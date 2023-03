BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund eröffnet Vertragspoker mit Keeper Gregor Kobel - Kritik an Bellingham

Der BVB drängt auf eine schnelle Vertragsverlängerung von Gregor Kobel. Dietmar Hamann äußert Kritik an Jude Bellingham. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt eine Dokumentation über den Sprengstoff-Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus im Jahr 2017. Außerdem: Schiedsrichter Marco Fritz wird das Topspiel zwischen dem FC Bayern und den Schwarz-Gelben leiten. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Dortmund will unbedingt mit Gregor Kobel verlängern

Als unumstrittener Stammspieler ist Gregor Kobel einer der Hautgründe für die starke Saison von Borussia Dortmund. Wie die Schweizer Zeitung Blick berichtet, will der BVB deshalb früh Nägel mit Köpfen machen und den bis 2026 laufenden Vertrag des Torhüters vorzeitig verlängern.

Eine Ausweitung von ein bis zwei Jahren ist dabei im Gespräch, wobei auch das Gehalt des 25-Jährigen deutlich angepasst werden könnte. Dem Bericht zufolge könnte Kobel künftig zwischen zwölf bis 13 Millionen Euro von den Schwarz-Gelben pro Jahr kassieren und würde damit zu den Topverdienern im Verein aufsteigen.

Der BVB will damit vor allem dem gewachsenen Interesse am Schweizer entgegentreten. Zuletzt hatten sich mehrere Klubs aus der Premier League nach Kobel erkundigt, vor allem Manchester United und der FC Chelsea sollen ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben. Auch beim FC Bayern schwebte der Name Kobel als möglicher Langzeit-Nachfolger für Manuel Neuer herum.

"Er spielt eine überragende Saison. Ich sehe ihn durchaus als heißen Kandidaten für die Bayern, wenn Manuel Neuer aufhört, er ist ja knapp zehn Jahre jünger als Neuer und Sommer. Ich kann ihn mir in Zukunft gut im Tor der Bayern vorstellen", äußerte sich Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus im Februar zur Situation des Keepers.

Kobel selbst äußerte sich zuletzt zurückhaltend, was seine Zukunft betrifft, betonte aber, sich in Dortmund wohl zu fühlen. "Ich stehe beim BVB unter Vertrag und habe mit diesem Klub und dieser Mannschaft Ziele, auf die ich mich voll fokussiere", sagte der Schweizer im Interview mit der Sport Bild. Mit den Dortmundern habe er in der näheren Zukunft noch "viel vor. Wir sind mit unserer Arbeit auf einem guten Weg. Wir haben in dieser Saison eine riesengroße Chance, etwas zu gewinnen."