Welches Bundesliga-Stadion bietet das beste Fan-Erlebnis? Das große Arena-Ranking

In welchem Stadion haben die Zuschauer das beste Fan-Erlebnis? Darüber streiten sich die deutschen Anhänger am laufenden Band. Das Wettportal Betway hat eine Untersuchung veröffentlicht, in der alle Fußballtempel anhand verschiedener Kriterien gerankt sind. SPOX zeigt euch die Ergebnisse.

Zur Bewertung zogen die Untersucher verschiedene Quellen heran. Die Sitzplatzkapazität, die durchschnittliche Besucherzahl pro Heimspiel in der laufenden Saison, die Kosten einer Dauerkarte, der Preis für einen halben Liter Bier sowie der für eine Bratwurst sind die einfachen Kriterien. Weiterhin wurde die Google-Bewertung sowie die Anzahl der Nutzung des Stadion-Hashtags bei Instagram und die Lage des Stadions bewertet. Auch die Barrierefreiheit für beeinträchtige Besucher war ein Kriterium. Natürlich durfte auch das heiligste Kriterium nicht fehlen: die Atmosphäre. Bei der Lage des Stadions nutzte das Portal die Entfernung zum Stadtzentrum als Maßstab. Für die Barrierefreiheit wurde ein eigener Score erstellt, der sich aus Dingen wie barrierefreien Toiletten und Sitzplätzen für verschiedene Beeinträchtigungen (Rollstuhlfahrer, Fans mit Sehbehinderung, Fans mit weiteren Behinderungen) ergab.

© getty Platz 18: BayArena (Bayer 04 Leverkusen) Baujahr: 1958

Kapazität: 30.210

Zuschauerschnitt 2022/23: 27.295

Atmosphäre: 3/5

Preis einer Dauerkarte: 440 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,60 €

Preis für eine Bratwurst: 3,90 €

Barrierefreiheit: 3,0/10 Die BayArena schneidet im Ranking für das Fanerlebnis am schlechtesten ab. Die Dauerkarten sind die zweitteuersten der Bundesliga, sie bietet die schlechteste Atmosphäre und zudem sehr schlechte Barrierefreiheit.

© getty Platz 17: PreZero Arena (TSG Hoffenheim) Baujahr: 2009

Kapazität: 30.150

Zuschauerschnitt 2022/23: 20.794

Atmosphäre: 4/5

Preis einer Dauerkarte: 262 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,70 €

Preis für eine Bratwurst: 3,90 €

Barrierefreiheit: 2,4/10 Nur knapp über dem Leverkusener Stadion liegt die PreZero Arena. Mit im Durchschnitt 20.794 Zuschauern hat Hoffenheim das am wenigsten besuchte Stadion der Liga. Und das, obwohl deutlich mehr Fans reinpassen würden. Auch in Sachen Barrierefreiheit ist die Arena eine Katastrophe. Kein Stadion schnitt schlechter ab als Hoffenheims 2,4 Punkte in dieser Kategorie. Immerhin: Nur zwei Dauerkarten sind günstiger.

© getty Platz 16: MEWA Arena (1. FSV Mainz 05) Baujahr: 2011

Kapazität: 33.305

Zuschauerschnitt 2022/23: 26.227

Atmosphäre: 3,5/5

Preis einer Dauerkarte: 349 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,90 €

Preis für eine Bratwurst: 3,50 €

Barrierefreiheit: 4,9/10 Essen lässt sich in der MEWA Arena gut. Mit 3,50 Euro für eine Bratwurst liegen die Mainzer auf dem geteilten sechsten Platz. Bei den Getränken empfiehlt sich aber das Wegbier auf der Anreise. Mit 4,90 Euro für den halben Liter Bier ist man am zweitteuersten. Dafür schafft Mainz es bei der Barrierefreiheit in die Top-5.

© getty Platz 15: WWK Arena (FC Augsburg) Baujahr: 2009

Kapazität: 30.660

Zuschauerschnitt 2022/23: 26.347

Atmosphäre: 3,5/5

Preis einer Dauerkarte: 299 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,50 €

Preis für eine Bratwurst: 3,50 €

Barrierefreiheit: 2,8/10 In der WWK Arena liegt der Bierpreis auf dem geteilten dritten Platz. Mehr Highlights hat das Augsburger Stadion laut der Studie jedoch nicht zu bieten. Besonders die Barrierefreiheit ist mit 2,8 am zweitschlechtesten bewertet. Nur zwei Stadien haben eine schlechtere Atmosphäre. Der Rest ist absolut mittelmäßig.

© getty Platz 14: Borussia-Park (Borussia Mönchengladbach) Baujahr: 2004

Kapazität: 54.042

Zuschauerschnitt 2022/23:50.702

Atmosphäre: 4/5

Preis einer Dauerkarte: 400 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,50 €

Preis für eine Bratwurst: 3,50 €

Barrierefreiheit: 2,8/10 Trotz der hohen Stadionkapazität und vielen Durchschnittszuschauern liegt der Borussia-Park weit hinten im Ranking. Die Dauerkarten sind recht teuer (Top-5) und die Barrierefreiheit ist ebenso schlecht wie in Augsburg. Immerhin die Stimmung wurde mit einer 4/5 besser bewertet.

© getty Platz 13: Stadion An der alten Försterei (1. FC Union Berlin) Baujahr: 1920

Kapazität: 22.012

Zuschauerschnitt 2022/23: 21.821

Atmosphäre: 4,5/5

Preis einer Dauerkarte: 476 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,50 €

Preis für eine Bratwurst: 3,00 €

Barrierefreiheit: 3,5/10 Das Stadion An der alten Försterei hat die geringste Zuschauerkapazität der Bundesliga, trotzdem liegt Union Berlin nur auf dem zweitletzten Platz beim Zuschauerschnitt. Daran ändern auch die Dauerkarten-Kosten nichts, denn mit 476 Euro sind die Eisernen hier die Spitzenreiter. Dafür gibt es die günstigste Bratwurst (3 Euro) und eine richtig gute Atmosphäre (4,5/5).

© getty Platz 12: Allianz Arena (FC Bayern München) Baujahr: 2005

Kapazität: 75.024

Zuschauerschnitt 2022/23: 75.000

Atmosphäre: 4/5

Preis einer Dauerkarte: 351 €

Preis für ein Bier (0,5l): 5,50 €

Preis für eine Bratwurst: 5,00 €

Barrierefreiheit: 6,7/10 Die Bayern punkten zwar nicht im Gesamtranking, jedoch bei der Barrierefreiheit: Mit 227 Plätzen für Rollstuhlfahrer liegt die Allianz Arena ganz vorne, dazu gibt es 900 weitere Plätze für Fans mit Behinderung. Im Barrierefreiheits-Ranking liegt der FCB auf Platz zwei. Die Verpflegung ist aber für alle gleich teuer: Mit 5,50 Euro für das Bier und 5 Euro für die Wurst ist der Zuschauer ein halbes Vermögen los. Beides sind die Spitzenpreise der Liga.

© getty Platz 11: Red Bull Arena (RB Leipzig) Baujahr: 2004

Kapazität: 47.069

Zuschauerschnitt 2022/23: 45.873

Atmosphäre: 3/5

Preis einer Dauerkarte: 290 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,70 €

Preis für eine Bratwurst: 3,70 €

Barrierefreiheit: 4,8/10 Das Leipziger Stadion ist in allen Belangen durchschnittlich - bis auf eines. Mit 3,0 wurde die Atmosphäre im Stadion am schlechtesten bewertet (geteilt mit der BayArena).

© getty Platz 10: Vonovia Ruhrstadion (VfL Bochum) Baujahr: 1979

Kapazität: 27.599

Zuschauerschnitt 2022/23: 25.312

Atmosphäre: 3,5/5

Preis einer Dauerkarte: 300 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,30 €

Preis für eine Bratwurst: 3,20 €

Barrierefreiheit: 3,6/10 Im Bochumer Ruhrstadion lässt es sich gut leben. Es gibt das günstigste Bier. Außerdem liegt der VfL bei den Wurstpreisen auf Platz drei. Einen Minuspunkt gibt es für den drittniedrigsten Zuschauerschnitt. Zugegeben: Nur Union hat eine niedrigere Kapazität. Das Stadion ist durchschnittlich zu 92 Prozent ausgelastet.

© getty Platz 9: RheinEnergieStadion (1. FC Köln) Baujahr: 2004

Kapazität: 50.000

Zuschauerschnitt 2022/23: 49.700

Atmosphäre: 4,5/5

Preis einer Dauerkarte: 324 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,90 €

Preis für eine Bratwurst: 4,10 €

Barrierefreiheit: 4/10 Das Kölner RheinEnergieStadion ist immer gut gefüllt. Und das, obwohl die Verpflegungs-Preise fast Top-Werte abliefern. Nur bei Bayern zahlt man mehr für Bier und Wurst. Die Atmosphäre ist aber super, da liegen die Kölner auf dem geteilten dritten Platz.

© getty Platz 8: Volkswagen Arena (VfL Wolfsburg) Baujahr: 2002

Kapazität: 30.000

Zuschauerschnitt 2022/23: 26.291

Atmosphäre: 4,5/5

Preis einer Dauerkarte: 220 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,30 €

Preis für eine Bratwurst: 3,20 €

Barrierefreiheit: 4/10 Der VfL Wolfsburg bietet ein rundrum ordentliches Stadion. Bier und Wurst sind ebenso günstig wie in Bochum, die Atmosphäre soll aber deutlich besser sein. Zudem punktet die Volkswagen Arena vor allem durch die günstigen Eintrittspreise. Mit 220 Euro bietet man den zweitgünstigsten Dauerkartenpreis.

© getty Platz 7: Europa-Park Stadion (Sport-Club Freiburg) Baujahr: 2021

Kapazität: 34.700

Zuschauerschnitt 2022/23: 34.225

Atmosphäre: -

Preis einer Dauerkarte: 369 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,60 €

Preis für eine Bratwurst: 3,30 €

Barrierefreiheit: 5,2/10 Der SC Freiburg bietet das neueste Stadion der Bundesliga. Erst vor eineinhalb Jahren wurde es eröffnet, daher gibt es noch kein Ranking der Atmosphäre. Die bei den Fans als "Mooswaldstadion" bekannte Arena punktet vor allem in Sachen Barrierefreiheit. Trotz der unterdurchschnittlichen Kapazität bieten sich in Freiburg die viertmeisten Sitzplätze für Rollstuhlfahrer und die zweitmeisten barrierefreien Toiletten.

© getty Platz 6: Wohninvest Weserstadion (SV Werder Bremen) Baujahr: 1947

Kapazität: 42.100

Zuschauerschnitt 2022/23: 41.220

Atmosphäre: 5/5

Preis einer Dauerkarte: 320 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,90 €

Preis für eine Bratwurst: 3,50 €

Barrierefreiheit: 3,8/10 Wer am meisten Wert auf eine geile Stimmung legt, ist in Bremen am besten aufgehoben. Das Weserstadion erreicht bei der Atmosphäre als einziges mit 5/5 den Bestwert. Da es keine negativen Auffälligkeiten gibt, spricht nichts dagegen, mit den Fans zu feiern.

© getty Platz 5: Deutsche Bank Park (Eintracht Frankfurt) Baujahr: 2005

Kapazität: 51.500

Zuschauerschnitt 2022/23: 50.200

Atmosphäre: 4,6/5

Preis einer Dauerkarte: 334 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,70 €

Preis für eine Bratwurst: 3,80 €

Barrierefreiheit: 4,4/10 Das Frankfurter "Waldstadion" wird derzeit ausgebaut. Denn mit 50.200 Zuschauern liegt die SGE auf Platz fünf, hat aber nur das achtgrößte Stadion. Außerdem feiern die Fans hier fast so gut wie in Bremen: Mit 4,6/5 bekam der Deutsche Bank Park die zweitbeste Atmosphäre bescheinigt.

© getty Platz 4: Veltins-Arena (FC Schalke 04) Baujahr: 2001

Kapazität: 62.271

Zuschauerschnitt 2022/23: 61.344

Atmosphäre: 4,5/5

Preis einer Dauerkarte: 364 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,60 €

Preis für eine Bratwurst: 3,10 €

Barrierefreiheit: 4,2/10 Schalke verpasste das Treppchen nur knapp. Die Veltins-Arena besitzt die dritthöchste Kapazität und eine gute Atmosphäre. Zudem ist nur bei Union die Bratwurst günstiger.

© getty Platz 3: Mercedes-Benz Arena (VfB Stuttgart) Baujahr: 2011

Kapazität: 60.449 (derzeit wegen Umbaus nur 47.500 Plätze)

Zuschauerschnitt 2022/23: 46.192

Atmosphäre: 4,5/5

Preis einer Dauerkarte: 315 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,50 €

Preis für eine Bratwurst: 3,80 €

Barrierefreiheit: 7,2/10 Die Mercedes-Benz Arena muss derzeit auf viele Zuschauer verzichten, weil das Stadion umgebaut wird. Deshalb liegen Kapazität und Zuschauerschnitt nur im Mittel. Dafür bietet der VfB die beste Barrierefreiheit der Bundesliga und kommt auf einen Score von 7,2. Nur Bayern hat mehr Sitzplätze für Rollstuhlfahrer, dafür hat Stuttgart die meisten barrierefreien Toiletten. Auch sonst schneidet das Stadion überdurchschnittlich ab. Nur der Wurstpreis ist höher als der Durchschnitt.

© getty Platz 2: Olympiastadion (Hertha BSC) Baujahr: 1934

Kapazität: 74.475

Zuschauerschnitt 2022/23: 45.984

Atmosphäre: 4,5/5

Preis einer Dauerkarte: 199 €

Preis für ein Bier (0,5l): 4,50 €

Preis für eine Bratwurst: 3,70 €

Barrierefreiheit: 5,1/10 Das Berliner Olympiastadion landete im Ranking auf Platz 2. Der Zuschauerschnitt von 45.984 ist bundesligaweit vollkommen in Ordnung, die riesige Gesamtkapazität lässt das Stadion jedoch häufig etwas leer wirken. Der Atmosphäre tut das aber keinen Abbruch. Außerdem müssen die Fans nur 199 Euro für die Dauerkarte bezahlen - nirgendwo sieht man günstiger Fußball. Damit liegen sowohl das günstigste als auch das teuerste Stadion in Sachen Tickets in der Hauptstadt.