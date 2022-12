Wie könnte die deutsche WM-Elf 2026 aussehen? Wer ist dabei, wer fehlt?

Für das DFB-Team ist die WM 2022 bereits mit der Vorrunde gelaufen. Doch mit welchem Kader wird Deutschland wohl bei der nächsten Weltmeisterschaft im Jahr 2026 auflaufen? SPOX hat eine Liste mit Spielern erstellt, die dabei sein könnten.

Zum zweiten Mal in Folge ist Deutschland bei einer Weltmeisterschaft in der Gruppenphase ausgeschieden - die eigenen Ansprüche erfüllte die DFB-Elf bei der WM 2022 in Katar erneut nicht. In vier Jahren hat Deutschland bei der WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko die nächste Möglichkeit sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. SPOX zeigt Euch wie die Deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026 auflaufen könnte.

© getty Tor: Marc-André ter Stegen Seit vielen Jahren ist Torwart Manuel Neuer der Rückhalt im DFB-Team. Marc-André ter Stegen, der aktuell beim FC Barcelona unter Vertrag steht, blieb hinter Neuer nur die Nummer 2. In drei großen Turnieren saß er hinter dem Bayern-Keeper als Ersatzmann auf der Bank. Bei der WM 2026 könnte ter Stegen seine Chance erhalten. Dass Manuel Neuer mit 40 Jahren immer noch den Kasten der Deutschen Nationalmannschaft hütete, gilt als unwahrscheinlich.

© getty Abwehr: Ridle Baku Einer der großen Baustellen der Deutschen Nationalmannschaft ist die Rechtsverteidigerposition. Bei der WM in Katar versuchten sich mit Niklas Süle, Tilo Kehrer, Joshua Kimmich und Lukas Klostermann gleich vier Spieler auf dieser Position. Bei der WM 2022 schaffte es Ridle Baku nicht in das Aufgebot von Hansi Flick. In Zukunft könnte der talentierte Verteidiger des VfL Wolfsburg in der DFB-Elf die rechte Seite beackern.

© getty Abwehr: Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger war bei der WM in Katar in der Innenverteidigung gesetzt. Er absolvierte die drei Gruppenspiele bei der WM 2022 über die volle Distanz. Auch in Zukunft sollte er im DFB-Team eine wichtige Rolle in der Abwehr übernehmen. Bei der WM 2026 wäre der Real-Spieler 33 Jahre alt.

© getty Abwehr: Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck gilt als hochveranlagtes Abwehrtalent. Das Spiel des BVB-Akteurs ist zuweilen noch zu fehlerbehaftet, so patzte er auch im ersten WM-Gruppenspiel gegen Japan. Mit 22 Jahren ist Schlotterbeck mit seiner Entwicklung jedoch noch lange nicht am Ende. 2026 könnte er einer der wichtigsten Säulen im DFB-Team sein. Mit 26 wäre er bei der Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko im besten Fußballer-Alter.

© getty Abwehr: David Raum Bei der WM 2022 in Katar war David Raum einer der positiven Überraschungen im Team von Hansi Flick. Vor allem in der Offensive zeigte der Leipzig-Spieler seine Klasse. Auch die linke Abwehrseite ist seit einige Zeit eine Baustelle im DFB-Team. David Raum könnte diese Lücke in Zukunft füllen.

© getty Mittelfeld: Joshua Kimmich Seine Enttäuschung über das Vorrunden-Aus bei der WM 2022 verbarg Joshua Kimmich nicht. Er bezeichnete den Tag des Ausscheidens als den schwersten Tag in seiner Karriere. Das Turnier im Jahr 2026 wäre für ihn die dritte Möglichkeit endlich die K.o.-Runde bei einer WM zu erreichen. Seit einigen Jahren ist Bayern-Star Joshua Kimmich eine feste Größe in der Deutschen Nationalmannschaft. Mit 31 Jahren dürfte er 2026 noch nicht zum alten Eisen gehören.

© getty Mittelfeld: Leon Goretzka Zusammen mit Joshua Kimmich agiert Leon Goretzka in der Bundesliga beim FC Bayern München als eingespieltes Duo. Bei der WM in Katar konnten die beiden ihre Stärken nicht vollends ausspielen. Die kommende Weltmeisterschaft bietet für den dann 31-jährigen die Möglichkeit, als Leader in der DFB-Elf voran zu gehen.

© getty Mittelfeld: Jamal Musiala Jamal Musiala ist einer der Hoffnungsträger im deutschen Team. Seit dieser Saison hat sich der 19-jährige beim FC Bayern München auf Vereinsebene etabliert. Und auch in Katar zeigte Musiala in den Gruppenspielen sein Talent. Bei der WM 2026 könnte er als einer der großen Stars des Turniers hervorgehen.

© getty Mittelfeld: Florian Wirtz Verletzungsbedingt verpasste Florian Wirtz die WM 2022 in Katar. Im März diesen Jahres zog er sich einen Kreuzbandriss zu, die Weltmeisterschaft kam für Wirtz zu früh. Er ist mit Jamal Musiala das große Talent in der deutschen Offensive. Mit 23 Jahren könnte auch er sich bei der WM 2026 ins Rampenlicht spielen, vorausgesetzt seine Kreuzbandverletzung beeinträchtigt den Leverkusen-Spieler nicht nachhaltig.

© getty Mittelfeld: Leroy Sané Leroy Sané wäre bei der WM 2026 mit seinen 30 Jahren einer der Routiniers im DFB-Team. Er dürfte sich mit seinem Bayern-Teamkollegen Serge Gnabry um den Platz im offensiven Mittelfeld neben Musiala und Wirtz streiten. Die WM 2022 verlief für Sané ebenfalls nicht nach Maß. Verletzungsgeplagt konnte er das Ausscheiden der Deutschen Nationalmannschaft nicht verhindern.