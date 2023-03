BVB: Von Barrios bis Haller - so schlugen sich die Stürmer-Transfers beim BVB

Borussia Dortmunds jüngere Geschichte mit Angreifern ist gleichzeitig ruhmreich und verheerend. Von absoluten Weltklassespielern bis zu Millionenflops ist alles dabei. SPOX hat die Stürmer unter die Lupe genommen, die der BVB seit 2009 verpflichtet hat.

Donyell Malen, Karim Adeyemi, Anthony Modeste - sie alle kamen jüngst zum BVB und sie alle kamen mit dem Versprechen, Tore beizusteuern. Das gelang eher weniger gut. Hat der BVB ein Offensivproblem? Zumindest gelang es den Dortmundern in den letzten Jahren mehrfach, gute Stürmer zu verpflichten - aber der eine oder andere Flop war dennoch dabei. SPOX gibt einen Überblick.

© imago images BVB: Lucas Barrios (2009) Kam für 4,2 Millionen Euro von Colo Colo. Barrios benötigte ein paar Spiele Anlauf, zündete dann aber und legte eine beeindruckende Serie hin. Zwischen dem achten und dem 21. Spieltag in der Bundesliga war er nur in zwei Partien nicht an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Am Ende standen in 36 Pflichtspielen 23 Tore und sechs Assists auf seinem Konto. Auch im Jahr darauf lief es für den Angreifer gut. 41 Pflichtspiele, 21 Tore und zehn Vorlagen steuerte er im ersten Meisterjahr unter Jürgen Klopp bei. Sein drittes BVB-Jahr startete er mit einem Muskelbündelriss. Seinen Stammplatz verlor er an Robert Lewandowski. Dortmund kassierte für Barrios schließlich 8,5 Millionen Euro aus China. Eine kurze, aber gewinnbringende Zeit - sportlich und finanziell.

© imago images BVB: Robert Lewandowski (2010) Kam für 4,75 Millionen Euro von Lech Posen. In seiner ersten Saison beim BVB wurde er häufig als Joker von der Bank eingesetzt. Mal als reiner Mittelstürmer, mal aber auch als offensiver Mittelfeldspieler aufgeboten, kam er in 1983 Pflichtspielminuten immerhin auf neun Tore und vier Vorlagen. Seinen großen Durchbruch erlebte er aber im Jahr darauf. In 47 Partien traf er 30-mal und bereitete zwölf Treffer vor. Damit schoss er den BVB zum Double. Allein im Pokalfinale gegen den FC Bayern gelang ihm ein Dreierpack. Der Rest ist Geschichte. Der Pole schoss Dortmund 2013 mit zehn Toren in der Champions League ins Finale - wo er an seinem künftigen Arbeitgeber scheiterte. Denn 2014 ging es ablösefrei nach München. Dennoch einer der besten Transfers, die der BVB je gemacht hat.

© imago images BVB: Julian Schieber (2012) Kam für 5,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart. 57 Spiele, sechs Tore, vier Vorlagen, nur 1287 Einsatzminuten. Schieber erfüllte zu so gut wie keinem Zeitpunkt die Ansprüche des BVB. Schon 2014 ging es deshalb zu Hertha BSC - immerhin konnte man noch 2,5 Millionen Euro einnehmen.

© imago images BVB: Pierre-Emerick Aubameyang (2013) Kam für 13 Millionen Euro von der AS St.-Étienne. Zunächst begann er auf der Außenbahn, wo seine Leistungen durchaus schwankten. Mit 21 Torbeteiligungen in 48 Pflichtspielen deutete er sein Potenzial zum Torjäger aber bereits an. Mit seinem Wechsel auf die Mittelstürmerposition gelang ihm endgültig der Durchbruch. Dabei ließ er mit Immobile und Ramos später zwei Spieler hinter sich, die extra dafür geholt wurden, Lewandowski zu beerben. Bis 2018 ging der Gabuner noch für den BVB auf Torejagd, in 213 Pflichtspielen gelangen ihm 141 Tore und 36 Assists. Aubameyang war über weite Strecken ein Schlüsselspieler für den BVB und machte sogar den Lewandowski-Abgang zwischenzeitlich vergessen. Bei seinem Abgang zum FC Arsenal spülte er trotz Streitigkeiten mit den Dortmundern rund 63,75 Millionen Euro in die Kasse. Mehr geht kaum.

© imago images BVB: Ciro Immobile (2014) Kam für 18,5 Millionen Euro vom FC Turin. Der Italiener war eigentlich als Lewandowski-Ersatz angedacht, da Aubameyang auf dem Flügel durchaus überzeugte. Doch Immobile fand nie in seinen Rhythmus, fühlte sich später sogar ausgeschlossen vom Team. Seine Beschwerde darüber, dass er von Mitspielern nicht zum Essen eingeladen wurde, ist legendär. Nach 34 Spielen, zehn Toren und drei Vorlagen war die Zeit beim BVB auch schon wieder vorbei. Immobile wurde erst nach Sevilla verliehen und dann für elf Millionen Euro verkauft.

© imago images BVB: Adrián Ramos (2014) Kam für 9,7 Millionen Euro von Hertha BSC. Für Ramos lief es da schon deutlich besser. Dafür, dass er meist nur als Joker eingesetzt wurde, sind 19 Tore und neun Assists beachtlich. Viel mehr war aber eben auch nicht drin. Nach 79 Einsätzen wechselte er 2017 für 12 Millionen Euro nach China.

© imago images BVB: Alexander Isak (2016) Kam für 8,6 Millionen Euro vom AIK. Der Schwede kam als vielversprechendes Talent, konnte in Dortmund aber nie Fuß fassen. Zwei Torbeteiligungen in mageren 280 Minuten sind alles, was er den Profis geben konnte. Nach einer kurzen Leihe in die Niederlande zahlte Real Sociedad aber 15 Millionen Euro für ihn. Dort gelang ihm der Durchbruch in den Profifußball. Später ging es sogar für 70 Millionen Euro zu Newcastle United.

© imago images BVB: Maximilian Philipp (2017) Kam für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg. Kein reiner Mittelstürmer, aber durchaus ein torgefährlicher Angreifer. Beim BVB kam er meist über außen zum Einsatz, aber durchsetzen konnte er sich nie. Entwickelte sich über die Jahre zunehmend zum Flop. Seine 19 Torbeteiligungen in 51 Einsätzen waren nicht das, was man sich von ihm versprach. Glück im Unglück: Dynamo Moskau zahlte für Philipp 2019 die Summe, die der BVB einst an Freiburg überwies.

© imago images BVB: Paco Alcácer (2018) Kam per Leihe vom FC Barcelona. Im Jahr darauf zahlte der BVB 21 Millionen Euro für ihn. Der Spanier startete während seiner Leihe überragend, traf in der Hinrunde 13-mal. Dann fiel er in ein kleines Loch, um am Ende aber doch nochmal aufzudrehen. Der BVB verpflichtete ihn daraufhin für sehr viel Geld. Und auch in der neuen Saison schien es so, als könne Alcácer an seine starken Leistungen anknüpfen. Verletzungen brachten ihn aber immer wieder aus dem Rhythmus und im Wintertransferfenster 2020 entschied sich der BVB schließlich, den Stürmer abzugeben. Der FC Villarreal zahlte eine stolze Summe von 23 Millionen Euro für ihn.

© imago images BVB: Erling Haaland (2020) Kam für 20 Millionen Euro von RB Salzburg. Mit den Alcácer-Millionen holte der BVB Haaland. Keine schlechte Entscheidung, wie man heute weiß. Der Norweger schlug sofort ein, traf bei seinem Bundesligadebüt dreifach gegen den FC Augsburg und legte zwei Doppelpacks gegen Köln und Union nach. In 15 Spielen traf er 13-mal. Auch in den Saisons darauf beeindruckte Haaland auf allen Ebenen. Nach 89 Pflichtspielen, 86 Toren und 23 Assists zahlte Manchester City 60 Millionen Euro für Haaland.

© imago images BVB: Donyell Malen (2021) Kam für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven. Für Eindhoven traf der Linksaußen in 116 Partien 55-mal. Hinzu kamen 24 Assists. Beim BVB kommt er nicht annähernd auf solche Zahlen. 62 Einsätze, elf Tore, neun Torvorlagen - das ist die schwache Ausbeute des Niederländers. Womöglich wird der BVB bald schauen, ob er von den 30 Millionen Euro noch einen Teil zurückbekommen kann.

© imago images BVB: Sébastien Haller (2022) Kam für 31 Millionen Euro von Ajax. Sollte mit seiner Erfahrung dafür sorgen, dass der Abgang von Haaland kompensiert wird. Erkrankte dann an Hodenkrebs und fehlte dem BVB unverhofft bis ins Jahr 2023. Dort hat er jetzt immer noch damit zu kämpfen, seinen Rhythmus zu finden.

© imago images BVB: Anthony Modeste (2022) Kam für 5,1 Millionen Euro vom 1. FC Köln. Weil Sébastien Haller an Hodenkrebs erkrankte, brauchte der BVB einen weiteren Stürmer. Innerhalb kürzester Zeit musste eine Lösung auf einem schwierigen Markt gefunden werden. Die Wahl fiel schließlich auf Anthony Modeste. Der Franzose traf in 16 Spielen bisher nur zweimal. Sein persönliches Highlight: Der späte 2:2-Ausgleich gegen den FC Bayern. Ansonsten gibt er den Dortmundern wenig.