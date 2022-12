Bruno Labbadia und seine Vorgänger: Diese Trainer kehrten als "Retter" zurück

Bruno Labbadia ist zurück beim VfB Stuttgart, um die kriselnden Schwaben vor dem Abstieg zu bewahren. Zu diesem Anlass blickt SPOX auf einige Rückholaktionen von Trainern zurück, die ihre Vereine vor dem Super-GAU bewahrten.

Es ist ein gängiges Modell in der Bundesliga, einen Trainer in höchster Not zurückzuholen. Die folgende Auflistung - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - zeigt, in welch guter Gesellschaft Labbadia sich befindet. Zuvor beleuchtet SPOX aber die aktuelle Lage beim VfB Stuttgart, die zweifelsfrei kein leichtes Unterfangen für Labbadia mit sich bringt.

© getty Bruno Labbadia in der Saison 2022/23 (VfB Stuttgart) Nach der Entlassung von Aufstiegstrainer Pellegrino Matarazzo und der Umstrukturierung in der Führung (unter anderem der Wechsel von Sven Mislintat zu Fabian Wohlgemuth) steht der VfB Stuttgart mal wieder vor einem großen Umbruch. Nachdem Interimslösung Michael Wimmer immerhin vier Siege aus sieben Spielen geholt hatte, musste er den Verein im Zuge der Rückkehr von Labbadia verlassen. Die Entscheidung pro Labbadia und Wohlgemuth sorgte besonders im Fanlager des Traditionsvereins für reichlich Kritik. Für die neuen Verantwortlichen rund um den noch immer recht neuen Vorstandschef Alexander Wehrle gilt es nun, baldige Fortschritte zu präsentieren, um die von Haus aus kritischen VfB-Anhänger auf ihre Seite zu ziehen. "Wir müssen in die Köpfe der Spieler kommen", sagte Labbadia bei seiner Vorstellung am Montag und kündigte strikte Maßnahmen an. In dieser Woche habe er die Spieler gleich dreimal für 7.30 Uhr morgens auf das Vereinsgelände und zum gemeinsamen Frühstück bestellt. Dass Labbadia Abstiegskampf kann, bewies er bereits bei seinem ersten Aufenthalt in Stuttgart in der Saison 2010/11. Seine Amtszeit endete rund zweieinhalb Jahre später. Die Voraussetzungen für seinen zweiten Anlauf sind nicht wirklich besser: Platz 16, ein Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz und das finanzielle Risiko, das der dritte Abstieg binnen sieben Jahren bedeuten würde, erlaubt eigentlich keine Fehler. "Ein möglicher Abstieg im Jahr 2023 ist nicht vergleichbar mit 2019 oder 2016", sagte Wehrle bei der offiziellen Vorstellung Labbadias: "Da liegen zweieinhalb Jahre Corona dazwischen mit einem Corona-Umsatzverlust von 90 Millionen Euro, ein Stadioninvest in Höhe von 130 Millionen Euro, und ein möglicher Abstieg würde über 40 Millionen Umsatzverlust für den VfB Stuttgart bedeuten." Der neue Trainer muss es also richten. Beispiele gab es in der Bundesliga dahingehend zuhauf, auch Labbadia selbst avancierte schon zum Retter nach einer Rückkehr.

© getty Bruno Labbadia in der Saison 2014/15 (HSV) "Ich wusste, ich gebe in diesem Moment meine Freiheit auf und womöglich auch die der Familie", sagte Labbadia später zu seiner Rückkehr zum HSV, die seiner wohl bis heute schwierigste Herausforderung als Trainer gleichkam. Nach seiner Entlassung im April 2010, als noch Tabellenplatz sieben in der Bundesliga und der Halbfinal-Einzug in der Europa League nicht den HSV-Ansprüchen genügte, hatte er seine Aufgabe stets "unvollendet" genannt. Beinahe genau fünf Jahre später ging er das Risiko, trotz der drohenden Bürde, der erste Trainer der Geschichte zu sein, der den "Dino" nicht in der Bundesliga hält, ein und übernahm den damaligen Tabellenletzten sechs Spieltage vor Schluss. Labbadia gelang es tatsächlich, den HSV nach einem dramatischen Saisonfinale auf Platz 16 zu hieven. In der nochmal mehr an den Nerven zerrenden Relegation gegen den Karlsruher SC setzt sich Hamburg nach einem 1:1 im Hinspiel erst in der Verlängerung durch. Voraussetzung für die Extraminuten war ein Freistoßtor von Marcelo Diaz nach einer Fehlentscheidung von Schiedsrichter Manuel Gräfe, der fälschlicherweise auf Handspiel entschieden hatte. Nur so war es der Labbadia-Elf möglich, in der 115. Minute das Siegtor (Nicolai Müller) zu erzielen. Beim KSC witterte man anschließend Betrug. Brisant: Durch den Labbadia-Deal hatte sich auch das Dauer-Thema Thomas Tuchel wohl für immer erledigt. Trotz fortgeschrittener Verhandlungen hatte man sich damals nicht auf ein Engagement einigen können - stattdessen beerbte Tuchel einen gewissen Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund. Labbadia hingegen wurde nach einer erfolgreichen Hinrunde 2015/16 zum "Hamburger des Jahres" gewählt, bekam einen neuen Vertrag bis 2017 und musste im September 2016 nach einem Punkt aus den ersten fünf Spieltagen der darauffolgenden Spielzeit schon wieder seine Koffer packen. Beim heutigen Zweitligisten fragen sich noch Jahre später einige Anhänger, ob es mit Tuchel wohl ganz anders gekommen wäre.

© getty Christoph Daum in der Saison 06/07 (1. FC Köln) Nach dem Abstieg aus der Bundesliga und einem schwachen Saisonstart unter Trainer Hanspeter Latour kehrte Daum an seine alte Wirkungsstätte am Rhein zurück. Dabei hatte er noch kurz zuvor bei einer legendären Pressekonferenz in einem Krankenhaus, auf der er aufgrund einer Mandel-Operation noch Schwierigkeiten beim Sprechen hatte, zu verstehen gegeben, dass er nicht zur Verfügung steht. Geschäftsführer Michael Meier und Präsident Wolfgang Overath überzeugten ihn jedoch noch am selben Tag. Daum, der den FC bei seiner ersten Amtszeit von 1986 bis 1990 zu zwei Vizemeisterschaften geführt hatte, hielt sein erstes Training vor 10.000 Zuschauern ab. Währenddessen ereigneten sich kuriose Szenen: Er gab Kindern von Fans seinen Segen, schrieb Autogramme und verteilte Küsse. Die sofortige Wende blieb allerdings aus. Auch ein kostspieliges Winter-Transferfenster, an dem der Verein später noch zu knabbern hatte, half nichts. Das Ziel direkter Wiederaufstieg verfehlte Köln krachend (Platz neun). Doch Daum blieb und Köln stieg mit einer Saison Verzögerung als Tabellendritter auf - auch weil man es auf dem Transfermarkt ein weiteres Mal (u. a. Faryd Mondragon) krachen ließ. Daum hängte noch eine Saison dran und ging nach dem Klassenerhalt zu Fenerbahce Istanbul - eine weitere Rückkehr. Davor war ihm mit der Rückholaktion von Lukas Podolski aber noch ein Coup gelungen. "Unser Manager Michael Meier hatte mich angerufen und gesagt: 'Du musst dich sofort bei Poldi melden. Sonst unterschreibt der beim HSV'", berichtete Daum später. Die Kölner Vereinslegende hatte damals nach drei Jahren beim FC Bayern laut eines Berichts der Sport Bild schon einen Vertrag vom Hamburger SV vorliegen, Daum soll ihn hingegen mit einer kleinen Lüge von einem Wechsel nach Köln überzeugt haben: "Ich sollte Lukas noch sportlich überzeugen. Dann habe ich ihm von einer Mannschaft erzählt, die wir aufbauen wollten. Die aber nicht so ganz der Realität entsprach." Daum weiter: "Ich habe alle Spieler aufgezählt, die wir auf der Liste hatten. Dabei war klar, dass wir nie alle würden realisieren können." So soll er unter anderem Maxi Rodriguez (Atlético Madrid) und den einstigen Bayern-Verteidiger Daniel van Buyten genannt haben. Die Ironie der Geschichte: Daum war noch vor Podolskis erstem Training bereits kein FC-Trainer mehr.

© imago images Hans Meyer in der Saison 2008/09 (Borussia Mönchengladbach) "Es ist alles geklärt, ich fange sofort an", sagte Meyer in gewohnter Manier nach seinem Amtsantritt Mitte Oktober in Gladbach. Kurios: Der damals 65-Jährige trat die Nachfolge von Christian Ziege am selben Tag an, an dem auch sein Rechtsstreit mit seinem vorherigen Arbeitgeber 1. FC Nürnberg offiziell beendet wurde. Meyer krempelte den damaligen Tabellenletzten in kürzester Zeit um. Die zuvor praktizierte Mauertaktik wurde ad acta gelegt, mehrere Spieler wurden aus dem Kader gestrichen und im Winter wurden Spieler wie Tomas Galasek geholt ("Der ist zwar kein Marko Marin, der auf drei Qua­drat­me­tern vier Mann aus­spielt, worauf die Fans zu Recht vor Freude zu ona­nieren beginnen. Aber er ver­fügt über die Qua­lität, seine Mit­spieler glänzen zu lassen"). Gladbach gelang letztlich mit 31 Punkten der Klassenerhalt - zuvor hatten nie weniger Zähler gereicht. Und Meyer? Der ging trotz seines noch ein Jahr laufenden Vertrags freiwillig: "Mit meiner Erfahrung konnte ich helfen, die Klasse zu erhalten, aber mit einem fast 67-Jährigen kann man keine Mannschaft aufbauen."

© getty Jupp Heynckes in der Saison 2008/09 (FC Bayern) Während eine Rettung im Fußball meist mit dem Klassenerhalt verbunden wird, gleicht diese in den Sphären des FC Bayern mit der Qualifikation für die Champions League. Und genau diese drohte der Rekordmeister 2008/09 zu verpassen. Nach der deutlichen Niederlage gegen den späteren Meister VfL Wolfsburg (1:5), der Pleite gegen Schalke (0:1) und dem chancenlosen Ausscheiden in der Königsklasse (FC Barcelona) waren die Tage von Trainer Jürgen Klinsmann gezählt. Jupp Heynckes wurde zum zweiten Mal (insgesamt viermal) FCB-Trainer. Bayern stand punktgleich mit dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV auf dem dritten Platz, der damals noch zwei Qualifikationsspiele gegen einen internationalen Klub bedeutete. Hertha BSC rangierte mit einem Zähler mehr auf dem Konto auf Rang zwei. Dank Heynckes ging ein Ruck durch die Mannschaft, auch die Meisterschaft war zwischenzeitlich wieder zum Greifen nahe. Vier Siege und ein Remis reichten am Ende zu Platz zwei und der direkten CL-Qualifikation - zwei Punkte hinter den Wölfen. Heynckes unterschrieb nach der Saison bei Bayer Leverkusen, die Bayern machten einen Neuanfang mit Louis van Gaal.

© getty Felix Magath in der Saison 2010/11 (VfL Wolfsburg) Nur zwei Tage nach seiner Kündigung bei Schalke 04 heuerte Magath beim stark abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg an. An den Ort, wo er 2009 mit der Meisterschaft seinen wohl größten Coup als Trainer feierte - mit dem Unterschied, dass der Verein vom anderen Ende der Tabelle grüßte. Nach seinem ersten Training hatten die rund 1500 Anhänger der Wölfe Spalier gestanden und mit Magath abgeklatscht. "Es war nur dieses Gefühl und die Erkenntnis: Scheiße - jetzt müssen wir bis zur letzten Sekunde um den Klassenerhalt kämpfen. Das ist mir richtig in die Glieder gefahren", sagte er später. Am letzten Spieltag gelang ihm nach einem dramatischen 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim tatsächlich der Klassenerhalt. Zwischenzeitlich hatte sein Team mit 0:1 in Rückstand gelegen, für 21 Minuten waren die Wölfe sogar abgestiegen. Nicht im Finale dabei war ein gewisser Diego, den Magath aufgrund von mangelnder Spielfitness und eines Leistungstiefs nicht für die Startelf berücksichtigte. In den Spielen zuvor hatte er dem Mittelfeldspieler nur auf die Bitte der VfL-Verantwortlichen Einsatzzeit gegeben. Zu viel für den Brasilianer, der kurz nach der Bekanntgabe der Aufstellung aus dem Mannschaftsquartier flüchtete. "Er hat wortlos den Saal verlassen. Dann war natürlich eine Aufregung unter den Spielern und Assistenten. Ich habe gesagt: 'Ruhe, hinsetzen!' Und dann meine Ansprache fortgesetzt. Danach sind wir zum Spiel gefahren - ohne Diego. Wir waren nur noch 15 Spieler", erzählte Magath. Obwohl Magath in der darauffolgenden Saison unter anderem Hasan Salihamidzic und Thomas Hitzlsperger verpflichtete und im Winter insgesamt 30 Millionen Euro für acht neue Spieler ausgab, reichte es nur zu Platz acht. Nach einem verkorksten Saisonstart in der Saison 2012/13 musste er seinen Hut nehmen.

© imago images Peter Neururer in der Saison 2012/13 (VfL Bochum) Nachdem er Bochum 2001/02 zurück in die Bundesliga geführt hatte, hatte Neururer über zehn Jahre später die schwere Aufgabe, seinen Herzensverein vor dem Gang in die Drittklassigkeit zu bewahren. Sechs Spieltage vor Schluss übernahm er den VfL auf dem Relegationsplatz (16). Nach vier Siegen zum Start spielte der VfL erst zum zweiten Mal in der Zweitligageschichte des Vereins vor ausverkaufter Hütte, der Klassenerhalt gelang am vorletzten Spieltag. Die Belohnung: Der nur bis zum Saisonende gültige Vertrag wurde bis 2015 verlängert. Im Dezember trennten sich die Wege allerdings aufgrund von "vereinsschädigendem Verhalten" von Neururer, weil er Kapitän Andreas Luthe im Konflikt mit dem Vorstand unterstützt hatte. Der Torhüter hatte Aufsichtsratschef Hans-Peter Villis, der den Charakter der Spieler in Folge des Absturzes von Platz eins auf zehn in Frage gestellt hatte, durch die Blume Unwissenheit vorgeworfen. Neururer nahm sich einen Anwalt und forderte ausstehende Zahlungen, letztlich einigten sich die Parteien aber außergerichtlich. Es war die letzte offizielle Trainerstation für ihn.

© getty Huub Stevens in der Saison 2014/15 (VfB Stuttgart) In Stuttgart kam es in der Vergangenheit mehrfach vor, dass Trainer in höchster Not zurückkehrten. So auch Huub Stevens, der sogar noch im gleichen Jahr nach der ersten Trennung wieder bei den Schwaben anheuerte. In der Saison 2013/14 hatte er den VfB noch mit zwölf Punkten aus den letzten zehn Spielen vor dem Abstieg gerettet. Im November 2014 stand er schon wieder auf der Matte, weil eine andere Rückholaktion - die von Armin Veh - krachend gescheitert war. Kurz zuvor hatte sich Stuttgart bereits von Sportvorstand Fredi Bobic getrennt. Im Januar kam Robin Dutt als neuer Vorstand Sport, der gemeinsam mit Stevens gerade noch so den Gang in die 2. Liga verhinderte. Nachdem die Mannschaft die gesamte Rückrunde auf einem Abstiegsplatz gestanden hatte, rettete sich der VfB mit drei Siegen in Folge am letzten Spieltag noch auf Rang 14. Der Vertrag von Stevens wurde erneut nicht verlängert, seinen Posten übernahm Alexander Zorniger. Die ersehnte ruhige Saison sollte es auch in den folgenden Jahren bekanntlich nicht geben - bis heute.

© getty Huub Stevens in der Saison 2018/19 (Schalke 04) Stevens, der zwischenzeitlich auch noch die TSG Hoffenheim vor einem Abstieg bewahrt hatte, hatte sich zu diesem Zeitpunkt längst einen Namen als "Feuerwehrmann" gemacht. Nun war er bei seinem Herzensverein, den er einst zum UEFA-Cup-Sieg geführt hatte, gefragt. Nach der Freistellung von Domenico Tedesco Mitte März stellte Königsbau Stevens und Co-Trainer Mike Büskens als Retter-Duo vor. Sie übernahmen den Klub am 25. Spieltag mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und feierten nur sieben Partien später den vorzeitigen Klassenerhalt. Stevens, der im März 2018 bereits in den Aufsichtsrat gewählt wurde, wurde zur neuen Saison durch David Wagner ersetzt. Die Missstände im Verein waren allerdings nicht mehr zu beheben. Auch das kurze Intermezzo des Niederländers in der Saison 2020/21 half nicht: Schalke stieg ab.

© getty Friedhelm Funkel in der Saison 2020/21 (1. FC Köln) Als "Retter aus der Rente" wurde Funkel zum Saisonendspurt verpflichtet. Der damals 67-Jährige hatte seine Trainer-Laufbahn ein Jahr zuvor eigentlich beendet, doch wirklich genießen konnte er seine Freizeit nicht. Durch die Corona-Pandemie hatte sich Langeweile bei der Trainer-Legende, der mit Köln schon einmal ab- und aufgestiegen war, breit gemacht. "Ich konnte nicht die Freiheiten genießen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ende des letzten Jahres ist der Gedanke gereift, ich könnte nochmal arbeiten", erzählte er bei seiner Vorstellung. Von Platz 17 führte Funkel die Kölner mit seinem eher konservativen Defensivfußball in die Relegation. Dort folgte auf eine 0:1-Pleite im Hinspiel gegen Holstein Kiel ein wahrer Gala-Auftritt. Mit einem 5:1 ballerte sich der FC ins Glück. "Die Bierdusche zeigt ja, dass wir erfolgreich waren. Aber ich stinke furchtbar", sagte der überglückliche Funkel anschließend. Funkels Rettung war gleichzeitig der Anfang einer irren Erfolgsgeschichte: Steffen Baumgart übernahm den Trainerposten und führte Köln gleich in der ersten Saison nach Europa.

© getty Markus Weinzierl in der Saison 2020/21 (FC Augsburg) Als Reaktion auf eine heftige Talfahrt unter Trainer Heiko Herrlich holte der FCA drei Spieltage vor Schluss in Weinzierl den Mann zurück, der die Fuggerstädter 2012/13 schon einmal vor dem Abstieg gerettet hatte. Mit Erfolg: Bereits am vorletzten Spieltag gelang der Klassenerhalt. Und auch in der darauffolgenden Saison sollte das vorrangige Ziel mit Weinzierl erreicht werden. Dennoch war man offensichtlich nicht zufrieden mit dessen Arbeit, weshalb es noch am letzten Spieltag im TV zum großen Knall kam. "Ich wollte eigentlich länger hier bleiben", sagte Weinzierl über seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag: "Für mich ist es die richtige Entscheidung, keine Gespräche mehr zu führen." Für seinen Geschmack hätte Manager Stefan Reuter früher Nägel mit Köpfen machen müssen. Von seiner Mannschaft hatte sich Weinzierl noch auf dem Platz verabschiedet, Reuter über seinen Abschied allerdings nicht in Kenntnis gesetzt. "Nein, aber das wird er jetzt schon mitbekommen", erklärte er. Reuter äußerte hinterher sein Unverständnis.