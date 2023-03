RB-Jubiläum: Nicolas Seiwald ist die Nummer 20! Alle Transfers von Salzburg nach Leipzig

Nicolas Seiwald wechselt von RB Salzburg zu RB Leipzig und ist damit der 20. Spieler seit 2012, der den berühmten Salzburger Weg nach Sachsen einschlägt. SPOX hat alle bisherigen Transfers dieser Art aufgelistet.

"Was mich an RB stört, ist dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig und von Leipzig nach Salzburg" - das sagte Max Eberl im Interview mit dem Focus vor einiger Zeit. Damals war der Funktionär noch Manager bei Borussia Mönchengladbach. "Das hat für mich einen faden Beigeschmack, weil sie im Grunde zwei Kader haben", prangerte er an.

Mittlerweile sieht Eberl das etwas anders, ist er doch als sportlicher Leiter in Leipzig tätig. "Natürlich hatte ich damals auch polemisch agiert, weil ich mit meinem Verein nicht die Möglichkeiten hatte wie Leipzig", erklärte er dem kicker. Schaut man sich die Transfers der letzten elf Jahre an, kommt allerdings tatsächlich fast ein zweiter Kader zusammen.

Benjamin Sesko und Nicolas Seiwald sind die Transfers Nummer 19 und 20, die den berühmten Salzburger Weg nach Leipzig einschlagen - und das seit 2012. Hier kommen alle RB-Importe aus Österreich.