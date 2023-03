BVB: Die höchsten Niederlagen von Borussia Dortmund in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League

Borussia Dortmund befindet sich derzeit in bestechender Form. Alle zehn Pflichtspiele in 2023 hat Schwarzgelb gewonnen, darunter auch das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea. Dass es nicht so weitergehen muss, davor warnte BVB-Trainer Edin Terzic sehr, sehr eindringlich.

Die Rückschau zeigt: Wenn Dortmund mal unter die Räder kommt, ist nicht selten der FC Bayern involviert - und in der Königsklasse gab es in der jüngeren Vergangenheit das eine oder andere böse Erwachen.

"Ich glaube nicht, dass morgen die Form entscheiden wird. Es ist ein K.o.-Spiel. Wir haben einen knappen Vorsprung. Wir sind gewarnt genug, wir wissen, welche Qualität sie haben", sagte der 40-Jährige am Montagabend auf der Pressekonferenz zum Rückspiel in London (Dienstag, 21 Uhr im Liveticker ).

Der Pole war es auch, der die beste Chance in einer ereignislosen ersten Hälfte hatte. Nach dem Seitenwechsel krachte noch ein Freistoß von Marco Reus an den Querbalken. In der 65. kam es dann zum Aufreger der Partie: Dante klärte einen Kopfball von Mats Hummels Millimeter hinter der Linie. Schiedsrichter Florian Meyer, damals noch ohne jegliche Technik ausgestattet, ließ jedoch weiterlaufen. Es ging in die Verlängerung.

Ein Jahr nach dem Champions-League-Finale, das die Münchner mit 2:1 im Wembley gewannen, standen sich die beiden Erzrivalen erneut in einem Endspiel gegenüber. FCB-Coach Pep Guardiola setzte unter anderem auf den frisch vom Ruhrgebiet an die Isar gewechselten Mario Götze - für Dortmund lief erwartungsgemäß Robert Lewandowski, dessen Wechsel zu den Bayern nach der Saison schon fix war, auf.

Kurz vor der Halbzeit war es wieder eine Schiedsrichterentscheidung, die dem BVB womöglich den Pott kostete - oder zumindest zurück ins Spiel gebracht hätte. Nach einem klaren Foul von Ricardo Rodríguez an Aubameyang sah Dr. Felix Brych keinen Grund für einen Pfiff. "Aber Brych ist so zufrieden mit seiner Leistung, das ist Wahnsinn. Wie soll man sich da weiterentwickeln?", pestete Klopp. Nach ein paar Atemzügen gab er sich dennoch einsichtig: "Er hat das Ding nicht entschieden."

Das rächte sich! Die nicht wirklich eingespielten Dortmunder bekamen kaum Zugriff und gerieten nach einem tollen Flugkopfball von Soumaila Coulibaly früh in Rückstand. Der vermeintliche Ausgleich von Dedê wurde wegen einer Abseitsstellung von Heiko Herrlich aberkannt. Freiburg blieb eiskalt vor dem Tor und feierte schließlich einen verdienten Einzug in die 3. Runde.

Obwohl die Reise im Pokal schon im Vorjahr früh beendet war (Aus in der 1. Runde gegen Wolfsburg), trat der BVB mit einem zweiten Anzug in Freiburg an. Unter anderem saßen Jan Koller und Tomáš Rosický auf der Bank.

Gegen eine uninspirierte Borussia feierten die Schwaben nach zuletzt elf sieglosen Spielen in Dortmund mal wieder einen Dreier. Dabei entluden sie wohl den Frust, der sich über die ganzen Jahre angestaut hatte. Das lag vor allem daran, dass sich der BVB in der zweiten Hälften teilweise wie eine Schülermannschaft auskontern ließ. Ein Vorteil für die Stuttgarter war eventuell auch das Fehlen der Gelben Wand aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Bayern spielten sich in einen regelrechten Rausch und zerlegten die chancenlosen Borussen in ihre Einzelteile. Nach dem Treffer zum 6:2-Endstand sah BVB-Abwehrchef Jörg Heinrich auch noch die Gelb-Rote Karte, weil er sich sichtlich gefrustet zum wiederholten Male zu einem unnötigen Foulspiel hinreißen ließ.

Nur wenige Tage nach der Schmach von Magdeburg, als der FCB in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen die Sachsen nach Elfmeterschießen ausschied, betraten die Bayern das Spielfeld mit ordentlich Wut im Bauch. Zwar ging die Mannschaft von BVB-Coach Matthias Sammer früh in Führung, doch der an diesem Tag überragende Hasan Salihamidzic ( kicker -Note: 1,0) glich fünf Minuten später aus - und leitete die Wende ein.

Weil es für den BVB am Ende nur für Platz sechs reichte, was auch das Verpassen der Champions League bedeutete, trennten sich Trainer Matthias Sammer und Dortmund letztlich am Saisonende in "beiderseitigem Einvernehmen".

Zudem profitierten die Berliner von ihrer gnadenlosen Effizienz, so hatte der BVB doch tatsächlich mehr Torschüsse in den ersten 45 Minuten. Lediglich der eingewechselte Ewerthon wusste das Bollwerk der Hertha zu überwinden. Mit seinem Treffer zum 2:4 aus Dortmunder Sicht läutete er eine Schlussoffensive ein, doch Zecke Neundorf (heute Leiter des Lizenzspielerbereichs bei der Hertha) und Nando Rafael nutzten zwei Konter eiskalt aus.

BVB-Keeper Guillaume Warmuz erlebte einen rabenschwarzen Tag. Erst faustete er Sebastian Kehl an, so dass dieser den Ball machtlos ins eigene Tor abfälschte. Dann legte er Bobics Treffer zum 3:0 nach einer verunglückten Abwehraktion mustergültig auf.

Dank eines überragenden Roy Majaays, der mit drei Treffer und zwei Assists an allen fünf Toren direkt beteiligt war, und eines Blitzstarts war für den BVB an diesem Tag nichts im Olympiastadion zu holen. Dabei hatte das Team von Trainer Bert van Marwijk aus den zuvorigen vier Spielen zehn Punkte mitgenommen. Es war der Startschuss einer kleinen Klatschen-Serie gegen die Bayern.

Nachdem Dortmund auch die anschließende Oartie gegen Hannover 96 verlor (1:3) kam es zur legendären Wut-PK des damaligen BVB-Trainers Thomas Doll. Ein paar Auszüge: "Dir wird ins Gesicht gelächelt - und gleichzeitig werden dir Knüppel zwischen die Beine geworfen. Mich permanent an die Wand zu nageln, mich hinzustellen als jemanden, der hier nichts auf die Beine gestellt hat, das ist so was von respektlos", oder: "Spieler, die von den Zeitungen bereits aus dem Verein geschrieben werden, sollen am Freitag bei Eintracht Frankfurt für den Verein die Knochen hinhalten. Da lach' ich mir den Arsch ab", und natürlich: "Das ist doch alles blablabla ist das doch."

© imago images

2017/18, 28. Spieltag: Bayern München - BVB 6:0

Tore: 1:0 Lewandowsi (5.), 2:0 James (14.), 3:0 Müller (23.), 4:0 Lewandowski (44.), 5:0 Ribéry (45.+1), 6:0 Lewandowski (87.)

Eine der größten Machtdemonstrationen der Bayern über den BVB! Die Münchner machten an diesem Karsamstag gegen das überforderte Team von Trainer Peter Stöger über weite Strecken was wie wollten. Mit einer Führung von 5:0 ging es in die Kabinen, in der zweiten Halbzeit hatten beide Teams noch Chancen auf weitere Treffer. Das war aber auch dem Umstand geschuldet, dass die Bayern mit Blick auf die weiteren Aufgaben wie so oft in der Allianz Arena gegen Dortmund einige Gänge herunterschalteten.

"Das Ergebnis ist in der Höhe vollkommen in Ordnung. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die bereit war, eine Mannschaft, die unsere Fehler ausgenutzt hat, giftig war, das Spiel zu gewinnen, in die Zweikämpfe zu gehen - Dinge, die ich bei meiner Mannschaft nicht wahrgenommen habe. Sie war fahrig, wenig konsequent im Defensivverhalten, es ist ganz einfach gegangen. Wir haben davon profitiert, dass die Bayern nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel und rausgenommen haben. Deshalb sind wir mit eineinhalb blauen Augen davongekommen", sagte Stöger nach dem Spiel.