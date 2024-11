Handball: Wo läuft MT Melsungen vs. SC Magdeurg in der HBL im Free-TV und Livestream?

Das Topspiel der Handball Bundesliga zwischen dem MT Melsungen und dem SC Magdeburg findet am heutigen Samstag, den 16. November, statt. Das Spektakel beginnt um 20.30 Uhr in der Rothenbach-Halle in Kassel.

Das Duell um die Tabellenspitze der Handball Bundesliga steht an. Die Grün-Roten könnten dabei mit einem Sieg den ersten Tabellenplatz zurückerobern - oder schaffen es die Nordhessen den "Platz an der Sonne" zu zementieren?

Doch wo läuft das Topspiel? SPOX verrät es Euch.