Im Viertelfinale des DHB-Pokals trifft der Titelverteidiger THW Kiel auf den amtierenden Deutschen Meister SC Magdeburg, um den letzten Final-Four-Teilnehmer auszuspielen. Das Duell der beiden Topvereine gibt es hier im Liveticker.

Handball DHB-Pokal, Viertelfinale 1. Halbzeit 2. Halbzeit Gesamt THW Kiel 14 5 19 SC Magdeburg 19 4 23

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Handball - DHB-Pokal: THW Kiel vs. SC Magdeburg JETZT im Liveticker - 2. Halbzeit

42.: Saugstrup ist müde und muss runter. Dann sieht O'Sullivan eine Zwei-Minuten-Strafe. Deshalb geht Saugstrup doch wieder rein - und Kiel wirft einen Ball weg. Magdeburg attackiert in Unterzahl und trifft. 19:23 - vier Tore Vorsprung wieder für den SCM. Muscha fängt den nächsten Angriff des THW ab. Zwei Ballgewinne für den SCM in Unterzahl - das ist stark.

38.: Kiel hat hier offensiv immer noch Probleme, vergibt selbst den ein oder anderen Angriff. Doch mit Patrick Wiencek im Innenblock der Defensive steht der THW gegen den Ball deutlich besser und profitiert dann auch von Ballgewinnen. Nach einem Siebenmeter von Magnus Landin ist Kiel auf zwei Tore am SCM dran.

35.: Johansson springt hoch und wirft. Über den Pfosten geht der Ball ins Tor, Johansson hat aber etwas abbekommen und muss behandelt werden. Er wurde im Gesicht getroffen, eine Zeitstrafe gab es aber nicht.

32.: Wiencek fängt einen Ball ab und schickt Ekberg zum direkten Angriff, der erzielt den zweiten Treffer für Kiel und verkürzt auf drei.

31.: Die Kieler Defensive steht gut, Landin pariert direkt den ersten Wurf - und im Gegenzug trifft Johansson zum Anschluss per Sprungwurf.

Handball - DHB-Pokal: THW Kiel vs. SC Magdeburg JETZT im Liveticker - Beginn 2. Halbzeit

31.: Die Teams sind wieder draußen - weiter geht's. Wir dürfen gespannt sein, was sich Filip Jicha für seine Kieler Mannschaft überlegt hat, um diese bockstarken Magdeburger zu knacken. Niklas Landin ist wieder zurück im Kieler Kasten. Im ersten Durchgang hat er keinen einzigen Ball gehalten.

Halbzeitfazit: Der SC Magdeburg spielt offensiv sehr stark und nach kurzen Startschwierigkeiten nahezu fehlerlos. Beide Kieler Torhüter hatten bisher kaum eine Chance. Ganz anders sieht es beim THW Kiel aus. Sie finden gegen die strukturierte Magdeburger Defensive nahezu gar kein Durchkommen. Die geplanten Spielzüge funktionieren kaum, Tore fallen häufig über Einzelaktionen oder Sprungwürfe aus dem Rückraum. Ein überragender Nikola Portner im Tor des SCM macht zudem den Unterschied - ein ums andere Mal parierte er die Abschlüsse des THW und sorgte so für die hohe Halbzeitführung. Der THW läuft im zweiten Durchgang einem 14:19 hinterher.

© imago images Der starke Magdeburger Keeper Nikola Portner parierte diverse Würfe des THW Kiel.

Handball - DHB-Pokal: THW Kiel vs. SC Magdeburg JETZT im Liveticker - Ende 1. Halbzeit

30.: Pause in Hamburg! Kurz vorher macht Weber noch den 19. Treffer. Magdeburg geht mit fünf Toren Vorsprung in die Halbzeit.

28.: Smits tankt sich durch und trifft erneut. Pekeler bekommt den Ball am Kreis und trifft auch. Der schnelle Gegenzug von Magdeburg spielt Linksaußen Musche per Bodenpass frei - und auch der trifft.

26.: Wechselprobleme bei Kiel - nur fünf Spieler verteidigen. Magdeburg erkennt das stark, macht das Spiel breit und trifft durch Rechtsaußen Hornke zum 11:15.

25.: Der THW stellt die Abwehr um und verteidigt nun im 3-2-1. Magdeburg hat aber eine Idee und trifft trotzdem durch einen tollen Kempa-Wurf von Musche.

24.: Tomas Mrkva kam nach der Auszeit für Landin ins Tor und pariert nun seinen ersten Wurf. Portner pariert im Gegenzug aber ebenfalls. Es steht weiter 10:13. Magdeburg nimmt eine Auszeit. In elf Sekunden darf Magdeburg wieder den siebten Mann aufs Feld schicken.

23.: Lipovina verschuldet früh einen Siebenmeter. Dahmke lief von Linksaußen ein. Die Schiedsrichter beraten sich zu einer roten Karte, belassen es aber bei einer Zwei-Minuten-Strafe für den Neuzugang der Magdeburger. Den Siebenmeter versenkt Magnus Landin.

21.: Debüt für Vladan Lipovina. Der Neuzugang des SCM kommt in den rechten Rückraum. Die Defensive steht gut, Saugstrup trifft im direkten Konter das leere Tor.

20.: Die nächsten zwei Minuten für Kiel - kurz danach gibt es Siebenmeter für Magdeburg. Kay Smits verwirft seinen ersten Versuch des Nachmittags.

17.: Ekberg ist runter, Yannick Fraatz spielt jetzt als Rechtsaußen und macht im Tempogegenstoß direkt den Treffer für die Kieler.

16.: Zweite Welle, mehr Tempo und eine aggressivere Verteidigung - das ist die Ansage von Kiel-Coach Filip Jicha. Darauf folgt nochmal ein verworfener Siebenmeter des THW.

© imago images Kay Smits trifft zum Beginn des DHB-Pokal-Viertelfinals am laufenden Band. Alleine sechs der ersten zehn Treffer kommen von ihm.

15.: Doppeltreffer von Magdeburg - erst trifft Hornke, dann kommt Smits nach einem Schrittfehler bei Kiel schnell ins Eins-gegen-Eins mit Niklas Landin und trifft. Darauf folgt die erste Auszeit von Kiel.

14.: Erster Siebenmeter ohne Tor - Portner pariert gegen Ekberg.

13.: Reinkind springt im Rückraum nach oben und zieht rechts knapp am Pfosten vorbei ins Tor. Im Gegenzug vernascht Weber Pekeler mit einer Finte - und auch Landin im Kasten sprang bereits. Dadurch konnte Weber dann frei ins Tor werfen. 6:8.

11.: Erster Treffer von Ekberg - mit leerem Tor erarbeitet sich der THW einen Siebenmeter. Im Gegenzug kommt Smits frei durch und trifft zum fünften Mal früh im Spiel.

9.: Unglücklicher Moment für den THW: Ekberg verwirft erneut von Rechtsaußen, dann foult Magnus Landin und verschuldet damit einen weiteren Siebenmeter sowie die erste Zwei-Minuten-Strafe des Spiels. Smits bleibt erneut sicher und trifft auch nach Kiels Torwartwechsel gegen Tomas Mrkva.

8.: Johansson verwirft aus dem Rückraum für den THW. Beim SCM-Angriff werden Schritte abgepfiffen. Dem Trainer gefällt das nicht, für seine Beschwerden sieht er früh die gelbe Karte gegen die Bank.

7.: Sagosen findet Pekeler am Kreis, der erhöht wieder auf 4:3. Danach gibt es den zweiten Siebenmeter für den SCM - Smits verwandelt erneut zum 4:4.

5.: Sagosen trifft für den THW aus dem Rückraum. Dann fängt Reinkind einen Ball ab und dreht das Spiel zum 3:2. Im Anschluss gleicht der SCM wieder aus. Beide Teams noch mit Problemen in der Offensive.

3.: Magnus Saugstrup fängt einen Ball im Kieler Aufbau ab und läuft frei auf Weltmeister-Kollege Niclas Landin, wirft aber rechts vorbei. Im Gegenzug macht auch der THW das erste Tor: Landin-Bruder Magnus trifft von Linksauße - 1:1.

2.: Der SCM macht es besser: Kay Smits steigt im Rückraum hoch und macht das erste Tor des Abends.

1.: Der THW verpasst den Treffer im ersten Angriff. Rechtsaußen Niklas Ekberg vorbei wirft.

Handball - DHB-Pokal: THW Kiel vs. SC Magdeburg JETZT im Liveticker - Start

1.: Los geht's in der Barclays Arena.

Handball - DHB-Pokal: THW Kiel vs. SC Magdeburg JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Mannschaften laufen in die Halle - gleich geht's los in Hamburg.

Vor Beginn: Das Viertelfinale im DHB-Pokal ist zugleich der Auftakt der Rückrunde nach der Handball-Weltmeisterschaft im Januar.18 WM-Teilnehmer stehen in beiden Kadern. Vier davon wurden mit Dänemark Weltmeister. Das Brüder-Paar Magnus und Niklas Landin spielen für den THW. Beim SCM spielen Magnus Saugstrup und Michael Damgaard.

Vor Beginn: Im Achtelfinale setzte sich der THW Kiel mit 35:28 bei der SG BBM Bietigheim durch. Der SC Magdeburg machte mit einem 43:31 gegen den Bergischen HC den Viertelfinal-Einzug perfekt.

Vor Beginn: Das letzte Mal trafen der THW Kiel und der SC Magdeburg am 19. November 2022 in der Handball-Bundesliga aufeinander. Dabei verloren die Magdeburger in eigener Halle mit 33:34 gegen die Kieler.

Vor Beginn: Gespielt wird in der Barclays Arena in Hamburg, weil in der Wunderino Arena in Kiel eine Motocross-Veranstaltung steigt. Los geht's um 15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Viertelfinale zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg im DHB-Pokal 2022/23.

Handball - DHB-Pokal: THW Kiel vs. SC Magdeburg heute im TV und Livestream

Der DHB-Pokal und so auch das Spitzenspiel zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg kann live bei Sky verfolgt werden. Ab 14:30 Uhr beginnt der Sportsender mit seiner TV-Übertragung auf Sky Sport News HD sowie Sky Sport Mix. Zudem gibt es einen kostenfreien Livestream auf der Website.

© imago images Im Viertelfinale des DHB-Pokals trifft der Titelverteidiger THW Kiel auf den amtierenden Deutschen Meister SC Magdeburg, um den letzten Halbfinal-Teilnehmer auszuspielen. Das Duell der beiden Topvereine (ab 15:00 Uhr) gibt es hier im Liveticker.

Handball - DHB-Pokal: Die anderen Viertelfinals

Die SG Flensburg-Handewitt besiegte die HSG Wetzlar mit 29:28. Im zweiten Duell des Viertelfinals gewannen die Rhein-Neckar Löwen mit 31:25 beim TSV Hannover-Burgdorf. Das dritte Match im Viertelfinale entschied der TBV Lemgo Lippe mit 33:30 gegen den VfL Gummersbach für sich.

Handball - DHB-Pokal: Die letzten Gewinner