Bundesliga-Titelkampf: Was spricht für und gegen die sechs Spitzenklubs?

Der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Union Berlin punktgleich an der Tabellenspitze, dahinter drei Klubs in direkter Lauerstellung: Die Bundesliga erscheint nach dem 21. Spieltag spannend wie lange nicht. Was spricht für, was gegen die Titelkandidaten?

Mit 25 Punkten aus zehn Spielen ist Borussia Dortmund der heimstärkste Klub der Bundesliga. Die letzte (und bisher einzige) Niederlage dieser Saison im Signal-Iduna-Park datiert von Mitte August - ein irres 2:3 gegen Werder Bremen mit drei Gegentoren in den Schlussminuten. Auch in der Champions League ist der BVB daheim übrigens noch ungeschlagen. Im Achtelfinal-Hinspiel gelang ein Sieg gegen den FC Chelsea.

Platz drei in der Bundesliga, Viertelfinale im DFB-Pokal, Zwischenrunde in der Europa League - Union Berlin tanzt nach wie vor auf allen drei Hochzeiten mit. Für den Verein ist das aus finanzieller Perspektive sicherlich lukrativ, für einen echten Titelkampf aber eher weniger förderlich. Trotz einiger Investitionen im Winter (mehr als zehn Millionen Euro wurden für Neuzugänge ausgegeben) ist der Kader schlichtweg nicht für eine anhaltende Dreifachbelastung zusammengestellt. Vor allem der zweite Anzug ist qualitativ nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Verletzen sich Stammspieler, wird es problematisch.

24 Gegentore fing sich Union Berlin in 21 Saisonspielen, nur der FC Bayern stellt mit drei kassierten Toren weniger eine noch bessere Defensive in der Bundesliga. Trainer Urs Fischer hat aus seiner Mannschaft eine kompakte und vor allem weitestgehend fehlerfreie Einheit geformt. Das mag zwar hier und da nicht immer besonders ansehnlich sein, beispielsweise beim 0:0 gegen Schalke am vergangenen Wochenende, individuell vermeintlich besser aufgestellten Teams kann man damit aber oftmals Paroli bieten.

SC Freiburg: 40 Punkte, Tordifferenz 3

Was für Freiburg spricht: Unaufgeregtheit des Umfelds

Der SC Freiburg hat so früh wie noch nie die 40-Punkte-Marke erreicht und damit sein Saisonziel schon erreicht. "Nie mehr 2. Liga", skandierten die Fans nach dem Sieg in Bochum. Dabei verrät der Blick auf die Tabelle: In diesem Jahr ist mehr als nur der Klassenerhalt drin. Doch trotz des anhaltenden Höhenflugs verliert im Breisgau niemand die Bodenhaftung. "Ich will jetzt nicht über neue Ziele reden. Wir stehen gut da, und dann reden wir mit der Mannschaft, um was es geht", sagte SC-Trainer Christian Streich lapidar. Alles, was jetzt noch kommt, ist ohnehin die Kür.

Was gegen Freiburg spricht: Miese Bilanz gegen direkte Konkurrenten

Zwar tritt die seit Jahren eingespielte Freiburger Mannschaft als gefestigte Einheit auf, die auch Rückschläge nicht aus der Bahn werfen. Doch gerade in der heißen Phase könnten die direkten Duelle mit den Spitzenteams zum entscheidenden Faktor werden. In den bisherigen Partien gegen die unmittelbare Konkurrenz von Platz eins bis Platz sechs sprang nur ein Sieg (4:1 gegen Union Berlin) heraus. Hinzu kam noch ein Remis gegen Frankfurt, dafür setzte es Niederlagen gegen den BVB, Bayern und Leipzig, die mit 0:5 in München und 1:5 in Dortmund heftig ausfielen.

SC Freiburg: Letzte Ergebnisse und nächste Spiele