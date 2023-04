Die deutschen Handballerinnen müssen heute in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Griechenland ran. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Rückspiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Lösen die deutschen Handballerinnen heute das Ticket zur WM 2023 in Norwegen, Schweden und Dänemark (29. November bis 17. Dezember)? Nach dem 39:13 im Hinspiel am vergangenen Sonntag in Hamm ist das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am heutigen Mittwoch, 8. April, in Griechenland gefordert. Das entscheidende Playoff-Rückspiel zur WM findet um 17 Uhr in Chalkida statt.

Durch das klare Hinspiel-Ergebnis ist dem DHB-Team die Teilnahme an der Endrunde kaum noch zu nehmen. Die Mannschaft von Bundestrainer Gaugisch überzeugte im ersten Spiel gegen Griechenland auf ganzer Linie. Spielfreudig zeigten sich vor allem Julia Maidhof, die mit sieben Toren beste Werferin des DHB-Teams war. Aber auch Kapitänin Alina Grijseels ging voran. Die Spielerin von Borussia Dortmund zeigte sich für sechs Treffer zuständig.

© getty Markus Gaugisch ist seit April 2022 deutscher Frauen-Bundestrainer.

Handball - Deutschland vs. Griechenland, Übertragung: Qualifikation zur Frauen-WM heute live im TV und Livestream

Ob Deutschland die Qualifikation zur WM 2023 gelingt, könnt Ihr live im Free-TV verfolgen. Der Privatsender Sport1 zeigt Griechenland gegen Deutschland ab 16.40 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen.

Zudem bietet Sport1 auf seiner Webseite auch einen kostenlosen Livestream an.

Handball: Die Frauen-WM 2023

Mit einem positiven Ergebnis würde Deutschland die Qualifikation für die anstehende 26. Frauen-Handball-Weltmeisterschaft in Norwegen, Schweden und Dänemark perfekt machen. Diese findet mit 32 Mannschaften statt.

Qualifiziert für das Großereignis sind vor den europäischen Playoffs bereits die drei Gastgeber, Frankreich, Montenegro, Niederlande, Südkorea, Japan, China, Iran, Kasachstan, Brasilien, Argentinien, Angola, Kamerun, Senegal und die Republik Kongo.

Handball: Der Kader der deutschen Handballerinnen