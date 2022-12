RB Leipzig: Das war die Startelf beim ersten Spiel der Klubgeschichte

RB Leipzig ist möglicherweise das umstrittenste Team der Bundesliga - dabei existieren sie erst gute 13 Jahre. Doch in dieser Zeit ging es von der Oberliga in die Champions League. In Dominik Kaiser verkündete nun eine absolute Vereinslegende sein Karriereende. Zu diesem Anlass blicken wir auf die Elf, mit der RasenBallsport Leipzig den steilen Aufstieg startete - Kaiser war damals aber noch nicht dabei.

Am 8. August 2009 bestritt RasenBallsport Leipzig das erste Spiel der Vereinsgeschichte. Am ersten Spieltag in der Oberliga Nordost traf RBL auf Carl Zeiss Jena II. Bereits früh setzte es einen ordentlichen Dämpfer für das neugegründete Team, weil Jenas Martin Ullmann in der 5. Spielminute die Führung der Hausherren aus Jena schoss. Doch ein Eigentor in der 88. von Zeiss-Verteidiger André Schmidt rettete die erste Saisoneröffnung in der Klubgeschichte von RasenBallsport Leipzig. Dominik Kaiser, der sein letztes Profispiel im Mai für Hannover 96 absolvierte, wechselte 2012 nach Leipzig. Insgesamt blieb er sechs Jahre und war wichtiger Leistungsträger beim Aufstieg von der 4. Liga bis zur Bundesliga. Eine Rückkehr als Manager oder Trainer gilt als nicht unwahrscheinlich. "Es war immer eine besondere Zeit. Es ist noch nichts besprochen, aber beide Seiten sind sehr offen...", sagte er zur Bild-Zeitung. Mit der folgenden Elf startete RBL den Weg in die Champions League.

© imago images / Karina Hessland Tor: Sven Neuhaus Einer der bekannteren Namen des Leipziger Kaders. Sven Neuhaus bestritt 154 Zweitligaspiele für Augsburg und Fürth und stand im Herbst seiner Karriere sogar noch dreimal in der Bundesliga im Kasten des HSV. Neuhaus, der in der Saison 2009/10 24-mal das Leipziger Gehäuse hütete, beendete 2014 seine Karriere in der Hansestadt und engagiert sich seit seitdem für die karitative Stiftung Der Hamburger Weg.

© imago images / / Picture Point Abwehr: Sebastian Wille Der damals 23-jährige bestritt die meisten seiner Partien im linken Mittelfeld, gegen Jena war er als Rechtsverteidiger gefragt. Im weiteren Saisonverlauf zählte Wille allerdings nicht zum Stammpersonal (fünf Einsätze). Ansonsten kam der aus der Jugend des Gegners Jena stammende Wille nicht über die Oberliga (96 Spiele) hinaus und spielte davor und danach für Markranstädt. Beim heutigen Verbandsligisten SV BW Farnstädt endete die Laufbahn, zwei Jahre nach Zwillingsbruder Stephan.

© imago images / / Picture Point Thomas Kläsener Mit kurzer Unterbrechung stand der Innenverteidiger zwischen 1996 und 2006 in seiner Heimatstadt beim FC Schalke 04 unter Vertrag, erst in der zweiten Mannschaft, dann auch bei den Profis (32 Bundesligaspiele). Im Anschluss kickte Thomas Kläsener außerdem für die Zweitligisten Rot-Weiss Essen, FC Augsburg und SC Paderborn, ehe er sich RB anschloss und in seinem ersten von zwei Jahren direkt den Aufstieg in die Regionalliga schaffte. 2011 wechselte er in die Reserve der Leipziger, wo er 2013 seine Karriere beendete.

© imago images / / Ulmer Ingo Hertzsch Der einzige Nationalspieler der Liste (zwei DFB-Einsätze) bildete gemeinsam mit Kläsener die Stamm-Innenverteidigung. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2013 sollte er den Roten Bullen treu bleiben, zuletzt in der zweiten Mannschaft. Der heute 44-Jährige kann auf beeindruckende Statistiken zurückblicken: Für den HSV, 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen bestritt er 227 Bundesliga-Spiele, am längsten hielt es ihn in Hamburg. Dort stand er sechs Jahre unter Vertrag und konnte sogar fünf Champions-League-Spiele vorweisen.

© imago images / Picture Point Stefan Schumann In der Vita des Linksverteidigers stehen 184 Oberliga-Einsätze, 27 davon in seinem einzigen Jahr für RB. Zuvor spielte Stefan Schumann für die U19 und die zweite Mannschaft der Berliner Hertha, schaffte aber nicht den Durchbruch. Nachdem Schumann sechs Jahre beim FSV Zwickau unter Vertrag stand und sogar als Spielertrainer des Reserveteams fungierte, schloss er sich 2016 dem VFC Plauen an. Für die Sachsen spielte er bis zu seinem Karriereende 2021 in der Oberliga Nordost.

© imago images / Picture Point Mittelfeld: Lars Müller Für einen defensiv ausgerichteten Spieler erzielte der Linksfuß starke zehn Saisontreffer. Zuvor hatte Lars Müller seine beste Zeit beim 1. FC Nürnberg, für den er 110-mal in der Bundesliga auf dem Platz stand. Zwischen 1994 und 1996 kam er nicht über sechs Bundesliga-Einsätze bei Borussia Dortmund hinaus. Für Nürnberg, Augsburg, Uerdingen und Aachen absolvierte er zudem 204 Zweitligapartien. Heute ist er Trainer beim Landesligisten Werner SC.

© imago images / / Picture Point Ronny Kujat Der offensive Mittelfeldspieler war nach der Wiedervereinigung für den VfB Leipzig und den Chemnitzer FC in der 2. Bundesliga am Ball (142 Spiele, 14 Tore), das letzte Jahr seiner Karriere verbrachte er im Alter von 35 Jahren dann bei RBL. Über sechs Einsätze und 97 Minuten kam er allerdings nicht mehr hinaus. Danach war Kujat, dem eine Beteiligung am Manipulationsskandal um Robert Hoyzer vorgeworfen wurde, jedoch nicht nachgewiesen werden konnte, fünf Jahre als Scout für RB tätig, ehe sich seine Spur verlor.

© imago images / / Picture Point Michael Lerchl Ein weiterer Spieler, der große Teile seiner Laufbahn in der Oberliga und Regionalliga verbrachte. Eine Ausnahme stellte die Spielzeit 2005/06 dar, in der Lerchl 17-mal in der 2. Bundesliga für Dynamo Dresden auflief. Nach seinem Wechsel zu Energie Cottbus im Jahr 2007 konnte sich der defensive Mittelfeldspieler, der neben der deutschen auch die namibische Staatsangehörigkeit besitzt, nicht im Bundesligateam behaupten und spielte stattdessen in der zweiten Mannschaft.

© imago images / / Picture Point Christian Streit Christian Streit war im linken Mittefeld zuhause und lief dort in der Saison 2009/10 18-mal für die Roten Bullen auf (ein Tor). Es folgten illustre Stationen beim SV Edelweiß Arnstedt, 1. FC Zeitz und 1. FC Weißenfels. Ein Jahrzehnt zuvor hatte der Hallenser noch auf eine deutlich größere Karriere gehofft, als er sich dem HSV anschloss. Nach zwei Jahren und 47 Spielen für die Reserve war das Abenteuer vorbei. Auch für Union Berlin und den VfB Lübeck in der Regionalliga aktiv.

© imago images / Picture Point Sturm: Jochen Höfler Mit 14 Treffern war der Mittelstürmer Leipzigs bester Torschütze in der Premierensaison. Im ersten Spiel traf er allerdings genauso wenig wie seine Kollegen: Für den späten Punktgewinn musste ein Eigentor von Zeiss-Verteidiger Schmidt herhalten. Höfler spielte nur ein Jahr in der Regionalliga und etablierte sich ansonsten als wahrhafter Knipser in der Oberliga: In 275 Spielen traf er 139-mal für die Spielvereinigung Hamm, Viktoria Aschaffenburg, Eintracht Frankfurt II und eben auch RB.

© imago images / Picture Point Christian Reimann Mit elf Treffern war Christian Reimann neben Höfler als zweitbester Goalgetter für RB im Sturm gesetzt. Nach Jahren für Plauen, Pößneck und Sachsen Leipzig in der Oberliga schaffte er durch seine Leistungen für RB den Sprung in die 3. Liga. Dort ging er ausgerechnet zum Auftaktgegner Carl Zeiss Jena. Bei Jena traf er fünfmal, nach einem Jahr kehrte er jedoch zu seinem Heimatverein Grün-Weiß Stadtroda zurück und blieb dort für sieben Spielzeiten - bis zu seinem Karriereende im Jahr 2018.