayern: Zieht er die ausgeglichene Bilanz auf seine Seite?

Xabi Alonso hat als Spieler viermal gegen den FC Bayern München gespielt. Seine Bilanz ist ausgeglichen. Nun wird er erstmals als Trainer auf seinen Ex-Klub treffen. Gelingt es ihm mit Bayer Leverkusen, den Rekordmeister zu ärgern und das Titelrennen in der Bundesliga nochmal spannender zu machen?

FC Bayern München vs. Real Madrid 2:1 - Saison 2011/12

Im Champions-League-Halbfinale der Saison 2011/12 trafen der FC Bayern München und Real Madrid aufeinander. Für Real-Legende Xabi Alonso war es das erste direkte Aufeinandertreffen mit den Münchnern - und es sollte kein Gutes werden. Dabei war der Start in die Partie durchaus Königlich. Madrid dominierte die ersten Minute, hätte durch Karim Benzema sogar in Führung gehen können. Alonso zog im Mittelfeld die Fäden und führte einige harte Zweikämpfe - in der 56. Minute sah er die Gelbe Karte.

Die Bayern arbeiteten sich jedoch in die Partie - und ging durch Franck Ribéry in Führung. Der Ausgleich von Mesut Özil in der zweiten Halbzeit schien ein durchaus leistungsgerechtes Unentschieden zu besiegeln. Doch Mario Gómez hatte nach Vorarbeit von Philipp Lahm das letzte Wort. Und so musste Alonso im ersten Spiel in der Allianz Arena eine Niederlage hinnehmen.