Aufstellungen RB Leipzig vs. FC Bayern: Yann Sommer in der Startelf - Spielt Thomas Müller nimmer?

Der FC Bayern München muss beim Restart der Bundesliga bei Pokalsieger RB Leipzig ran. Im Tor steht dabei Neuzugang Yann Sommer vor seinem Debüt. Thomas Müller bleibt nur ein Platz auf der Bank. Die voraussichtliche Aufstellung.

Am Mittwoch landete Yann Sommer in München, am Donnerstagnachmittag trainierte der Schweizer bereits mit seinen neuen Kollegen an der Säbener Straße - noch bevor der FC Bayern die Verpflichtung des Torhüters offiziell verkündete. Beim Bundesliga-Kracher bei RB Leipzig am Abend (20.30 Uhr im Liveticker) soll der 34-Jährige, der als Vertreter des bis Saisonende ausfallenden Manuel Neuer geholt wurde, bereits zwischen den Pfosten stehen. Ansonsten gibt es bezüglich der Startelf von Julian Nagelsmann noch das eine oder andere Fragezeichen. "Ich habe mich auf sechs von elf Positionen festgelegt", sagte der Trainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Und so könnten die Bayern in Leipzig spielen.

© imago images TOR: Yann Sommer Die Tinte unter Sommers Vertrag in München ist noch nicht ganz trocken, da steht der Schweizer wohl auch schon erstmals im Bayern-Trikot zwischen den Pfosten. Schließlich betonte Nagelsmann am Mittwoch, dass ein erfahrener Keeper keine längere Eingewöhnungsphase brauche, vielleicht "15 Minuten", meinte der FCB-Coach. "Das ist kein Hexenwerk, das man erst mal sechs Monate studieren muss."

© imago images ABWEHR: Benjamin Pavard Der Franzose hegte zuletzt öffentlich Abwanderungsgedanken, ist in der Abwehr aufgrund der zahlreichen Ausfälle aktuell aber wichtiger denn je. Auch wenn er viel lieber in der Innenverteidigung spielen würde, ist Pavard wegen des Fehlens von Noussair Mazraoui (Herzbeutelentzündung nach Corona-Infektion) in erster Linie als Rechtsverteidiger gefragt.

© imago images Dayot Upamecano Vor der WM-Pause stand der Innenverteidiger in 23 von 24 Pflichtspielen der Bayern auf dem Feld. Auch beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub ist der Franzose im Abwehrzentrum der Bayern natürlich gesetzt. Knüpft Upamecano an seine souveränen Vorstellungen in der bisherigen Saison an, dürfte sich an seinem Status so schnell auch nichts ändern - zumal Landsmann Lucas Hernández wegen eines Kreuzbandrisses noch bis Saisonende fehlen wird.

© imago images Matthijs de Ligt Zusammen mit Upamecano hat sich der Sommer-Neuzugang in der Innenverteidigung festgespielt. Und de Ligt kommt vermeintlich etwas ausgeruhter von der WM zurück, schließlich kam der niederländische Nationalspieler nur im Auftaktspiel gegen den Senegal über 90 Minuten zum Einsatz, in den folgenden vier Partien sprang nur noch ein einminütiger Kurzeinsatz heraus. Aus dem Trainingslager kehrte de Ligt mit bandagiertem Knöchel zurück, Anfang der Woche absolvierte er aber wieder das volle Training.

© imago images Alphonso Davies In Katar schrieb Davies mit dem ersten WM-Tor für Kanada Geschichte. Bei den Bayern ist der sprintstarke Flügelspieler nun wieder links hinten in der Viererkette gefordert. Dem als Backup verpflichteten Routinier Daley Blind bleibt zunächst nur ein Platz auf der Bank.

© imago images MITTELFELD: Leon Goretzka Hinter seinem Einsatz stand bis zuletzt ein Fragezeichen. Im Trainingslager musste der Mittelfeldspieler zeitweise dosiert trainieren. Auch beim einzigen Testspiel in der Winter-Vorbereitung gegen Salzburg (4:4) vor einer Woche wirkte Goretzka nicht mit. "Leon spürt noch minimal was, aber das ist nichts Gefährliches", beschwichtigte Nagelsmann im Vorfeld der Leipzig-Partie.

© imago images Joshua Kimmich Das bittere WM-Aus ist abgehakt, der Blick geht nach vorne: Das gilt auch für Kimmich. Bei den Bayern ist der 27-Jährige nun wieder als Leader im Mittelfeld gefragt, insbesondere auch am Freitag an alter Wirkungsstätte in Leipzig.

© imago images Leroy Sané Mit einem sehenswerten Tor im Test gegen Leipzig konnte Sané Pluspunkte sammeln. Der Lohn: In Leipzig dürfte der Nationalspieler von Beginn an auflaufen, auch wenn er zu Wochenbeginn leicht angeschlagen im Training pausieren musste.

© imago images Jamal Musiala Der 19-Jährige war einer der wenigen Lichtblicke beim deutschen WM-Aus in Katar. Auch bei den Bayern ist Musiala der Mann für die besonderen Momente, sein Platz als Ideengeber hinter den Spitzen ist daher gesetzt.

© imago images Kingsley Coman Bislang war es noch nicht die Saison des Franzosen, der zu Saisonbeginn von einem Muskelfaserriss zurückgeworfen wurde und sich danach hinten anstellen musste. Im Test gegen Salzburg erhielt Coman nun den Vorzug vor Serge Gnabry auf dem linken Flügel. Ein Fingerzeig in Richtung Leipzig-Spiel.

© imago images Eric Maxim Choupo-Moting Im Sturmzentrum hatte der Kameruner vor der WM-Pause seine Knipserqualitäten mehrfach unter Beweis gestellt. Bei elf Toren in 16 Einsätzen steht Choupo-Moting aktuell. Das Testspiel gegen Salzburg verpasste er krankheitsbedingt, in Leipzig sollte er aber wieder mit von der Partie sein. "Choupo hat einen sehr guten Lauf. Ich sehe keine riesen Veranlassung, ihn nicht beginnen zu lassen", bekräftigte auch Nagelsmann.

© imago images ERSATZBANK Aus dem geflügelten Wort "Müller spielt immer" wird womöglich "Müller spielt nimmer". Nagelsmann betonte am Mittwoch ausführlich den Wert des 33-Jährigen, Platz in der Startelf hat er aber aktuell nicht, da Youngster Musiala auf der Zehnerposition klar die Nase vorn hat. Und im Sturm ist eben Choupo-Moting mehr der klassische Neuner als Müller. "Er ist ein extrem wichtiger Spieler für mich. Wir sind sehr viel im Austausch. Er ist intelligent genug, dass er sieht, dass Choupo-Moting es sehr gut gemacht hat, aber er ist auch intelligent genug zu wissen, dass er auf mehreren Positionen Weltklasse ist", sagte Nagelsmann über Müller. Neben Müller hat Nagelsmann auf der Bank in Serge Gnabry und Mathys Tel noch weitere starke Joker in der Hinterhand. Tel setzte mit einem Tor und einem Assist gegen Salzburg ein Ausrufezeichen. Auch Arjon Ibrahimovic war gegen Salzburg unter den Torschützen und wurde kürzlich zum Profi befördert. "Ari hat sich sehr gut entwickelt. Die Aktivität war gerade im Testspiel herausragend. Ich bin froh, dass er den Vertrag unterschrieben hat", lobte Nagelsmann den 17 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler, der allerdings noch auf sein Bundesliga-Debüt wartet.