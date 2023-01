Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

In Polen und Schweden werden auch heute im Rahmen der Handball-Weltmeisterschaft zahlreiche Vorrundenspiele absolviert. Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - wir zeigen Euch alles, was Ihr für heute wissen müsst.

Mit der neuen Woche steht ein neuer Spieltag bei der Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden an. Am heutigen Montag, den 16. Januar, wird die zweite Hälfte der zweiten Spielrunde absolviert.

Wie gestern werden auch heute acht Spiele bestritten. Die ersten vier gehen um 18 Uhr los, die anderen um 20.30 Uhr. Im Einsatz sind die Mannschaften der Gruppen A, B, C und D. Topteams wie Rekordweltmeister Frankreich oder Vize-Europameister Spanien kämpfen unter anderem um wichtige Punkte für die bevorstehende Hauptrunde.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Gruppe Mo., 16.1. 18.00 Uhr Brasilien Kap Verde C Mo., 16.1. 18.00 Uhr Montenegro Chile A Mo., 16.1. 18.00 Uhr Slowenien Frankreich B Mo., 16.1. 18.00 Uhr Südkorea Island D Mo., 16.1. 20.30 Uhr Iran Spanien A Mo., 16.1. 20.30 Uhr Polen Saudi-Arabien B Mo., 16.1. 20.30 Uhr Portugal Ungarn D Mo., 16.1. 20.30 Uhr Uruguay Schweden C

© getty Frankreich ist Rekordweltmeister im Handball (6 Titel).

Es gibt nur eine Möglichkeit, um heute alle Spiele live zu verfolgen. Dafür müsst Ihr Euch für 15 Euro den Turnierpass für Sportdeutschland.tv holen. Der Streaminganbieter überträgt im Laufe des Turniers nämlich jedes einzelne WM-Spiel.

Eurosport kann das zwar nicht von sich behaupten, doch auch der Sportsender wurde mit der Übertragung der WM beauftragt. Insgesamt 15 Partien laufen bei Eurosport exklusiv im Free-TV, zwei davon sind heute bei Eurosport 1 zu sehen: ab 17.45 Uhr Slowenien gegen Frankreich und ab 20.15 Uhr Portugal gegen Ungarn. Bei discovery+ werden diese beiden Partien auch im kostenpflichtigen Livestream angeboten.

Die, die ein DAZN-Abonnement haben, können heute bei Slowenien vs. Frankreich und Portugal vs. Ungarn ebenfalls live mit dabei sein, weil Eurosport 1 und Eurosport 2 aufgrund der Kooperation mit Eurosport täglich und ununterbrochen auf der Plattform von DAZN abgebildet werden.

Wer jedoch noch kein Abo hat, kann dies immer noch nachholen. Vor kurzem hat der Streamingdienst sein Abo-Angebot etwas umgestaltet, man kann nun zwischen drei Paketen wählen: zwischen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Je nachdem, für welches Ihr Euch entscheidet, sind darin Livestreams zu Sportarten wie Fußball, Darts, Motorsport, Tennis, Ski alpin, Biathlon, NBA, NFL, Skispringen, MMA, Wrestling uvm. enthalten.

Das Topspiel des Tages zwischen Slowenien und Frankreich wird außerdem auch im Liveticker angeboten. Darum kümmert sich SPOX.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Slowenien und Frankreich.

Handball WM: Die Tabelle der Gruppe E mit Deutschland