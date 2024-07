Deutschland vs. Japan, Handball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DHB-Team Testspiel im TV und Livestream?

Das DHB-Team ist am heutigen Sonntag (21. Juli) im Rahmen der Olympia-Vorbereitung in einem Testspiel gegen die japanische Auswahl im Einsatz. Gespielt wird in der Porsche Arena in Stuttgart, wo es um 17.30 Uhr losgeht.

Die Sommerspiele fangen für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am 27. Juli mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Schweden an. Weitere Gruppengegner sind Japan, Kroatien, Spanien und Slowenien.