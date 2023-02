BVB, News und Gerüchte - Gregor Kobel: "Meisterschaft ist immer ein Thema"

Nachdem man sich sonst eher zurückhaltend gegenüber dem Thema gezeigt hat beim BVB, sprach Torhüter Gregor Kobel nun offen über die Meisterschaft. Derweil drückt man allmählich aufs Tempo in Sachen Jude Bellingham und hat dessen Nachfolger womöglich schon an der Angel.

BVB, News - Gregor Kobel: "Meisterschaft ist immer ein Thema beim BVB"

Obwohl man sich beim BVB in Sachen Meisterschaft bislang eher bedeckt gehalten hat, sprach Torhüter Gregor Kobel das Thema nun direkt an.

Der BVB hat seit dem Restart der Bundesliga nach der WM-Pause neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern aufgeholt und liegt nun gleichauf mit dem Rekordmeister. Grund genug, angriffslustig zu werden.

Kobel erklärte daher im Gespräch mit Sky: "Wenn du bei Dortmund spielst, ist die Meisterschaft immer ein Thema."

Rückblickend sah es beim BVB nach der 2:4-Niederlage gegen Mönchengladbach am 15. Spieltag "nicht so rosig aus", wie Kobel zugab. Seither jedoch habe sich die Lage merklich verändert: "Du spielst Fußball - gerade bei so einem Verein - , weil du natürlich Titel gewinnen möchtest. Deswegen ist der Meistertitel immer im Kopf."

Das bringt Kobel zum Fazit: "Jetzt haben wir acht Spiele gewonnen und sind wieder voll dabei. Das macht Spaß. Diese Spiele, die jetzt kommen, sind die Spiele, auf die man sich auch als Spieler freut und für die Fans am spannendsten sind."

Um dann aber tatsächlich Meister werden zu können, braucht es vor allem Konstanz, wie auch Kobel weiß: "Es kommt nicht auf einmal ein Spiel, in dem wir etwas liegen lassen können, sondern es gilt jedes Spiel wieder von Neuem anzugehen und uns die drei Punkte zu holen."