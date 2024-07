Handball: Olympia-Generalprobe mehr als gelungen! DHB-Team fertigt Japan ab

Der Olympia-Auftakt steht am Samstag (19.00 Uhr/ARD und Eurosport) gegen den EM-Dritten Schweden an.

Justus Fischer und Tim Hornke (beide 6 Tore) waren vor 5641 Zuschauern in Stuttgart die besten Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). In der Vorwoche hatte Gislasons Team in Dortmund bereits Olympiasieger und Europameister Frankreich (35:30) geschlagen, am vergangenen Freitag ebenfalls in Stuttgart zudem gegen Ungarn (33:29) gewonnen.

Kleinere Sorgen bereitete einzig Andreas Wolff: Der Torwart-Star musste nach rund 20 Minuten ausgewechselt werden und wurde am linken Oberschenkel bandagiert. Allerdings bewegte sich der Ex-Europameister in der Halbzeit beim Warmhalten seiner Kollegen recht flüssig über das Feld und lächelte. Ein Einsatz beim Auftakt gegen den EM-Dritten Schweden schien nicht in Gefahr.

Das deutsche Team ließ sich vom Fehlen des Bronzemedaillengewinners von Rio 2016 nicht aus dem Konzept bringen. Der Erfolg gegen die unorthodox agierenden Asiaten, in Frankreich um 9 Uhr morgens am 29. Juli der zweite deutsche Vorrundengegner, geriet in einem temporeichen Spiel nie in Gefahr. Weil die Deckung einmal mehr ordentlich stand, aber auch weil der Offensivmotor auf Hochtouren lief.