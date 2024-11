MT Melsungen vs. SC Magdeburg, Handball Bundesliga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das HBL Topspiel im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 16. November, kommt es am 10. Spieltag der Handball-Bundesliga zum Duell zwischen MT Melsungen und dem SC Magdeburg. Das Topspiel beginnt um 20.30 Uhr in der Rothenbach-Halle in Kassel.

Ihr wollt das Duell zwischen Melsungen und Magdeburg live mitverfolgen? SPOX verrät Euch alle Infos.