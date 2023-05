Forbes Ranking: Die 10 bestbezahlten Sportler des Jahres 2023

Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat ein Ranking der bestbezahlten Sportler des Kalenderjahres 2023 veröffentlicht. Dabei kommen vor allem drei Fußballer gut weg, doch auch Basketball-, Golf-, Boxen- und sogar (Ex-)Tennis-Profis sind vertreten.

© getty Kevin Durant wartet weiter auf sein Heimdebüt für die Phoenix Suns. Platz 10: Kevin Durant (Basketball, Phoenix Suns) - 80,4 Millionen Euro Gehalt: 39,8 Millionen Euro | Nebenverdienste: 40,6 Millionen Euro Über seine Investmentfirma 35V hat Durant allein in den letzten zehn Monaten Anteile an der Premier Lacrosse League, der Ernährungsmarke Happy Viking, League One Volleyball, dem Frauensportliga-Netzwerk Athletes Unlimited, einem Pickleball-Team der Major League, Fanatics' Mitchell & Ness-Label, dem digitalen Kreativunternehmen Goldenset Collective, dem Sportsoftware-Startup ScorePlay und Tiger Woods' TMRW Sports erworben. Außerdem besitzt er mit Boardroom ein wachsendes Medienimperium und mit Nike einen der wertvollsten Sneaker-Verträge der NBA, der vor kurzem in einen Vertrag auf Lebenszeit umgewandelt wurde.

© getty Roger Federer hat eine witzige Wimbledon-Anekdote erzählt. Platz 9: Roger Federer (Tennis) - 85,9 Millionen Euro Gehalt: 90 Tsd. Euro | Nebenverdienste: 85,8 Millionen Euro Federer kündigte im September seinen Rücktritt vom Tennissport an und hängte seinen Schläger an den Nagel, nachdem er ein letztes Mal an der Seite von Rafael Nadal beim Laver Cup gespielt hatte. Seine Liste von mehr als einem Dutzend langfristiger Partner bleibt indes intakt. Letzte Woche gab er eine Lizenzvereinbarung für seine Marke RF mit dem Brillenhersteller Oliver Peoples bekannt. Außerdem hält er eine bedeutende Beteiligung an dem schnell wachsenden Schweizer Schuhunternehmen On.

© imago images Platz 8: Stephen Curry (Basketball, Golden State Warriors) - 90,6 Millionen Euro Gehalt: 43,7 Millionen Euro | Nebenverdienste: 46,9 Millionen Euro Das Gehalt des frisch gebackenen viermaligen NBA-Champions war das höchste der gesamten Liga. Im März unterzeichnete er einen langfristigen Vertrag mit Under Armour, der bis zu seinem Rücktritt vom Basketball reichen wird. Sein Multimedia-Unternehmen Unanimous Media gehört zu den Produzenten eines Dokumentarfilms über ihn, der im Juli auf Apple TV+ erscheinen soll. Außerdem investierte er kürzlich in die VR-Plattform Golf+ und in TMRW Sports, das von Tiger Woods und Rory McIlroy gegründete Startup, das eine technologiegestützte Golfliga ins Leben rufen will.

© getty Platz 7: Phil Mickelson (Golf) - 95,7 Millionen Euro Gehalt: 93,9 Millionen Euro | Nebenverdienste: 1,8 Millionen Euro Mickelsons Wechsel zur LIV-Tour kostete ihn einige Sponsoren, gleichzeitig sorgte er in der jüngeren Vergangenheit aber für Verdienstmöglichkeiten abseits seiner Golf-Karriere. Er ist Mitbegründer des Unternehmens For Wellness, das Kaffeezusätze herstellt, und gehörte zu den Investoren, die kürzlich ein großes Grundstück außerhalb von Phoenix kauften.

© imago images / Upi Photos Platz 6: Dustin Johnson (Golf) - 96,6 Millionen Euro Gehalt: 92,1 Millionen Euro | Nebenverdienste: 4,5 Millionen Euro Johnson war der erste Golf-Star, der im vergangenen Mai zu LIV-Tour wechselte. Er beendete das Jahr 2022 mit einem Preisgeld von etwa 30 Millionen Euro, darunter 15 Millionen Euro für den Gewinn der saisonübergreifenden Einzelmeisterschaft. Als Unternehmer konzentrierte er sich zuletzt auf den Aufbau der Marke 4Aces GC, des LIV-Teams, dessen Kapitän und Miteigentümer er ist und dessen Logo bei den letzten Turnieren anstelle des Adidas-Logos sein Hemd zierte.

© getty Platz 5: Canelo Álvarez (Boxen) - 99,3 Millionen Euro Gehalt: 90,3 Millionen Euro | Nebenverdienste: 9,0 Millionen Euro Álvarez hat für einen Sportler seines Formats eine relativ dünne Liste traditioneller Werbeverträge. Im September unterzeichnete er einen Vertrag mit Excel Sports Management, um seine Marketingverträge auszuweiten. Dennoch ist er auch als Unternehmer aktiv. Der Boxer steht hinter dem Sportgetränkehersteller Yaoca, der Fitness-App I Can und der Tankstellenkette Canelo Energy, und er hat seine eigene Bekleidungslinie und eine eigene Kreditkarte. Im September brachte er VMC auf den Markt, eine Marke für Cocktails in Dosen.

© getty Platz 4: LeBron James (Basketball, Los Angeles Lakers) - 107,9 Millionen Euro Gehalt: 40,2 Millionen Euro | Nebenverdienste: 67,7 Millionen Euro Der Superstar der Los Angeles Lakers hat neben seiner beeindruckenden sportlichen Laufbahn mehrere Projekte, die er finanziert. So steht er hinter dem Sporternährungsunternehmen Ladder und der SpringHill Company, die TV- und andere Unterhaltungsinhalte entwickelt und produziert. Außerdem ist er an der Fenway Sports Group beteiligt, dem Eigentümer der Boston Red Sox, des FC Liverpool und der Pittsburgh Penguins. Vor kurzem investierte er in ein Pickleball-Team der Major League und verkündete gleichzeitig seinen Wunsch, eines Tages ein NBA-Expansionsteam in Las Vegas zu besitzen.

© getty Platz 3: Kylian Mbappé (Fußball, Paris Saint-Germain) - 108,4 Millionen Euro Gehalt: 90,3 Millionen Euro | Nebenverdienste: 18,1 Millionen Euro Der PSG-Stürmer ist der einzige Sportler innerhalb der Top Ten, der noch unter 30 Jahren ist. Mit über 90 Millionen Euro pro Jahr verdient er unter allen Fußballern mit Abstand am meisten. Im Juni wurde er der erste Spielerbotschafter für Sorare, ein auf Kryptowährung basierendes Fantasiespiel.

© getty Platz 2: Lionel Messi (Fußball, Paris Saint-Germain) - 117,4 Millionen Euro Gehalt: 58,7 Millionen Euro | Nebenverdienste: 58,7 Millionen Euro Unabhängig davon, wo der argentinische Weltmeister im kommenden Jahr unter Vertrag stehen wird, die Gerüchte um einen Abgang von Paris Saint-Germain werden schließlich immer lauter, wird es seinem Bankkonto sicherlich nicht schlechter gehen. Darüber hinaus besitzt Messi eine lange Liste von Partnern und lukrativen Werbeverträgen, darunter Adidas, Budweiser und PepsiCo. Allein sein Vertrag mit Socios, einer Blockchain-basierten Fan-Plattform, bringt ihm knapp 20 Millionen Euro pro Jahr ein.