BVB, News und Gerüchte: Wirbel bei Borussia Dortmunds Gegner FC Chelsea

Bei Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner FC Chelsea sieht sich Trainer Graham Potter gezwungen, sich zur Wehr zu setzen. Ein Profi der Blues stänkert gegen einen Teamkollegen. Außerdem: Diese Elf könnte Coach Edin Terzic aufbieten. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Graham Potter wehrt sich

Am Mittwochabend trifft Borussia Dortmund im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf den FC Chelsea (21 Uhr im LIVETICKER). Nach nur einem Sieg aus acht Pflichtspielen im Jahr 2023 herrscht bei den Blues und im Umfeld dicke Luft.

Nach dem 1:1 am Samstag bei West Ham United wurde Trainer Graham Potter sogar dafür kritisiert, dass er sich nicht gebührend über den Schiedsrichter aufgeregt hatte. Der Hintergrund: Chelsea war in der Schlussphase ein Handelfmeter verweigert worden, Potter nahm dies mit den Worten "so ist das Leben" hin.

Daraufhin wurde der 47-jährige Engländer unter anderem von Manchester Uniteds Legende Rio Ferdinand kritisiert. Die Meinung einiger Experten und Medien: Er hätte sich über die Entscheidung lautstark beschweren müssen, wie es mutmaßlich Jürgen Klopp oder Jose Mourinho getan hätten.

"Natürlich werde auch ich sauer, ich bin ein Mensch wie Sie", sagte Potter dazu am Montag auf der Pressekonferenz: "Es ist nur so, dass ich mich dazu entschieden habe, mich so zu verhalten, wie ich es für richtig halte. Dieselben Medien, die davon sprechen, dass ich wütender sein soll, berichten gleichzeitig über Probleme mit Schiedsrichtern im Amateurfußball. Sie sehen den Zusammenhang nicht."

Er habe eine Verantwortung für sich selbst, Chelsea und dem Fußball gegenüber, erklärte der Nachfolger des im September 2022 entlassenen Thomas Tuchel: "Wenn Sie glauben, dass Sie eine Trainerkarriere in der neunten Liga des englischen Fußballs beginnen und es bis zum Chelsea-Trainer bringen können, ohne wütend zu werden, dann würde ich sagen, dass Sie von nichts eine Ahnung haben."