"Das war schon immer unser Weg": Fragwürdige Entscheidungen ohne Ende! McLaren spielt mit dem Feuer

McLaren muss Oscar Piastri für Lando Norris opfern

Genau in diesem Dilemma befindet sich McLaren aktuell. Der Fairness zu Liebe verzichtete man bisher auf ein Machtwort im Teamduell zwischen Norris und Piastri. Tatsache ist allerdings, dass dies längst hätte geschehen müssen. Denn macht man weiter wie bisher, droht man eine vielleicht einmalige Chance zu verspielen, die unter Umständen jahrelang nicht wiederkommt.

Seit einiger Zeit schon stellt man den schnellsten Boliden im Feld, wirklich Profit konnte man daraus aber nicht ziehen. Vor allem in der Fahrerwertung ließ man einen Haufen Punkte liegen, da man sich schlichtweg nicht auf eine klare Nummer eins im Team festlegen möchte. Eine bessere Ausgangslage in der WM fiel dem Drang nach teaminterner Harmonie zum Opfer.

Spätestens nach den Ereignissen in Monza muss damit endgültig Schluss sein, will man am Ende der Saison nicht gänzlich ohne Titel dastehen. Norris muss als der in der Fahrerwertung besser platzierte Pilot von nun an priorisiert werden. Piastri hingegen sollte, obgleich seiner guten Leistungen, von nun an seine Unterstützung erklären und dem Teamkollegen wo es geht unter die Arme greifen.

Zum Wohle McLarens kann man nur hoffen, dass es dafür nicht sogar schon zu spät ist. Bereits vor der Sommerpause hatte man in Ungarn wertvolle Punkte liegen lassen, als man rundenlang am Funk auf Norris einredete und ihn aufforderte, seinen durch einen besser getimten Boxenstopp "geerbten" ersten Platz wenige Runden vor Schluss wieder an Piastri abzutreten.

In Monza scheiterte es dann an fehlenden Absprachen vor Rennbeginn. So attackierte der Australier Norris unnötigerweise im Startgetümmel und war mit seinem harten Überholmanöver letztlich dafür verantwortlich, dass nicht nur er selbst, sondern auch noch Ferrari-Pilot Charles Leclerc an Norris vorbeischlüpfen konnte. Die Frage, ob McLaren sonst einen Doppelsieg hätte einfahren können, lässt sich im Nachhinein schwer beantworten. Geholfen hat es aber mit Sicherheit nicht.