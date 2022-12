FC Bayern München - User-Voting: Die besten Trainer des FCB seit 2000

Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Pep Guardiola oder doch Hansi Flick? Wir haben Euch gefragt, wer der beste Bayern-Trainer seit 2000 war. Und so sieht das Ergebnis aus ...

© getty

PLATZ 10 | Carlo Ancelotti | Juli 2016 bis September 2017 | 0,2 Prozent

Dreimal in Folge war Guardiola im Champions-League-Halbfinale gescheitert, also wurde für den großen Coup der sogenannte Henkelpott-Experte Ancelotti (drei Titelgewinne) geholt.

Die Mission gelang aber nicht, Ancelottis Bayern scheiterten im Viertelfinale an seinem Ex-Klub Real. Immerhin reichte es zur Meisterschaft. In seiner zweiten Saison wurde Ancelotti nach einem 0:3 gegen PSG in der CL-Gruppenphase entlassen.