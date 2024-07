DHB-Team tankt weiter Selbstvertrauen: Deutschland gewinnt auch zweiten Olympia-Test

"Ich bin recht zufrieden. Wir haben im ersten Halbzeit einen sehr guten Angriff und eine sehr gute Abwehr gesehen. Nach der Pause haben wir etwas den Faden verloren und nicht mehr so gut wie zuvor gedeckt", sagte Gislason bei Sport1: "Was gut war: Als die Ungarn sehr nah dran waren, konnten wir wieder wegziehen. Damit bin ich sehr zufrieden." Youngster Julian Köster ergänzte: "Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, so muss es weitergehen."

Linksaußen Lukas Mertens (6 Tore) war vor 5022 Zuschauern in Stuttgart der beste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Sechs Tage nach dem 35:30 gegen Olympiasieger und Europameister Frankreich in Dortmund zeigte Deutschland zu Beginn einen hochkonzentrierten Auftritt. Erst nach der extrem dominanten ersten Hälfte geriet der Offensivmotor etwas ins Stocken, in ernsthafte Gefahr kam der Erfolg gegen den Olympia-Teilnehmer aber nicht mehr.

"Wir haben ein wirklich gutes Spiel gezeigt, so muss es weitergehen", sagte Youngster Julian Köster. Und Kapitän Johannes Golla meinte: "Wir haben zwei, drei Sachen gesehen, die wir besser machen können, haben aber auch gesehen, dass viel funktioniert. Von daher war es ein gelungener Test für uns."