BVB - News und Gerüchte: Marco Reus hat offenbar keine Lust auf Gehaltskürzung

Beim BVB droht Ärger wegen der angeblich anvisierten Gehaltskürzung für Marco Reus, sollte der verlängern. Derweil wünscht sich die Bundestrainerin den BVB und dessen Erzrivalen auch in der Frauen-Bundesliga. Die News und Gerüchte zur Borussia.

Wie die WAZ berichtet, ist Reus gar nicht gewillt, sich "allzu viel einzuschränken", was sein künftiges Gehalt betrifft. Dabei ist es das erklärte Ziel vom neuen Sportdirektor Sebastian Kehl, Verträge künftig eher leistungsorientiert zu vergeben, also eher geringere Grundgehälter mit Leistungsboni aufzubessern.

Mit der derzeitigen Entwicklung des Frauenfußballs ist Voss-Tecklenburg sehr zufrieden. "Heute haben viele die Möglichkeit, Profifußballerinnen zu werden. Davon habe ich immer geträumt", sagte die 55-Jährige: "Ich habe gerade das Gefühl, die ganze Welt engagiert sich in die richtige Richtung. Es passiert überall was, die Begeisterung ist riesengroß."

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wünscht sich die großen Klubs aus dem Ruhrgebiet wie Borussia Dortmund oder Schalke 04 auch in der Frauen-Bundesliga. "Wenn solche Vereine mit einer solchen Strahlkraft, die so viele Menschen verbinden, sich mit der Förderung von Frauenfußball engagieren, dann ist das ein riesiger Mehrwert", sagte die gebürtige Duisburgerin in einem Talk der WAZ .

© getty

BVB - News: Edin Terzic ruft Woche der Wahrheit aus

Der BVB geht in die wohl entscheidenden Wochen dieser Saison. Am heutigen Freitag steht das Spitzenspiel gegen RB Leipzig an, am kommenden Dienstag geht es zu Chelsea auf die Insel in der Champions League und dann kommt es auch schon zum Pott-Derby mit Schalke 04 am kommenden Wochenende.

"Es ist bis hierher die wichtigste Woche in dieser Saison", sagte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Nach dieser Woche werden wir eine Tendenz erkennen können, wie es weitergeht."

Zuletzt hatte die Borussia zehn Pflichtspiele am Stück gewonnen, jedoch meist gegen eher machbare Gegner. Nun wird der Schwierigkeitsgrad allmählich angehoben.