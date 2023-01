Handball-WM: Pflichtsiege für Ungarn und Slowenien

Ungarn und Slowenien haben ihre ersten Pflichtaufgaben bei der Handball-WM problemlos erfüllt.

Ungarn gewann gegen Südkorea 35:27 (21:11) und holte damit in der stark besetzten Gruppe D, zu der noch Island und Portugal gehören, die ersten zwei Punkte.

Slowenien fuhr gegen Saudi-Arabien einen Pflichtsieg ein, der WM-Dritte von 2017 gewann ungefährdet mit 33:19 (16:8) und hat in der Gruppe B genau wie Rekordweltmeister Frankreich die ersten beiden Zähler auf dem Konto. Frankreich hatte im Eröffnungsspiel am Mittwoch Co-Gastgeber Polen mit 26:24 niedergerungen.

Zudem gab es bei der Handball-WM die ersten Partie mit detscher Beteiligung. Bei der Partie Kap Verde gegen Uruguay pfiffen mit den Geschwistern Maike Merz und Tanja Kuttler zum ersten Mal in der WM-Geschichte zwei deutsche Schiedsrichterinnen bei einer Männer-Endrunde ein Spiel. Kap Verde gewann 33:25 (17:11), in der Partie mit einem schon zur Halbzeit deutlichen Ergebnis hatten die Unparteiischen keine Probleme in der Spielleitung.