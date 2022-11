Transfers: Rüdiger wünscht sich DFB-Star bei Real

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 18. November.

ANTONIO RÜDIGER

Rüdiger würde gerne in Zukunft Jamal Musiala bei Real Madrid sehen. In einem ZDF-Interview lobte ihn der Innenverteidiger in höchsten Tönen."Was der jetzt schon bei Bayern zeigt... für mich ist er ein überragender Spieler und sehr, sehr guter Junge", sagte Rüdiger und fügte hinzu: "Mit 19 sehr bodenständig, obwohl so viel Hype um ihn herum ist." Musiala habe alles, "um eines Tages hier zu spielen." Musialas Vertrag beim FC Bayern ist bis 2026 gültig, Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte ihn zuletzt als unverkäuflich.