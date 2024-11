Handball: Spitzenreiter MT Melsungen verliert spät beim ThSV Eisenach

Beim ThSV Eisenach ließ das Team von Roberto Garcia Parrondo überraschend Punkte liegen und verlor in letzter Sekunde mit 31:32 (20:18). Damit hat die MT nun wie Meister SC Magdeburg und die TSV Hannover-Burgdorf vier Minuspunkte.

Beim Stand von 31:31 verpasste Melsungen in einer hektischen Schlussphase den Führungstreffer, in der letzten Sekunde traf stattdessen Filip Vistorop für Eisenach zum umjubelten Sieg. Erst in der Vorwoche hatte Melsungen im Spitzenspiel gegen Magdeburg (31:23) ein echtes Ausrufezeichen gesetzt.

Der ThSV verteidigte immer wieder mannorientiert bis in die Melsunger Hälfte und ließ die MT nie mehr als drei Punkte wegziehen. Eisenachs Nationalspieler Marko Grgic glänzte mit neun Treffern in der ersten Hälfte, insgesamt gelangen dem Olympia-Zweiten elf. Als sich das Spiel noch einmal zuspitzte, hatte Vistorop das letzte Wort.

Deutlich klarer gestaltete sich das Gastspiel des THW Kiel beim VfL Gummersbach. Der Rekordmeister siegte mit 30:24 (16:15). Nach der Pleite im Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt (33:37) konnte der THW wieder etwas Boden gutmachen und zog mit dem VfL nach Punkten gleich. Bester Werfer der Partie war Kiels Nationalspieler Lukas Zerbe mit acht Treffern.