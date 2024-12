Gewinner und Verlierer der Saison 2024 in der Formel 1: Der "most underrated Driver" bekommt seine Anerkennung

© getty

Gewinner der F1-Saison 2024: Nico Hülkenberg

Wenn man in einem unterlegenen Auto sitzt, ist es naturgemäß ein wenig schwieriger, sich auszuzeichnen und besonders herauszuragen. Für nicht wenige Fans und Experten gehört Hülkenberg in die Riege der "most underrated Drivers" des Feldes, also den Fahrern, die eigentlich konstant gute Leistungen zeigen, dies aber vor allem von den großen Teams manchmal nicht so gewürdigt wird, wie man sich das wünschen würde.

Der deutsche Routinier bewies 2024 allerdings einmal mehr das Gegenteil und zeigte, dass man die gebührende Anerkennung selbst dann bekommen kann, wenn man Woche für Woche nur um die Plätze acht bis zehn und eben nicht nur um Titel, Siege und Podestplätze fährt.

In dieser Auflistung bekommt er sie in jedem Fall, schließlich muss man vor dem Jahr des Deutschen den Hut ziehen. Erst im letzten Rennen musste er seinen zehnten WM-Platz an Pierre Gasly (Alpine) abdrücken, bis dahin war er quasi dauerhaft in den Top Ten des Fahrer-Klassements vertreten - und das nicht in einem Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes oder Boliden eines anderen Werksteams, sondern in einem Haas. Chapeau, Nico Hülkenberg! Hoffen wir, dass sich der Wechsel zu Audi im kommenden Jahr bezahlt macht.