Die Transferduelle zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München

Das langanhaltende Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund wird nicht nur auf dem Platz geführt. Auch auf dem Transfermarkt duellieren sich BVB und FCB. SPOX zeigt, an welchen Spielern der BVB und der FC Bayern in der Vergangenheit parallel Interesse hatten - und wie es jeweils ausging.

In den vergangenen elf Jahren lautete das Spitzenduo der Bundesliga sieben Mal Borussia Dortmund und Bayern München. 2012 holte der BVB zuletzt den Titel, seitdem war immer der FC Bayern vorne. Zwei Mal landete Dortmund auf Platz drei. Nur in zwei Fällen (2014/15 und 2017/18) war Dortmund weiter weg als diese zwei Plätze.

Nach Informationen der Bild buhlte auch der FC Bayern um seine Dienste, lockte ihn angeblich mit einem Jahresgehalt in Höhe von 6,5 Millionen Euro.

Bei einem Schlichtungsgespräch einigten sich die Klubs schließlich, den Transferstreit beizulegen. Kehl spielte bis 2015 für Borussia Dortmund, gewann in dieser Zeit mit dem BVB unter anderem dreimal die Meisterschaft.

Mit der Begründung, dass er "diesen Wahnsinn" des ständigen Überbietens nicht mehr mitmache, erklärte Uli Hoeneß das Aus der Bayern im Werben um den Edeltechniker. Dieser hatte sogar schon zu Verhandlungen in seinem Büro gesessen.

Rosicky wechselte in der Winterpause der Saison 2000/01 für die damalige Rekordablöse von 14,5 Millionen Euro zum BVB.

© getty

Marco Reus (Borussia Mönchengladbach)

Im Sommer 2012 warb der FC Bayern München um den damals 23 Jahre alten Jungstar von Borussia Mönchengladbach. Dieser entschied sich aber für den BVB - sehr zum Missfallen des damaligen Bayern-Präsidenten Hoeneß.

Reus-Berater Volker Struth gab in seiner Biografie "Meine Spielzüge" einen Einblick, wie es in den Bayern-Bossen nach dem gescheiterten Transfer gebrodelt habe.

So soll Hoeneß zu ihm gesagt haben: "Wie Sie den Karl-Heinz Rummenigge an der Nase herumgeführt haben, ist eine absolute Frechheit! Ich habe Ihnen nicht viel zu sagen, außer: Sie sind hier eine Persona non grata!"