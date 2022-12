Borussia Dortmund: Die heißesten Transfergerüchte um den BVB

Welche Spieler stehen auf der Wunschliste von Borussia Dortmund? Welche Stars könnten den BVB im Winter verlassen - und wie würde darauf reagiert werden? SPOX blickt vor dem Wintertransferfenster auf die Transfergerüchte der Schwarz-Gelben.

Donyell Malen

Könnte die Geschichte vom 30-Millionen-Mann beim BVB bald unterbrochen werden? Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet von einem Interesse des FC Sevilla am Niederländer. Demnach seien die Spanier unzufrieden mit ihrer Leihe von Kasper Dolberg und würden nach Beendigung gerne Donyell Malen vom BVB ausleihen. Ob Borussia Dortmund sich ebenfalls eine Ausleihe des Stürmers vorstellen kann, bleibt offen.

Seine bisherigen eineinhalb Jahre in Dortmund waren eher unbefriedigend. "Donny weiß, was ich von ihm sehen will. Er muss häufiger aufs Scoreboard kommen", stellte Trainer Edin Terzic zuletzt Forderungen an den Niederländer. In 55 Einsätzen für die Borussia erzielte Malen nur zehn Tore und gab dabei neun Vorlagen. In der laufenden Saison traf er nur im DFB-Pokal. In 15 Einsätzen in der Liga und der Champions League kam er nur auf zwei Vorlagen.