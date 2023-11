Formel 1, Die Tops und Flops der Saison 2023: Harte Jahre für die deutsche Brille - ein Ex-Weltmeister wie guter Wein

Die Formel-1-Saison 2023 ist Geschichte. Zeit für SPOX, ein Fazit zu ziehen und die Tops und Flops des abgelaufenen Jahres zu küren. Was war besonders gut oder schlecht?

Mit einem Verstappen in dieser Verfassung dürfte es für die Konkurrenz in den kommenden Jahren schwierig werden, ernsthafte Ambitionen auf den Titel anzumelden. RB-Motorsportchef Helmut Marko deutete sogar an, dass der Niederländer noch nicht am Ende seines Entwicklungsweges angelangt sei: "Wir haben noch nicht den Zenit gesehen."

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Weltmeister noch einmal reifer, ruhiger und souveräner geworden. Sein Reifen-Management und die Fähigkeit, auf den Punkt da zu sein und in Drucksituationen immer noch einmal eine Schippe drauflegen zu können, suchen in der langen Historie der Formel 1 ihresgleichen.

Dass die Saison 2023 in die Geschichtsbücher eingeht, ist zu einem sehr großen Teil der Verdienst des Niederländers. Klar hatte Verstappen ein zu 100 Prozent auf ihn ausgerichtetes Paket zur Verfügung, was er daraus Rennen für Rennen machte, ist aber mehr als außergewöhnlich und kann mit Worten nicht hoch genug gelobt werden.

In Sachen Aerodynamik ist Red Bull dank Adrian Newey ohnehin seit Jahren das Maß aller Dinge, in Zusammenarbeit mit Honda baut das österreichische Team mittlerweile aber auch extrem leistungsfähige und zuverlässige Antriebseinheiten. In lediglich einem einzigen Rennen (Singapur-GP) stand ein Fahrer eines anderen Rennstalls ganz oben auf dem Podest. So etwas hat es in der Formel 1 zuvor noch nie gegeben.

Für den Gewinn eines Weltmeistertitels bedarf es in der Formel 1 einer Kombination aus einem guten Piloten und einem schnellen Auto. Mit Verstappen hat Red Bull den besten Fahrer im Feld unter Vertrag, hinzu kommt jedoch auch, dass die Österreicher über die letzten Saisons einen verdammt guten Job gemacht haben, um ihrem Aushängeschild das Leben auf der Strecke so einfach wie möglich zu gestalten.

Zu hoffen bleibt, dass es McLaren im kommenden Jahr schaffen wird, von Anfang an ein konkurrenzfähiges Paket zur Verfügung zu stellen. Spätestens dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Norris seinen ersten Sieg in der Formel 1 feiern wird.

Schwächen gibt es bei ihm lediglich noch in der ein oder anderen Drucksituation, wenn er zu viel will oder zu ungestüm agiert. Auf der anderen Seite gehört er in Sachen Race-Speed zu den besten Piloten im Feld. Kommt Norris in seinen Rhythmus und kann sein Programm durchziehen, muss er sich vor den anderen Größen im Feld, etwa einem Verstappen, Fernando Alonso oder Lewis Hamilton, keineswegs verstecken.

Vor allem in der Qualifikation hat der Australier seine Stärken, auf eine Runde kochte er seinen deutlich erfahreneren Teamkollegen ein ums andere Mal ab. Wird er nun im Rennen noch konstanter und schafft es, schonender mit den Reifen umzugehen, wird er im nächsten Jahr noch stärkere Ergebnisse einfahren. Dennoch: Zwei Podiumsplatzierungen in einem McLaren sind für die Debütsaison sehr ordentlich.

Auch wenn die Ergebnisse Alonsos zum Saisonende hin etwas nachließen und er nicht mehr regelmäßig aufs Podium fuhr - auch weil die Konkurrenz um McLaren und Alpine stärker wurde bzw. näher heranrückte - ist P4 im zarten Alter von 42 Jahren in der Fahrerwertung ein Ausrufezeichen. Nach wie vor gehört er zu den besten Fahrern im gesamten Feld und wird das aller Voraussicht nach auch im kommenden Jahr noch sein, wenn er dann in seine 21.(!) F1-Saison geht.

Die Marke "Formel 1" ist gefragt wie nie, auf dem amerikanischen, arabischen und asiatischen Markt boomen - auch dank der Erfolgsserie "Drive to survive" - die Zahlen. Insgesamt wirkt sich das auch auf die Zuschauerzahlen aus. Egal wo die Formel 1 in diesem Jahr hintourte, die Tribünen rund um die Strecken waren nahezu immer ausverkauft. An vielen Orten wurden Zuschauer-Rekorde gebrochen, was auch der oftmals kritisierten Stimmung in der Formel 1 zugutekam.

Letztlich muss man konstatieren, dass es an Showfaktor auf keinen Fall mangelte, irgendwie passt ja eine solche Art der Durchführung wie die Faust aufs Auge zu Las Vegas, das sportliche Drumherum wusste jedoch auch zu überzeugen. Lässt man das kleine Malheur mit dem Gully-Deckel aus dem Training außen vor, hat der Las Vegas Strip Circuit auf jeden Fall was zu bieten. Auch die Piloten waren positiv überrascht.

Es kann nicht im Sinne des Rennsports sein, dass am Rennsonntag im Minutentakt Verwarnungen und Strafen vergeben werden. Nicht nur ist es für den Fan schwierig, den Überblick zu behalten, es geht offensichtlich auch den Piloten auf den Geist. So logisch die Maßnahmen in der Theorie auch sein mögen, in der Praxis ist die Umsetzung eine völlige Katastrophe. Dann doch lieber zurück zu einem good old Kiesbett.

Es ist ein leidiges Thema in der Formel 1. Im Laufe vieler Wochenenden stand das Thema Track Limits bei zahlreichen Fahrern und Verantwortlichen zur Debatte. "Zu hart" und "dem Racing nicht förderlich" lauteten die vielen kritischen Stimmen, die von der Rennleitung ein generelles Umdenken in der Sache forderten. Diesem Wunsch kann man restlos zustimmen.

Für 2024 will die Königsklasse an einer Lösung für dieses Problem arbeiten, schließlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis Piloten aufgrund der hohen Belastung gesundheitliche Schäden davontragen und im schlimmsten Fall sogar für Rennen ganz ausfallen könnten. Durch eine stärkere Regionalisierung soll der logistische Aufwand zumindest verringert und die Saison nachhaltiger gestaltet werden. Japan im April, Aserbaidschan im September - und auch für das Finale in Abu Dhabi ließ sich die Königsklasse etwas einfallen. Das vorletzte Rennen der kommenden Saison findet in Doha/Katar und damit in unmittelbarer Nähe zu Abu Dhabi statt.

Generell stöhnten viele Fahrer über die extremen Reisetrapezen zwischen den Rennen. Lange Transfers ist man in der Formel 1 ja gewohnt, 2023 war diesbezüglich in vielen Belangen aber noch einmal ein neues Extrem. "Ich werde völlig verloren sein", meinte Verstappen vor der Abreise nach Abu Dhabi - zum nächsten Nachtrennen am anderen Ende der Welt: "Es ist eine so große Zeitverschiebung, dass es, besonders am Ende der Saison, wenn alle schon ein bisschen müde sind, ein bisschen viel ist."

Agierte der junge Engländer 2022 noch auf Augenhöhe mit Teamkollege Lewis Hamilton, zahlte Russell in seinem zweiten Jahr bei den Silberpfeilen ordentlich Lehrgeld. Vom siebenfachen Weltmeister wurde er nicht nur nach Punkten ordentlich in die Tasche gesteckt, auch abseits der schwachen Pace fiel Russell mit vielen Unkonzentriertheiten und Fehlern auf - etwa beim Großen Preis von Singapur, als er ein gutes Ergebnis mit einem Crash wenige Runden vor Schluss wegwarf.

Sprint-Format

Das 2021 eingeführte Format kassierte in der laufenden Saison eine überwältigende Welle an Kritik. Als "überflüssig", "wenig unterhaltsam" und "ohne Mehrwert" wurde der Sprint gebrandmarkt, von dem sich die F1-Macher einst so viel versprochen hatten. Sowohl bei Fans als auch bei Fahrern kam es überhaupt nicht gut an: "Wenn Sie meine ehrliche Meinung zu den Sprintwochenenden hören wollen, dann bin ich nicht wirklich begeistert davon", befand Max Verstappen. "Alle wissen nach diesem Rennen mehr oder weniger, was morgen (am Sonntag; Anm. d. Red.) zwischen den Autos in Bezug auf die Pace passieren wird, und das nimmt ein wenig die Spannung weg."

Auch deshalb sind Änderungen am Format bereits in Planung. Die F1-Kommission unterstützt ein "Update" des aktuellen Sprintformats für die Saison 2024. Die geplanten Änderungen sollen das Wochenende "weiter rationalisieren", indem die Sprinteinheiten vom Grand Prix losgelöst werden, so heißt es in einem Protokoll zur Sitzung. Konkret beschlossen ist hier aber noch nichts. Gerüchte gibt es über eine eigene Sprint-WM-Wertung, eine umgedrehte Start-Reihenfolge und ein erhöhtes Preisgeld für Siege, um mehr Anreiz zu schaffen.