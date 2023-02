In der Handball-Champions-League kommt es am heutigen Abend zum Duell zwischen dem THW Kiel und Kielce. Wo Ihr das Vorrundenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, liefern wir Euch in diesem Artikel.

Am heutigen Donnerstag, den 09. Februar, empfängt der THW Kiel Kielce zum Duell in der Handball-Champions-League. Die Vorrundenpartie am 11. Spieltag startet am Abend um 18.45 Uhr in der Wunderino Arena in Kiel.

Die beiden vergangenen Partien in der Handball-Champions-League konnte der THW Kiel für sich entscheiden. Trotz dieser beiden Siege liegt das Team von Trainer Filip Jicha aktuell nur auf dem vierten Rang in der Gruppe B. Zudem erlitt der THW Kiel am vergangenen Sonntag im Pokal eine bittere Niederlage. Mit 34:35 unterlagen die Kieler dem SC Magdeburg - das Pokal-Final-Four findet also ohne den THW statt.

Für Kielce läuft es in der Handball-Champions-League hingegen deutlich besser. Mit 18 Zählern liegen die Gäste in der Tabelle nur knapp hinter dem Spitzenreiter FC Barcelona und ganze acht Zähler vor dem THW Kiel. Und auch das Hinspiel gegen die Kieler entschied Kielce für sich. Kann sich der THW für die Niederlage aus dem vergangenen Oktober revanchieren?

THW Kiel vs. Kielce, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Handball Champions League, Vorrunde

Handball Champions League, Vorrunde Spieltag: 11. Spieltag

11. Spieltag Partie: THW Kiel vs. Kielce

THW Kiel vs. Kielce Datum: 09. Februar

09. Februar Spielbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Wunderino Arena, Kiel

Wunderino Arena, Kiel Übertragung im TV: DAZN2

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Gewinnt der THW Kiel heute gegen Kielce?

THW Kiel vs. Kielce, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem THW Kiel und Kielce in der Handball Champions League überträgt DAZN am heutigen Tag exklusiv im TV und Livestream. DAZN beginnt mit seiner Übertragung des Spiels im TV auf DAZN2 um 18.45 Uhr. Für den TV-Sender kommentiert am Abend Michael Born das Handballspiel.

Im Livestream zeigt DAZN heute das Vorrundenduell zwischen dem THW Kiel und Kielce live und in voller Länge in der DAZN-App. Alternativ könnt Ihr den Livestream des TV-Senders mit Eurem Laptop im Browser sehen.

DAZN zeigt neben der Handball Champions League auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die Champions League, Tennis, Boxen, Wintersport, die NBA, die NFL und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

THW Kiel vs. Kielce, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

THW Kiel vs. Kielce, Übertragung: Handball Champions League heute im Liveticker

Das Handball-Champions-League-Duell zwischen dem THW Kiel und Kielce verfolgt SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Handball Champions League, 11. Vorrundenspieltag - Gruppe B