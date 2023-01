Bundesliga - Transfergerüchte: Droht Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach der Ausverkauf?

Bis zum 31. Januar ist das Transferfenster in Deutschland geöffnet. Für die Klubs gibt es also noch genügend Zeit, um sich zu verstärken. SPOX blickt auf die Top-Gerüchte des aktuellen Winters in der höchsten deutschen Spielklasse.

© getty Josko Gvardiol (RB Leipzig) Der junge Verteidiger steht bei mehreren europäischen Top-Klubs auf dem Zettel. Paris Saint-Germain, der FC Barcelona, Real Madrid und Manchester City - sie alle sollen sich mit dem 20-Jährigen beschäftigen. Ein Abgang aus Leipzig im Winter ist dennoch unwahrscheinlich. Zum einen betonte Gvardiol selbst, dass er sich erst im kommenden Sommer mit seiner Zukunft beschäftigen wolle, zum anderen sprachen die Sachsen ein Wechsel-Verbot aus. "Ich bin mit seiner Agentur in Kontakt, es gibt ganz transparente Gespräche. Unsere Position ist ganz klar. Im Winter verlässt er uns auf gar keinen Fall", sagte der neue Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig Max Eberl. "Wir planen mit Josko definitiv für die nächsten anderthalb Jahre." Der Vertrag des Kroaten läuft noch bis 2027.

© getty Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) Der Durchstarter der laufenden Bundesliga-Saison durfte erst kürzlich mit Frankreich zur WM nach Katar reisen und wusste auch dort bei einigen Joker-Einsätzen zu überzeugen. Kein Wunder also, dass er Begehrlichkeiten weckt. Neben dem FC Bayern München, der sich nach Informationen von Sky aber lieber auf Harry Kane konzentrieren möchte, soll vor allem Manchester United interessiert sein. Bei Eintracht Frankfurt zeigt man sich dennoch gelassen und sicher, den Stürmer noch einige Zeit bei der SGE halten zu können. "Ich habe keine Sorge. Der Verein hat ja schon artikuliert, dass wir keinen unserer Spieler und Leistungsträger abgeben wollen. Er selbst hat sich auch schon positioniert, indem er gesagt hat, dass er noch bei der Eintracht bleiben möchte - auf jeden Fall bis zum Sommer. Wenn die beiden Seiten das sagen, gibt mir das schon ein gutes Gefühl", meinte Eintracht-Trainer Oliver Glasner. Sportvorstand Markus Krösche ging sogar noch einen Schritt weiter und erklärte Kolo Muani als unverkäuflich. Auf die Frage, ob Frankfurt auch bei einem Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro für Kolo Muani nicht schwach werden würde, antwortete Krösche im Interview mit Sky bestimmt: "Ja, das ist so! Wir haben klar gesagt, dass wir keinen Leistungsträger verkaufen wollen. Dafür gibt es keinen Grund. Das bleibt auch so."

© getty Evan N'Dicka (Eintracht Frankfurt) Etwas schlechter stehen für die SGE die Karten beim französischen Verteidiger. Bei ihm läuft der Vertrag nur noch bis zum kommenden Sommer. Auch dort sind einige europäische Schwergewichte in der Verlosung, unter anderem zeigen Juventus Turin, der FC Barcelona und die AC Milan Interesse. Wie Sport1 berichtet, haben jedoch nacheinander die zuletzt gehandelten Klubs abgewunken und von einem Transfer Abstand genommen. Laut dem Bericht fordert der Berater des 23-Jährigen ein Gesamtpaket in Höhe von 50 Millionen Euro für seinen Klienten. Darin enthalten: Ein Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Gehalt von sieben Millionen Euro plus ein Handgeld in Höhe von 15 Millionen Euro.

© getty Tim Skarke (Union Berlin) Nach der Verletzung von Sebastian Polter muss der FC Schalke 04 auf der Stürmer-Position nachrüsten. Die Königsblauen haben dabei ein Auge auf Skarke geworfen. "Wir haben den Transfer von Tim Skarke noch nicht abgehakt, aber es liegt nicht allein in unserer Hand. Wir halten Augen und Ohren offen", sagte S04-Sportvorstand Peter Knäbel. "Ein zweiter Stoßstürmer kann aus meiner Sicht auch noch später zum Team stoßen als zum Beispiel ein Defensivspieler. Je offensiver die Position, desto größer ist im Normalfall die Individualität auf dem Platz", so Knäbel weiter. Zuletzt berichteten mehrere Medien, dass Union den Angreifer nur sehr ungern abgeben wolle.

© getty Jonas Omlin (HSC Montpellier) Der Keeper wäre nur im Fall eines Abgangs von Yann Sommer zum FC Bayern ein Thema. Aktuell spricht zwar nicht viel für einen Sommer-Abgang im Winter, wenn die Bayern ihr Angebot aber noch einmal erhöhen sollten, würde Gladbach wohl schwach werden. Dann wäre Omlin der Gladbacher Wunschkandidat. Der 28-Jährige würde der Bild zufolge rund sieben Millionen Euro kosten. Bei seinem derzeitigen Klub steht er noch bis 2024 unter Vertrag.

© getty Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) Auch beim Gladbacher Stürmer stehen die Top-Klubs aus Europa Schlange. Der FC Bayern nahm zwar jüngst von einer Verpflichtung Abstand, darüber hinaus sollen jedoch auch der FC Barcelona, der FC Chelsea, Manchester United und Newcastle United Interesse signalisieren. Eine Ablösesumme würden die Gladbacher allerdings nicht kassieren, schließlich läuft Thurams Vertrag im kommenden Sommer aus. Ein Vertragsverlängerung scheint aktuell nicht in Sicht, ein Wechsel im spätestens nächsten Transferfenster ist wahrscheinlich.

© getty Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) Beim Mittelfeldspieler ist Gladbachs Verhandlungsposition angenehmer. Konés Arbeitspapier ist bis Juni 2025 datiert, die Borussia hat also überhaupt keinen Druck, ihn verkaufen zu müssen. Dennoch gibt es einige interessierte Klubs, allen voran der FC Liverpool, der FC Chelsea, Newcastle United und Paris Saint-Germain würden Koné gerne in den eigenen Reihen begrüßen. Als 18-Jähriger feierte der Mittelfeldmann sein Debüt in der Ligue 1, 2021 legte Gladbach dann neun Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Bei der Borussia hat sich der französische U21-Nationalspieler auf Anhieb als Leistungsträger etabliert, in der laufenden Saison stand er in 14 von bisher 15 Bundesligapartien auf dem Platz.

© getty Niclas Füllkrug (Werder Bremen) Mit einem Berater-Wechsel machte der Stürmer des SV Werder Bremen kürzlich auf sich aufmerksam. Will sich da jemand auf einen Vereinswechsel vorbereiten? Füllkrug denke zwar "aktuell" nicht an einen Abgang aus Bremen, einen Transfer zu einem anderen Klub dementierte er aber explizit nicht. "Bis natürlich irgendwas Konkretes auf dem Tisch liegt und Werder vielleicht sagen würde: Das wäre auch für uns attraktiv", sagte der Angreifer dem kicker: "Dann müssen wir darüber reden. Ausschließen kann man das nie zu einhundert Prozent." "Ich will es nicht hoffen, aber wenn es richtig blöd läuft, bist du am letzten Tag der Transferperiode selber gezwungen, dich damit zu beschäftigen, ob irgendwo etwas geht", will sich Trainer Ole Werner auf alle Fälle vorbereiten. Laut verschiedenen Medienberichten zeigen Top-Klubs aus Deutschland, England und Italien konkretes Interesse.

© getty Georginio Rutter (TSG Hoffenheim) Aus der Premier League soll es Klubs geben, die um die Dienste des Offensivspielers buhlen. Um sich Gedanken um seine Zukunft machen zu können, befreite die TSG Hoffenheim den Franzosen erst kürzlich vom Training. "Georgi ist mit einem großen Thema konfrontiert, das ihn intensiv beschäftigt", sagte Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen im Trainingslager in Albufeira: "Von unserer Seite geht es an dieser Stelle um einen verantwortungsbewussten Umgang mit einem jungen Menschen und so haben wir entschieden, dass er derzeit nicht voll mit der Mannschaft trainieren sollte." Rutter kam in dieser Spielzeit 17-mal für Hoffenheim zum Einsatz, wobei er zwei Tore erzielte. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis 2027, die TSG würde bei einem Transfer also eine Ablösesumme kassieren.

© getty Diego Demme (SSC Neapel) Mit dem VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen befassen sich zwei Bundesliga-Vereine mit dem 31-Jährigen. Bei der SSC Neapel kommt der Ex-Leipziger kaum noch zum Zug, der Spieler würde den Klub daher gerne verlassen. "Sicher will er mehr spielen. Bei allem Respekt vor Napoli, wenn er mehr spielen könnte, wäre er glücklich", stieß Berater Marco Busiello im italienischen Radio die Gerüchte an. Inwiefern sich aber vor allem der VfB den Mittelfeldspieler leisten könnte, erscheint fraglich. Möglich wäre auch, seinen bis Ende Juni 2023 laufenden Vertrag auszusitzen und sich im Sommer nach einem neuen Arbeitgeber umzusehen.

© getty Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) Der 23-Jährige ist englischen Medien zufolge der Wunschspieler von Newcastle United. Die Magpies bereiten offenbar bereits ein offizielles Angebot vor, eine Bestätigung gibt es diesbezüglich aber noch nicht. Vertraglich betrachtet ist Diaby bis zum Sommer 2025 an Bayer Leverkusen gebunden, für Newcastle dürfte ein Transfer also kostspielig werden. Der Franzose spielt trotz schwacher Teamleistungen wieder eine gute Saison, war in 25 Spielen an zwölf Treffern direkt beteiligt.