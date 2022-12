BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund schneidet in kicker-Ranglisten mies ab

Borussia Dortmund wurde nach der schwachen Vorrunde in der Bundesliga auch vom kicker abgestraft, lediglich ein Profi macht eine Ausnahme. Derweil sieht Dortmund Nachwuchschef den BVB sehr gut aufgestellt. Spekulationen gibt es über einen Neuzugang fürs Mittelfeld sowie den Vertrag eines aktuellen Spielers. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

Die Liste im offensiven Mittelfeld beinhaltet immerhin zwei Dortmunder Namen, jedoch dürften sich Marco Reus und Julian Brandt eigentlich nicht in der nationalen Klasse zwischen Dejan Ljubicic und Yannick Gerhardt aus Köln und Wolfsburg und nur auf den Plätzen 9 und 10 sehen. Bei Reus ist dies immerhin auch mit der Verletzungspause zu erklären. Das Ranking führen hier Jamal Musiala und Daichi Kamada an.

Schlechter sieht es auf den anderen Positionen aus: Auf den defensiven Außenbahnen hat es kein Borusse in die internationale oder nationale Klasse geschafft, zwölf Spieler sind hier aufgeführt - von Alphonso Davies auf Platz 1 bis Unions Julian Ryerson auf Platz 12. Die Leistungen von Raphael Guerreiro oder Thomas Meunier in der Vorrunde reichten hierfür nicht.

Das Fachmagazin kicker hat in seiner neuesten Print-Ausgabe einen weiteren Teil der Ranglisten für die ersten Saisonhälfte veröffentlicht - und den enttäuschenden BVB größtenteils abgestraft. Eine Ausnahme stellt Jude Bellingham dar, der es bei den defensiven Mittelfeldspielern auf Platz 1 schafft. Damit liegt er vor Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Sebastian Rode, in die Weltklasse hat es allerdings kein Spieler geschafft (Internationale Klasse). "Weltklasse - das dürfte bei Bellingham nur eine Frage der Zeit sein", schreibt der kicker . Ein zweiter Dortmunder ist in der Top 13 nicht zu finden.

© getty Bereits zum Ende der vergangenen Spielzeit durfte Bynoe-Gittens BVB-Profi-Kader-Luft schnuppern. Seit dieser Saison ist er nun fest bei der ersten Mannschaft dabei.

BVB, News: Nachwuchschef Ricken sieht "richtig Qualität"

Dortmund Nachwuchschef Lars Ricken blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und sieht den BVB auch für die Zukunft bestens aufgestellt: Sein Fazit falle "sogar extrem positiv aus. Die U19 ist Deutscher Meister geworden und es ist natürlich schön, eine Saison mit einem Titel abzuschließen. Außerdem sind die Jungs ja auch ins Endspiel des DFB-Pokals gekommen und ins Viertelfinale der Youth League. Das war ein toller Weg, den das Team nach zwei Jahren Corona-Pandemie gegangen ist", sagte er den Ruhr Nachrichten.

Zudem gebe es mit Youssoufa Moukoko, Tom Rothe und Jamie Bynoe-Gittens "drei U19-Spieler, die schon jetzt eine gute Rolle bei den Profis spielen. Das ist natürlich großartig." In der aktuellen Spielzeit kann die U19 nicht an die Dominanz der Vorsaison anknüpfen, hierfür gebe es allerdings Gründe: "Wir hatten eine unfassbar hohe individuelle Qualität, die du nicht jedes Jahr hast. Hinzu kommt, dass unsere aktuelle U19 durch Bundesliga, Pokal, Youth League und Nationalmannschafts-Abstellungen fast permanent Englische Wochen hatte. Am Wochenende treffen die Jungs dann auf einen ausgeruhten Gegner, der diese Vierfachbelastung nicht hatte."

Mit dem Tabellenplatz der U17 (acht Punkte Rückstand auf Schalke 04) sei man "natürlich nicht zufrieden. Wir hatten allerdings ungeheures Verletzungspech. In Elias Benkara, Luke Rahmann und Charles Herrmann fallen drei Spieler langfristig aus. Außerdem haben wir Paris Brunner frühzeitig zur U19 hochgezogen und sein Sturmpartner Alex Niziolek hat sich ebenfalls verletzt. Wenn dir so viel Qualität wegbricht, ist das nur schwer aufzufangen. Und auch wenn wir mit der Positionierung im Winter nicht zufrieden sind, haben wir in der U17 auch weiterhin einen richtig spannenden Jahrgang."

Mit Nnamdi Collins ("der herausragende Innenverteidiger in Deutschland in seiner Altersklasse") und Samuel Bamba sammeln zwei Talente ab Januar Erfahrung in der U23, Jamie Bynoe-Gittens ("ein außergewöhnlicher Spieler"), kam bereits zu Einsätzen in der Bundesliga. Generell sieht Ricken in der U17 und U19 eine Fülle großer Talente, besonders in der Abwehr.

"In Nnamdi Collins, Filippo Mané, Elias Benkara, Luke Rahmann und Tyler Meiser haben wir gleich fünf talentierte Innenverteidiger und sind dort extrem gut aufgestellt für die nächsten Jahre." Mit Paris Brunner, Kjell Wätjen, Almugera Kabar und Charles Herrmann gebe es "viele weitere spannende Spieler. Es kommt bei uns richtig Qualität nach."