So viel verschenktes Potenzial! Darum war die Saison 2024 in der Formel 1 eine Enttäuschung

WM-Kampf 2024: Norris macht Fehler, Verstappen liefert ab

Den 25-Jährigen nun zum alleinigen Sündenbock zu erklären, wäre aber auch nicht richtig. Schließlich fuhr Norris zuhauf richtig starke Rennen, unter anderem beim Saisonabschluss in Abu Dhabi, als er seinem Team quasi im Alleingang den Titel in der Konstrukteurswertung vor Ferrari sicherte.

Darüber hinaus darf die Komponente Verstappen nicht außer Acht gelassen werden. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass sich der Niederländer kaum etwas zu Schulden kommen ließ und nahezu fehlerfrei Woche für Woche das Maximum aus seinem Auto kitzelte. Zudem konnte er im Gegensatz zu Norris auf die Erfahrung seines WM-Duells mit Hamilton zurückgreifen - ein auch in diesem Jahr in mentaler Hinsicht nicht unwichtiger Faktor.

Was nimmt man also nun Positives aus der Saison 2024? Zumindest die Hoffnung, dass es 2025 besser werden könnte - und zwar im Optimalfall schon von Anfang an. Für das kommende Jahr sind nur kleinere Anpassungen bezüglich des technischen Reglements zu erwarten, große Sprünge in der Hackordnung wird es dementsprechend wohl eher nicht geben. Mit Red Bull, McLaren, Ferrari und Mercedes sind vier Teams an der Spitze so eng beieinander wie selten zuvor, darauf lässt sich aufbauen.

Vielleicht können wir uns dann endlich vom Eindruck verabschieden, der sich wie ein Roter Faden durch diese Saison zog. Nämlich, dass Potenzial ja zur Genüge vorhanden war, es aber unterm Strich leider verschenkt wurde.