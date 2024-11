Hatte die Formel 1 keine andere Wahl? Die Hintergründe zum Einstieg von General Motors und Cadillac in die F1

© getty

General Motors und Cadillac steigen 2026 in die Formel 1 ein: Was bedeutet der GM-Einstieg für die F1?

Dass sich die Verhandlungen über einen Andretti-Einstieg derartig in die Länge zogen, lag auch an den anderen zehn Formel-1-Teams. Diese sprachen sich geschlossen gegen einen elften Rennstall im Feld aus, da der vorhandene Preispool nun mit einem weiteren Mitstreiter aufgeteilt werden muss. Zwar werden die zehn Teams mit der hohen Antrittsgebühr von rund 600 Millionen Euro teilweise entschädigt, auf Dauer machen sich die finanziellen Einbußen aber durchaus bemerkbar.

Ob General Motors dann bereits zum Einstieg wettbewerbsfähig sein wird und die Formel 1 als kompetitiver Rennstall bereichern kann, ist kaum absehbar. Erfahrungsgemäß tun sich neue Teams zu Beginn eher schwer, das von Andretti ins Leben gerufene Projekt kann aber bereits durchaus ansehnliche Strukturen vorweisen. Mit Pat Symonds als Berater und Nick Chester als Technischer Direktor ist Top-Personal bereits unter Vertrag. Graeme Lowdon, das Mastermind hinter dem ehemaligen Formel-1-Team Marussia, ist ebenfalls involviert.

Eine Zentrale in Silverstone wurde bereits bezogen, Entwicklungen am 2026er Auto liefen aber nicht nur dort auf Hochtouren, sondern auch in Köln. Dort mietet sich Andretti den Windkanal von Toyota. Denn: Solange die Amerikaner nicht offiziell als elftes Team eingeschrieben sind, müssen sie sich weder an Budget- noch an Aero-Testrestriktionen halten.

Offen ist lediglich noch die Frage nach einem Motorenlieferanten, welcher den Rennstall bis mindestens 2028 mit Antriebseinheiten versorgen soll. Ursprünglich war eine Kooperation mit Renault angedacht, die Franzosen ziehen sich aber nach 2025 vollständig aus der Königsklasse zurück. Mercedes versorgt ab 2026 mit Alpine, McLaren und Williams bereits drei Kundenteams, Audi und Red Bull Powertrains sind als Neueinsteiger wohl ebenfalls zunächst nicht geeignet.

Blieben dann nur noch Honda oder Ferrari. Die Scuderia verliert ab 2026 mit Sauber ein Kundenteam an Audi, dort wären die Strukturen für eine Zusammenarbeit also wohl gegeben. Spannend wird es, wenn sich alle Hersteller weigern, General Motors zu beliefern.