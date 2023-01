BVB, News und Gerüchte: Real Madrid im Poker um Jude Bellingham zuversichtlich - Top-Juwel im Visier von Borussia Dortmund

Real Madrid ist im Poker um BVB-Star Jude Bellingham ziemlich guter Dinge. Ein belgisches Top-Talent ist im Visier von Borussia Dortmund. News und Gerüchte zum BVB.

Mit Manchester City, Liverpool und Paris Saint-Germain hat Real Madrid jedoch namhafte Konkurrenz, die ebenfalls um Bellinghams Dienste buhlt. Der Engländer steht noch bis 2025 beim BVB unter Vertrag. Dieser Vertrag enthält keine Ausstiegsklausel, weshalb der BVB wohl über 120 Millionen Euro Ablöse für seinen Jungstar aufrufen wird. Real sei seinerseits bereit, 100 Millionen Euro plus Boni zu zahlen.

Bellingham selbst wisse laut des Berichts, wie viel der Champions-League-Sieger in Bezug auf Gehalt und Vertragsdauer bieten kann. Bellingham wolle in Kürze seine Entscheidung treffen und die Dortmunder über einen Wechselwunsch informieren.

BVB, News: Emre Can stört sein Image in Deutschland

Defensiv-Allrounder Emre Can hat "sogar ganz extrem" das Gefühl, dass er in Deutschland anders wahrgenommen werde als im Ausland. Das sagte der 29-Jährige in einem Interview mit dem kicker.

"In Deutschland werde ich schon immer kritischer gesehen", sagte Can. "Ich habe im Ausland ein ganz anderes Standing, in England zum Beispiel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht respektiert man meine Leistungen da anders oder mag mich als Fußballer-Typ lieber."

Auf die Frage, ob ihn sein Bild in der Öffentlichkeit störe, antwortete Can: "Klar, auch da bin ich ehrlich, das würde jeden Fußballer stören. Aber ich bin in Deutschland daran gewöhnt." Außerdem sprach er auch über seine eigene Zukunft und seine bisherige Saison. Hier geht es zu ausführlichen Meldung.