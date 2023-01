Bundesliga: So viele Fans schauen die BL-Spiele im TV

Lange Zeit war es ein TV-Geheimnis, wie viele Fans sich pro Bundesliga-Spieltag im Durchschnitt die Partien ihrer Mannschaft anschauen - nun wurde dieses Geheimnis gelüftet, der Sport Bild liegen Zahlen von den vergangenen Samstagen vor.

Ausgewertet wurden alle Partien am Samstag seit der vergangenen Saison 2021/22, mit einer Ausnahme: Die Spiele gegen die Top 3 (Bayern, BVB, Schalke) wurden den jeweiligen Gegnern nicht einberechnet, um die Zahlen nicht zu verfälschen, weil vor allem die Fans der Top 3 vor dem TV sitzen. Die gewerteten Spiele wurden jeweils auf Sky übertragen.

Nicht einbezogen wurden also Spiele unter der Woche, sowie am Freitag und Sonntag - also Spiele, die auf DAZN oder im Free-TV liefen.