Mit dabei ist ein Zweitligaspieler: Alfred Gislason beruft vorläufigen Kader für Handball-WM

Schweiz, Tschechien und Polen die Gruppengegner - Generalprobe gegen Brasilien

Während der WM-Endrunde, bei der Deutschland in der Vorrunde im dänischen Herning neben Polen auf die Schweiz (17. Januar) und Tschechien (19. Januar) trifft, kann jedes Teams fünf Wechsel mit Spielern aus den nun fixierten 35er-Kadern vornehmen. Die letzten Testspiele der deutschen Mannschaft stehen am 9. und 11. Januar gegen Brasilien an.