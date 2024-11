Klassenunterschied in der zweiten Hälfte! THW Kiel geht gegen Füchse Berlin unter

Das Team von Trainer Jaron Siewert gewann am Sonntag gegen den Rekordmeister 35:26 (17:15) und setzte sich in der Tabelle um zwei Punkte von den Kielern ab. Zudem fügten die Füchse dem THW die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge zu.

Nach einem umkämpften ersten Durchgang setzte sich der Vizemeister nach der Pause Schritt für Schritt ab. Zeitweise führte er mit acht Toren (27:19, 47. Minute) und hatte das Spiel fest im Griff.

Auch in der Schlussphase hatten die Kieler nichts entgegenzusetzen, sie scheiterten immer wieder an Torhüter Dejan Milosavljev und luden die Füchse zu schnellen Gegenstößen ein.

Beste Werfer der Berliner waren Mathias Gidsel mit neun und Lasse Andersson mit acht Toren. Beim THW traf Hendrik Pekeler (sieben) am häufigsten.